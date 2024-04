Un producteur toscan s'adapte à un paysage changeant de l'huile d'olive

Depuis le 15th siècle, les oléiculteurs de Florence produisaient de l'huile d'olive pour la puissante famille Médicis, qui gouverna la région pendant des siècles.

Aujourd'hui, la ferme familiale de Lapo Gondi, Fattoria di Volmiano, perpétue la tradition avec sa marque Laudemio. L'huile d'olive extra vierge biologique a a remporté un Gold Award Au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Nous n’avons pas l’intention d’abandonner, ce qui signifie que les choses doivent changer. Nous devons mécaniser les opérations pour réduire les coûts de production et assurer un avenir à la production d'huile d'olive. - Lapo Gondi, propriétaire, Fattoria di Volmiano

"Gagner à New York, c'est avant tout une confirmation du bon travail, une certification de la qualité de notre Laudemio, notre produit phare. huile d'olive extra vierge", a déclaré Gondi Olive Oil Times.

Nichée dans les collines toscanes près de la ville historique de Florence, la Fattoria di Volmiano s'étend sur environ 550 hectares. Au cœur d'une vallée verdoyante, son ancienne tour et son palais occupent une place centrale dans les diverses activités agricoles et touristiques de la famille Gondi.

Plus de 70 hectares sont consacrés aux oliveraies, abritant environ 23,000 - oliviers Moraiolo, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno et Pendolino.

La Chambre de Commerce locale a officiellement reconnu les origines historiques de la ferme Volmiano et la production d'huile d'olive, en les incluant sur la liste distinguée du patrimoine historique de la Toscane.

"Nous disposons de documents anciens qui montrent comment l'entreprise Sorbitole, qui fait partie de Volmiano, produisait de l'huile d'olive pour la famille Médicis en 1427", a déclaré Gondi.

C'est la troisième fois que Laudemio remporte un Gold Award au cours des dernières années. "Laudemio est un assemblage issu de nos meilleurs lots d'olives et dûment équilibré », a-t-il noté. "Nous travaillons dur pour trouver le meilleur équilibre possible entre le piquant et l’amer.

La Campagne agricole 2023/24 était un défi pour la majeure partie du centre de l’Italie, et la Toscane ne faisait pas exception. "L'or de cette année est arrivé à la fin d'une saison complexe, puisque nous avons pu récolter environ 30 pour cent de ce que nous pourrions considérer comme une saison normale », a déclaré Gondi.

La Fattoria di Volmiano produit jusqu'à 22 tonnes d'huile d'olive extra vierge au cours d'une année de récolte moyenne. "Il y a eu une baisse significative par rapport aux années moyennes », a déclaré Gondi.

"En 2020/21, nous avons connu une belle année, puis en 2021/22, nous avons été confrontés aux dégâts dus au gel et à la chaleur excessive. Nous avons donc connu des années problématiques, culminant avec ce résultat très modeste en 2023/24 », a-t-il ajouté.

Lapo Gondi (à gauche) est le dernier d'une lignée familiale de producteurs d'huile d'olive en Toscane qui dure depuis des siècles. (Photo : Fattoria di Volmiano)

Coûts de production ont également augmenté récemment, affectant la viabilité financière des producteurs d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, tels que Gondi.

Ces producteurs ont investi de manière significative dans l'agriculture biologique et durable et ont adopté les technologies les plus avancées en matière de broyage des olives et d'installations de stockage d'huile.

"Le coût de la main-d'œuvre est devenu si élevé que le maintien d'une oliveraie traditionnelle n'a plus d'avenir », a déclaré Gondi. Pour contrer cette tendance, la famille envisage de s'agrandir avec de nouvelles plantations d'oliviers de densité moyenne.

"Nous n’avons pas l’intention d’abandonner, et cela signifie que les choses doivent changer », a déclaré Gondi. "Nous devons mécaniser les opérations pour réduire les coûts de production et assurer un avenir à la production d'huile d'olive.

"Il existe de bons exemples de vergers semi-intensifs avec les variétés typiques de notre région, comme le Leccio del Corno et le Maurino », a-t-il ajouté. "Ces plantations seraient plus rentables, car nous faisons tout à la main actuellement, et nous devons certainement réduire les coûts.

Selon Gondi, les troubles qui ont touché le secteur de l'huile d'olive ces dernières années pourraient faire plus de bien que de mal à long terme.

Fattoria di Volmiano plante de nouveaux bosquets de densité moyenne pour améliorer la rentabilité tout en maintenant la qualité. (Photo : Fattoria di Volmiano)

"À mesure que les prix de l'huile d'olive ont augmenté, nous pouvons nous attendre à ce que les gens comprennent mieux ce qu'est l'huile d'olive et ses coûts de production réels », a-t-il déclaré. "Il sera ainsi plus facile d’expliquer aux consommateurs que la qualité a un prix. »

Pour diversifier ses sources de revenus, la famille Gondi propose également des visites guidées du domaine, l'occasion de mettre en valeur la belle campagne, les villas de la vallée et des dégustations dédiées.

"Nous leur présentons la vallée et élucidons les éléments agronomiques de nos efforts agricoles », a déclaré Gondi. "De plus, nous les guidons à l'Oratoire, où ils pourront admirer les fresques créées il y a des siècles par les élèves de Ridolfo del Ghirlandaio.

"Ensuite, nos visites guidées emmènent les invités au moulin, où nous pouvons expliquer comment se déroule le processus d'extraction », a-t-il ajouté, suggérant que les invités profitent au maximum de la visite pendant la récolte, lorsque toutes les machines sont en marche.

"La vérité est que les meilleures saisons pour le tourisme ne coïncident pas avec la saison de récolte et de transformation des olives, donc il n'arrive pas souvent que les touristes voient le moulin fonctionner », a déclaré Gondi.

Lors des dégustations à la ferme, les touristes se voient présenter plusieurs huiles d'olive extra vierge produites à Volmiano. "Toutes les huiles d'olive qu'ils goûtent sont excellentes et pendant l'événement, nous veillons à ce que nos invités comprennent les différences et détectent la qualité », a déclaré Gondi.

"Grâce à ces dégustations, nos invités comprennent pourquoi notre Laudemio a une qualité si exceptionnelle ; ils apprennent à identifier sa haute qualité », a-t-il ajouté.

"Notre rôle est d'aider nos visiteurs à comprendre la qualité de l'huile d'olive et de les immerger dans la culture qui l'entoure », a conclu Gondi. "Ce faisant, ils sont davantage intéressés à investir dans de l’huile d’olive extra vierge de haute qualité.