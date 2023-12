La flambée des dépenses met à rude épreuve les producteurs d’Europe du Sud

La hausse des coûts de production met à rude épreuve le secteur de l'huile d'olive dans le sud de l'Europe dans un contexte de deuxième mauvaise récolte consécutive pour les pays du bassin méditerranéen.

Une enquête récente a montré que les coûts de production de l'huile d'olive ont doublé en Espagne entre 2020 et 2023. La situation n'est guère meilleure en Italie, en Grèce et au-delà.

"L'oléiculture a été confrontée à des défis et à des conditions difficiles au cours des deux dernières années au niveau mondial », a déclaré Stella Theodosiou, directrice adjointe de Sevitel, l'association des embouteilleurs d'huile d'olive grecque. Olive Oil Times. "Ces défis ont été transférés à tous les maillons de la chaîne de production.

"Dans l’ère post-Covid, nous avons tous été appelés à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, avec une montée en flèche des coûts énergétiques », a-t-elle ajouté. "Ils restent à des niveaux très élevés ces jours-ci.

Dans sa dernière mise à jour des coûts de production des olives, l'Association espagnole des municipalités oléicoles (Aemo) a mis en garde contre l'impact profond de la production d'huile d'olive considérablement réduite sur les revenus du secteur.

L'enquête Aemo montre qu'entre 2020 et 2023, les coûts de production d'un kilogramme d'huile d'olive ont presque doublé, passant de 3.20 € à 6.22 €.

Selon l'association, la hausse des coûts est due à la baisse de la production et à l'augmentation des coûts des intrants. Par exemple, les engrais et les produits phytosanitaires coûtent 70 pour cent de plus qu’il y a trois ans. Dans le même temps, les prix de l’énergie ont augmenté de 40 pour cent, tandis que les salaires ont augmenté de 9 pour cent.

Tous les coûts n’ont pas le même poids pour les oliveraies. Les coûts de production des oliveraies à haute densité (intensives) ou à très haute densité (super-intensives) restent nettement inférieurs à ceux signalés dans les oliveraies traditionnelles ou à forte pente, en partie à cause de la mécanisation. Pourtant, les coûts ont considérablement augmenté dans l’ensemble du secteur au cours des dernières années.

Selon l'Institut italien des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea), les coûts de production de l'huile d'olive en Italie restent également élevés cette année.

Ils ont néanmoins légèrement diminué au cours des neuf premiers mois de 2023 par rapport à l’année précédente, où des augmentations substantielles ont été signalées.

Dans son dernier rapport, Ismea a souligné comment huile d'olive extra vierge les importations, cruciales pour le secteur italien, ont diminué en volume de 25 pour cent par rapport à l'année précédente. Néanmoins, leur valeur a augmenté de 19 pour cent, mettant en évidence la hausse des prix du commerce des olives et leur impact sur les coûts d'exploitation des producteurs et des embouteilleurs.

La baisse de la production signalée dans plusieurs pays a fait grimper les prix des matières premières depuis la campagne précédente, provoquant davantage d'incertitudes pour les producteurs, les importateurs et les exportateurs.

En Italie, où l'huile d'olive les volumes de production de la saison en cours devraient dépasser celles du précédent, les marges des producteurs italiens d'huile d'olive devraient encore être relativement modestes.

"Avec le prix actuel [du produit], pendant cette campagne, nous récupérerons les coûts de production, plus que ce qui arrive à d'autres », a déclaré aux médias locaux Gennaro Sicolo, président de l'association de producteurs Italia Olivicola.

Selon Sicolo, la baisse de production à laquelle est confronté tout le bassin méditerranéen – notamment en Espagne, Portugal, Maroc et de Tunisie – est la principale raison de ces faibles rendements. "Cela signifie que les producteurs italiens ne peuvent pas se tourner vers ces pays pour acheter le produit », a-t-il déclaré.

"En plus de cela, nous devons également considérer les opérations de broyage qui, comme nous le savons, nécessitent de grandes quantités d'électricité », a ajouté Sicolo. "En parlant de chiffres, nous avions des prix de 25 € le quintal (100 kilogrammes) l'année dernière. Aujourd’hui, il grimpe facilement entre 27 et 30 euros.

Publicité

Théodosiou était d'accord. "Les coûts de transport, d'emballage, d'exploitation des moulins à olives et des industries de transformation de l'huile d'olive ont tous augmenté », a-t-elle déclaré.

Thedodosiou a ajouté que le secteur a également été touché par la hausse des taux d'intérêt et des coûts de main-d'œuvre.

Alors que la Grèce a bénéficié d'une bonne récolte lors de la saison précédente, la production de la campagne agricole 2023/24 devrait augmenter. diminuer considérablement.

"La Grèce a dû faire face aux effets de changement climatique», a déclaré Théodosiou. "Par conséquent, les oliveraies grecques devraient enregistrer une diminution d’environ 170,000 - tonnes.

Selon Theodosiou, la Grèce est désormais confrontée à un risque domino inversé sur le marché de l'huile d'olive, car les consommateurs ont tendance à dépenser moins pour des produits très chers, exactement au moment où les producteurs d'huile d'olive ont besoin de plus de ventes pour couvrir leurs coûts opérationnels.

"Les entreprises de normalisation et les sociétés d'exportation d'huile d'olive de marque gèrent leurs achats de matières premières progressivement en fonction de la demande, depuis le début de chaque campagne agricole, en novembre, jusqu'au début de la suivante, en octobre », a déclaré Theodosiou.

"L’industrie fonctionne dans le cadre strict de la législation nationale et européenne », a-t-elle ajouté. "Par conséquent, le prix final de chaque huile d’olive de marque dépend directement du coût des matières premières.

"Le plus grand défi des entreprises de normalisation de l'huile d'olive est de maintenir leurs quotas sur le marché national et international », a conclu Theodosiou. "Toute réduction supplémentaire de la consommation d'huile d'olive sera dysfonctionnelle pour tous les maillons de la chaîne.