La production mondiale d'huile d'olive devrait connaître une deuxième année consécutive de déclin

Le démarrage des récoltes est en cours dans tout le bassin méditerranéen et les premières estimations de production sont déjà en cours d'élaboration.

Selon des entretiens avec des agriculteurs, des meuniers et des responsables locaux, les sept plus grands pays producteurs d'huile d'olive au monde devraient produire 1.97 million de tonnes au cours de la campagne agricole 2023/24, soit une diminution de 23 pour cent par rapport à l'année dernière et - pour cent de moins que la moyenne. des quatre campagnes agricoles précédentes.

Ensemble, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Portugal étaient responsables de 72 pour cent de la production mondiale d'huile d'olive l'année dernière. Au cours des quatre dernières campagnes agricoles, ce chiffre s’élève à 82 pour cent.

En conséquence, la production mondiale d'huile d'olive au cours de la campagne 2023/24 sera probablement inférieure aux 2.94 millions de tonnes produites en 2022/23, soit le rendement le plus bas depuis 2016/17.

Selon Juan Vilar, consultant stratégique basé en Espagne pour le secteur de l'huile d'olive, la production mondiale pourrait tomber à 2.4 millions de tonnes, soit une baisse de 18 pour cent par rapport à 2022/23 et de 24 pour cent en dessous de la moyenne des quatre campagnes agricoles précédentes.

Alors que les producteurs d'Espagne, d'Italie, de Tunisie, du Maroc et du Portugal s'attendent à des récoltes supérieures cette année, les augmentations de production devraient être plus modestes que les baisses significatives prévues en Turquie et en Grèce.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce que les producteurs et les responsables attendent de cette campagne agricole dans les sept principaux pays producteurs.

Espagne

Après la récolte historiquement mauvaise de l'année dernière, les responsables espagnols sont optimistes quant à l’amélioration de la campagne agricole 2023/24. La production devrait passer de 664,033 765,362 tonnes à - - tonnes.

Malgré l'augmentation de 15 pour cent par rapport à l'année dernière, la production devrait rester 34 pour cent inférieure à la moyenne des quatre campagnes agricoles précédentes. En conséquence, l'huile d'olive les prix devraient continuer à augmenter jusqu'en mai.

Quelques pluies en été et en automne ont permis au plus grand pays producteur d'huile d'olive du monde de recevoir quelques un répit après sa sécheresse historique.

Cependant, les températures torrides du printemps ont endommagé certains arbres lors de leur floraison, entraînant une diminution de la nouaison en Andalousie, la plus grande région productrice d'huile d'olive au monde.

Dans l'ensemble, la production en Andalousie devrait augmenter 7 pour cent par rapport à l'année dernière, atteignant 550,600 40 tonnes. Ce chiffre reste toutefois - pour cent inférieur à la moyenne des quatre saisons précédentes.

Les producteurs du centre du pays ont également signalé des dégâts dus aux gelées du début du printemps, qui ont également réduit le potentiel de nouaison. Néanmoins, les agriculteurs et les meuniers de Castille-La Manche, Estrémadure, la Communauté de Valence, la Catalogne et l'Aragon s'attendent également à des récoltes supérieures cette année.

Italie

Les agriculteurs et les fonctionnaires italiens s'attendent à ce que la production devrait dépasser 290,000 - tonnes en 2023/24, certains grands producteurs prévoyant plus de 300,000 - tonnes.

Si la fourchette basse de cette estimation se concrétise, cela représenterait une augmentation de 23 pour cent par rapport au rendement de l'année dernière, mais resterait 4 pour cent inférieur à la moyenne des quatre récoltes précédentes.

L'augmentation de la production est principalement due aux conditions prometteuses dans le sud du pays, notamment dans les régions des Pouilles, de la Calabre et de la Sicile, qui représentent environ 70 pour cent de la production italienne.

Dans d'autres régions très importantes pour la production d'huile d'olive, comme la Toscane, la récolte s'annonce très difficile, à quelques exceptions notables près.

"La saison oléicole a été bonne et la qualité semble bonne. Nous nous attendons également à un rendement plus élevé par rapport aux autres fermes de la région », Luca Perotti, directeur général du producteur central toscan, Azienda Pometti, A déclaré Olive Oil Times.

"Ces estimations [positives] sont principalement dues à l'attention que nous accordons aux pratiques agricoles régénératives, soutenues par la technologie et une expérience significative sur le terrain », a expliqué Perotti.

Tunisie

Avec un rendement de 220,000 - tonnes d'huile d'olive attendues pour la campagne agricole 2023/24, les producteurs tunisiens anticipent un rebond significatif par rapport à la les 180,000 - tonnes de la saison précédente.

"Cette fois, il a plu à des moments cruciaux, ce qui a contribué à améliorer la situation », Hédi Belkhodja, directeur général du producteur et exportateur Bulla Regia, A déclaré Olive Oil Times.

Concernant la possibilité de nouvelles précipitations dans les semaines cruciales précédant la récolte, Belkhodja a noté que "dans de bonnes conditions, il est possible que le taux de participation global atteigne le 250,000 - tonnes prévues par le Département de l'Agriculture des États-Unis. Dans des conditions normales, elle devrait être plus proche de 200,000 220,000 ou - - tonnes. »

Les responsables de plusieurs régions productrices d'huile d'olive importantes, dont Sfax et Gafsa, s’attendent à ce que les rendements rebondissent cette année grâce à l’augmentation des investissements dans le secteur et à de meilleures conditions climatiques.

"Cette année, la campagne de récolte a été programmée prématurément en raison des conditions climatiques difficiles que connaît la Tunisie en raison de la rétention des pluies et des températures élevées», a déclaré Taher Mbarki, commissaire régional à l'agriculture et aux ressources hydrauliques, aux médias locaux.

Grèce

Après le rendement exceptionnel de 330,000 - tonnes de l'année dernière, la production d'huile d'olive en Grèce est devrait diminuer considérablement, avec des estimations préliminaires de 200,000 - tonnes.

Sur la base de ces prévisions, la production grecque d'huile d'olive devrait chuter de près de 40 pour cent par rapport à l'année dernière et serait inférieure de 28 pour cent à la moyenne des quatre campagnes agricoles précédentes.

Les producteurs et les responsables du pays ont attribué la baisse de la production au fait que de nombreux vergers sont entrés dans une phase de transition. »"hors-année" dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier, combiné aux événements météorologiques extrêmes dans certaines régions du pays et à l'émergence de la mouche des fruits chez les autres.

En Crète, responsable d'environ un tiers de la production nationale, les autorités s'attendent à l'une des pires récoltes jamais enregistrées sur l'île. Un été chaud et humide a créé des conditions idéales pour le développement de la mouche de l'olivier, ce qui a causé des dégâts sans précédent dans les vergers de l'île.

Pendant ce temps, d’autres îles grecques et les régions du nord de la péninsule ont connu un hiver très chaud, ce qui a permis à de nombreux arbres de bénéficier de moins d’heures de refroidissement que nécessaire pour porter leurs fruits au printemps suivant.

Turquie

Après un rendement record de 421,000 - tonnes l'année dernière, ce qui a fait de la Turquie le deuxième producteur mondial, la récolte de cette année est devrait diminuer considérablement.

Mustafa Tan, président du Conseil national de l'olive et de l'huile d'olive, a déclaré Olive Oil Times cette production devrait atteindre seulement 180,000 2023 tonnes au cours de la campagne agricole 24/57, soit une baisse de 33 pour cent par rapport à l'année dernière et de - pour cent en dessous de la moyenne des quatre campagnes agricoles précédentes.

Une combinaison de nombreux producteurs du pays entrant dans un »"hors année" dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier et les événements météorologiques extrêmes dans certaines régions du pays ont été attribués à la baisse de la production.

Les producteurs de l'ouest et du sud-ouest de la Turquie ont déclaré que le temps froid et pluvieux du printemps a emporté le pollen et endommagé les fleurs de nombreux arbres, entraînant une diminution de la nouaison. De plus, la grêle dans certaines régions du pays a endommagé les arbres pendant la période de floraison.

Dans l'est de la Turquie, la dernière Le tremblement de terre meurtrier de février les oliviers et les moulins ont été considérablement endommagés, ce qui a entraîné une baisse de la production.

Maroc

Fonctionnaires et producteurs au Maroc s'attendre à ce que la production d'huile d'olive augmente de 10 pour cent par rapport à la récolte 2022/23, pour atteindre un total estimé de 117,700 - tonnes.

Si les prévisions de production se réalisent, la récolte de cette année serait encore bien inférieure à la moyenne des quatre campagnes agricoles précédentes, que le Conseil oléicole international estime à 150,500 - tonnes.

L'augmentation de la production d'huile d'olive intervient malgré le fait que le ministère de l'Agriculture du pays prédit que la production d'olives atteindra un niveau similaire cette année par rapport à la précédente.

"Cela peut être attribué à une production réduite d'olives de table cette année », Adil Bajoub, ingénieur agronome et coordinateur de Le premier Master spécifique à l'huile d'olive au Maroc, A déclaré Olive Oil Times.

"La majorité des producteurs envisagent de transformer leurs olives en raison du processus de maturation accéléré provoqué par la canicule des août et septembre », a-t-il ajouté. "De plus, le prix de l'huile d'olive est très élevé cette année, ce qui encourage la plupart des producteurs à consacrer l'intégralité de leur production exclusivement à l'huile d'olive.

Selon certains responsables, la production d'huile d'olive aurait pu être plus élevée sans les effets de la sécheresse, des conditions météorologiques extrêmes et du tremblement de terre de septembre qui a endommagé les arbres dans différentes régions du pays.

Portugal

Les autorités et les producteurs portugais estiment que la production poursuivra sa tendance à la hausse dans le pays ibérique, atteignant environ 145,000 - tonnes.

Si ces prévisions se vérifient, la production au Portugal dépasserait le total de l'année dernière était de 125,000 - tonnes de 16 pour cent et la moyenne des quatre années précédentes d’un peu plus de 1 pour cent.

Les producteurs ont attribué l'augmentation de la production au fait que de nombreuses plantations du pays sont entrées dans une phase de »par an' dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier, accompagné d'un hiver et d'un printemps humides qui reconstituent les réservoirs et les aquifères.

Cependant, toutes les régions du pays ne devraient pas en bénéficier de manière uniforme. L'augmentation de la production est principalement due aux bosquets à très haute densité de l'Alentejo, dont la superficie augmente chaque année.

Pendant ce temps, la production des oliveraies traditionnelles du nord du pays a connu une baisse de production par rapport à l'année précédente.

Costas Vasilopoulos a contribué à ce rapport.