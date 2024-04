Olive Oil Times Lance le portail de données de classement

Après douze années d'analyse de 10,000 30 huiles d'olive provenant de pays -, le concours de qualité de l'huile d'olive le plus grand et le plus prestigieux au monde a rassemblé quelques données.

Aujourd'hui, Olive Oil Times a dévoilé un portail complet qui compile et présente les données du NYIOOC World Olive Oil Competitionprocessus de jugement rigoureux. Le portail fournit aux utilisateurs des informations détaillées et des classements dans différentes catégories.

Accessible à oliveoilranking.org, le portail répertorie les producteurs et les marques les plus récompensés, mis à jour en temps réel, ainsi que des données historiques détaillées sur les résultats par hémisphère, pays, cultivar et classification biologique.

Curtis Cord, Olive Oil Times rédacteur en chef, a déclaré que le portail révèle des tendances intéressantes qui ont façonné l'industrie de l'huile d'olive au cours de la dernière décennie.

"Nous espérons que les utilisateurs verront dans les chiffres comment l'industrie a relevé le défi de proposer des produits toujours plus exceptionnels à chaque édition du concours », a-t-il déclaré. Nous nous appuierons sur cette plate-forme pour fournir davantage de contexte et de contenu éducatif afin d'illustrer la valeur des huiles d'olive extra vierges de haute qualité pour notre santé, notre gastronomie et notre culture.

Classement mondial de l'huile d'olive

Le nouveau portail complète le World Olive Oil Competition's Guide officiel, le catalogue définitif des meilleures huiles d'olive extra vierge référencé par plus d'un million d'utilisateurs chaque année.

Les résultats de l'édition 2024 du concours commenceront à être dévoilés mardi 19 mars. les organisateurs ont dit. Les marques et producteurs primés seront révélés dans le Guide Officiel, dans des dossiers spéciaux de Olive Oil Times, et en temps réel sur le classement de l'huile d'olive plate-forme.