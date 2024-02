A nouvelle loi en Italie, il établit des agriculteurs et des coopératives agricoles comme gardiens de la terre.

La législation définit le rôle de l'agriculture dans la protection de l'environnement, la promotion des activités économiques dans zones menacées d'abandon et inverser le dépeuplement des villages ruraux.

Selon la loi, les agriculteurs sont responsables de l'entretien des terres agricoles, ce qui les protège des risques hydrogéologiques, événements météorologiques extrêmes et les incendies de forêt.

Voir aussi: Les agriculteurs et producteurs italiens confirment le rebond de la production

Ils sont également réputés chargés de promouvoir "biodiversité rurale » pour conserver le paysage naturel tout en valorisant les cultures locales.

Selon la nouvelle loi, les agriculteurs luttent contre la perte de biodiversité en protéger les habitats des abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, favorisant la croissance de couvertures herbacées et de haies productrices de nectar et de pollen, d'arbres et d'autres espèces végétales indigènes.

Les autorités locales sont encouragées par la loi à déployer des projets et des protocoles spécifiques pour promouvoir le rôle des agriculteurs en tant que gardiens des terres.

Selon to IstatSelon l'Institut National de la Statistique, il existe environ 1.1 million d'entreprises dans le secteur agricole. Parmi celles-ci, 401,000 330,000 sont uniquement dédiées à l'agriculture, dont 11 - exploitées par une seule personne. La taille moyenne d'une exploitation en Italie est d'environ - hectares.

La loi institue également la Journée nationale de l'agriculture, qui sera célébrée chaque année le deuxième dimanche de novembre. "sensibiliser au rôle fondamental joué par l’agriculture qui, dans ses phases de semis, de soins, d’attente et de récolte, incarne l’essence de la vie.

Les autorités centrales et locales feront la promotion de cette journée par des campagnes de communication à la télévision et dans d'autres médias et par des initiatives dans les écoles.

Selon les législateurs italiens, l'agriculture "est essentiel pour répondre aux besoins fondamentaux des humains et assurer le bien-être économique, environnemental et social du pays.

Renforçant encore le rôle de la catégorie, le gouvernement sera également responsable chaque année d'un prix national, De l'agriculture, une expression latine signifiant "sur l’agriculture. »

Ce prix attribuera 20,000 - € aux agriculteurs déployant des techniques ou des pratiques agricoles innovantes, qui se traduisent par des produits de meilleure qualité et un impact environnemental moindre.

L'approbation définitive de la nouvelle loi a été accueillie avec enthousiasme par les syndicats agricoles.

"Une intervention aussi méritoire contribue de manière décisive à une forte relance de l'image du secteur primaire, trop souvent visé par des accusations inacceptables de pollution environnementale, qui dans de nombreux cas ont malheureusement véhiculé des politiques communautaires qui accordent peu d'attention à ceux qui produisent des produits sains et de haute qualité. alimentaires et qui contribuent quotidiennement par leur travail à défendre la capacité productive du pays », a déclaré Tommaso Battista, président de la Confédération des producteurs agricoles (Copragri).

Dans le même esprit, Cristiano Fini, président de l'Association des agriculteurs italiens (CIA), a souligné que la nouvelle loi met en lumière "sur la valeur [de l’agriculteur], centrale non seulement en termes de production agricole mais aussi d’un point de vue environnemental et écologique.

"En effet, le rôle stratégique du secteur n’est pas seulement de produire des aliments sains et sûrs pour tous, mais aussi d’assurer le maintien et le développement des zones rurales ; protéger les sols et les terres contre l'instabilité hydrogéologique ; gérer les ressources en eau; produire de l'énergie à partir de sources renouvelables; pour défendre le paysage et la biodiversité », a-t-il déclaré.