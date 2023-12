Rencontrez les start-ups du centre de l'Italie qui font revivre les oliveraies abandonnées

Initiatives pour récupérer des oliveraies abandonnées en Italie ont augmenté ces dernières années, allant de pair avec une prise de conscience croissante de la valeur environnementale de l'olivier.

Diverses organisations s'engagent dans des projets de restauration en créant des plans d'adoption d'oliviers pour les citoyens et les entreprises poursuivant des programmes de responsabilité sociale d'entreprise. Les communautés locales chérissent les bosquets restaurés en tant que nouveaux espaces collectifs.

En Toscane, la start-up Ager Oliva a été lancée pour donner une nouvelle vie aux millions d'oliviers abandonnés dans la région tout en luttant changement climatique, en collaboration avec des entreprises qui visent à compenser leurs émissions de dioxyde de carbone.

Voir aussi: Les oliviers sur les terres publiques offrent une récolte abondante aux habitants italiens

"L'amour des oliviers m'a été transmis par mon grand-père, qui produisait de l'huile d'olive. Depuis que je suis enfant, mon désir était de créer ma propre entreprise dans le secteur », a déclaré Tommaso Dami, économiste et fondateur d'Ager Oliva. Olive Oil Times. "Lorsque j'ai lu les données sur des millions d'oliviers abandonnés dans notre région, j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose pour résoudre ce problème.

"L’abandon des terres est dû à un manque de renouvellement générationnel », a-t-il ajouté. "Beaucoup de ceux qui héritent de petites ou de grandes parcelles de terre sont incapables de les gérer en raison de contraintes professionnelles et familiales préexistantes et aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. des coûts de production toujours croissants. Puis m’est venue l’idée des adoptions à distance, qui sont devenues un projet concret après 2020. »

Immédiatement après Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a été levé en Italie, Dami a créé une équipe avec Ana Soto, experte en tourisme durable, et Cosimo Lunetti, vidéaste et pilote de drone.

Après avoir créé le site Internet et mis en place le profil sur les réseaux sociaux, ils ont mené une campagne publicitaire pour tester la réaction du marché, qui a été très positive tant en Italie qu'à l'étranger. Puis, ils fondent leur startup agricole innovante en mars 2021.

"Nous avons commencé à récupérer des oliveraies à Pistoia, Montecatini et Florence, en particulier celles situées sur les contreforts de Montalbano, près de Lieu de naissance de Léonard de Vinci", a déclaré Dami.

Oliveraie de la maison natale de Léonard de Vinci après la restauration réalisée par Ager Oliva

"Les 700 premiers arbres ont tous été récupérés en seulement trois mois après le lancement de la startup. Parmi ces oliviers, 400 ont été adoptés par CPL Concordia, une grande entreprise basée en Émilie-Romagne, spécialisée dans la gestion des systèmes énergétiques », a-t-il ajouté. "Ils nous ont contactés après avoir lu un article sur notre projet dans le journal local et sont rapidement devenus nos clients. Ils nous soutiennent depuis trois ans et, à partir de l’année prochaine, ils envisageront de rejoindre notre nouveau programme de plantation en Italie.

Leur nouveau projet consiste à planter des oliviers sur des terres en friche en Toscane et dans d'autres régions d'Italie et à gérer les nouvelles plantations au cours des années suivantes.

L’objectif est également d’élargir huile d'olive extra vierge production. L'équipe d'Ager Oliva est désormais en pourparlers pour reprendre la gestion d'une superficie de 3,000 - hectares de terres incultes dans le Latium.

"En finançant la plantation d'oliviers et en nous confiant la gestion pluriannuelle, les entreprises ont la possibilité de compenser le dioxyde de carbone grâce à un système zéro kilomètre, basé sur la nature et scientifiquement validé », a déclaré Dami.

"Nous leur proposons non seulement un moyen de compenser les émissions de carbone mais aussi de faire des activités de team building sur le terrain avec les salariés et de protéger la biodiversité, a-t-il ajouté. "Avec cette dernière option, ils peuvent obtenir des crédits biodiversité et les offrir en cadeau à leurs salariés.

Après avoir présenté Ager Oliva lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en 2023, l'équipe assistera à l'événement pour la deuxième fois pour dévoiler les derniers développements et les projets à venir.

La startup a récupéré 12 hectares d'oliviers, pour la plupart centenaires, et prévoit d'en restaurer 25 hectares supplémentaires au cours de l'année suivante.

En près de trois ans, plus de 500 tonnes de dioxyde de carbone ont été éliminées de l'environnement, selon les calculs de l'Université de Florence et du Centre national de recherche de Florence.

Publicité

Publicité

Les projets de la startup peuvent être soutenus aussi bien par des entreprises que par des particuliers qui, à chaque saison de récolte, sont récompensés par l'huile d'olive extra vierge de haute qualité produite à partir des oliviers récupérés. Leurs fruits sont broyés dans un moulin à deux phases ultramoderne à Quarrata, dans la province de Pistoia.

"En plus de nous trois, il y a du personnel de bureau et des collaborateurs externes », a déclaré Dami. "Nous avons une organisation bien structurée qui nous permet de gérer de nombreuses plantes, sachant également que nous augmentons le nombre de bosquets à récupérer et à gérer.

Une autre mission d'Ager Oliva est de diffuser la culture de l'huile d'olive extra vierge et de sensibiliser à la protection de l'environnement lors d'événements organisés dans les vergers récupérés.

L'équipe d'Ager Oliva dans une oliveraie à Pistoia avant la récupération

"Nous organisons des événements avec les supporters, y compris les étudiants des écoles publiques », a déclaré Dami. "Certaines écoles ont déjà demandé des pique-niques et des visites éducatives environnementales pour le printemps prochain.

"Nous amènerons les étudiants visiter les musées Léonard de Vinci puis les oliveraies, où ils participeront à une journée de formation environnementale et culturelle axée sur le rôle clé de l'olivier sur le territoire et les bienfaits de l'olive extra vierge. huile », a-t-il ajouté.

En Ombrie, Le Olivastre a été créé en 2014 pour restaurer d'anciennes oliveraies abandonnées sur les rives du lac Trasimène.

Une version féminine du mot italien pour oléastre, à savoir l'olivier sauvage, est le nom choisi par les fondateurs pour leur association à but non lucratif, à laquelle s'est récemment ajoutée une entreprise de restauration du même nom.

"Mes deux amis et moi avions déménagé à Passignano sul Trasimeno, dans la province de Pérouse, en provenance d'autres régions italiennes, et comme cela arrive souvent aux étrangers qui voient les lieux avec un regard nouveau, nous sommes tombés amoureux au premier regard de ce paysage, ce qui est en effet d'une beauté unique », a déclaré la co-fondatrice Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Nous avions l'habitude de nous promener dans certains vergers non loin de nos maisons, où se dressaient ces oliviers centenaires abandonnés, et au fil du temps, nous avons commencé à nous demander si nous pouvions faire quelque chose d'utile pour le lieu qui nous accueillait », a-t-elle ajouté.

Ils ont donc décidé de récolter les fruits qui autrement seraient tombés au sol sans avoir été utilisés et les ont livrés à un moulin de la région pour obtenir de l'huile d'olive extra vierge.

"Nous avons réalisé que pour être utiles à la communauté, nous aurions dû assurer la continuité de notre activité de préservation et de production », a-t-elle déclaré. "Ensuite, nous avons proposé de gérer quelques autres parcelles abandonnées, privées et publiques, avec l'aide de nos familles et amis. De plus, certains anciens du village ont eu la gentillesse de nous donner quelques conseils.

C'est tout naturellement qu'ils ont commencé à étudier et à suivre des formations pour devenir dégustateurs, élagueurs et apprendre les techniques de meunerie. Ils établissent des partenariats avec un groupe d'agronomes et créent l'association.

L'équipe derrière Le Olivastre (Photo : Alessandra Baldoni)

"Nous étions juste à temps pour une année de récolte d'olives très difficile lorsqu'une attaque majeure du mouche des fruits s’est produit dans tout le pays », a déclaré De Stefanis. "Nous avons organisé des réunions publiques avec le soutien du service phytosanitaire de la région de l'Ombrie et d'autres professionnels, où nous avons expliqué aux oléiculteurs, souvent amateurs, l'impact de la mouche de l'olivier sur les fruits et les systèmes de prévention et de défense disponibles. Je suis heureux de dire que nous sommes devenus une référence pour de nombreux petits agriculteurs.

Le premier verger récupéré, l'oliveraie historique de San Crispolto datant du 18th siècle, comprenait 250 arbres Dolce Agogia centenaires, une variété typique du lac Trasimène.

Au fil des années, avec l'aide de bénévoles et de collaborateurs saisonniers, Le Olivastre a réussi à régénérer six oliveraies avec plus de 1,500 - arbres de variétés autochtones. Leurs fruits sont broyés dans un moulin de Castiglione del Lago doté des dernières technologies.

Aujourd'hui, l'association dirigée par De Stefanis avec Paola Sticchi et Antonella Panciarola comprend des membres italiens et internationaux. A ceux-ci s'ajoutent les adoptants, qui peuvent choisir le nom de leurs oliviers et, à la fin de la saison des récoltes, recevoir l'huile d'olive extra vierge produite à partir des vergers restaurés.

"Les adoptants sont à la fois des particuliers et des entreprises », a déclaré De Stefanis. "L'année dernière, une grande entreprise d'embouteillage d'huile d'olive extra vierge, Costa d'Oro, a adopté plusieurs arbres, un pour chacun de ses employés, dans le cadre d'un programme de responsabilité sociale d'entreprise.

L'un des derniers petits vergers récupérés par l'association se trouve sur un terrain escarpé avec une vue magnifique sur le lac. En effet, l'un des objectifs de Le Olivastre est de sauvegarder le paysage, outre la préservation de la biodiversité locale.

"Nous réalisons une véritable restauration du territoire, et notre idée est de créer des sentiers à travers les bosquets qui peuvent être utilisé pour des randonnées légères», a déclaré De Stefanis. "Nous avons déjà organisé quelques initiatives à l'intérieur de l'oliveraie et nous invitons nos membres à proposer des événements sociaux car les oliveraies récupérées sont censées être des lieux de communauté.

"Par ailleurs, nous avons récemment relancé un potager à San Feliciano où nous produisons du safran, et cette activité nous a ouvert aux autres produits du lac », a-t-elle ajouté. "Ensuite, nous avons pris la décision de proposer notre propre cuisine avec l’huile d’olive en son cœur.

"Avec un food truck, nous apportons aux événements locaux notre cuisine de rue de qualité, préparée avec du fromage, du pain, du vin et des huiles d'olive extra vierges produits par d'autres agriculteurs du lac », a conclu De Stefanis. "A ces occasions, nous organisons des dégustations d'huile d'olive dans le but de diffuser la culture de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité.