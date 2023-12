Le renforcement de la réglementation sur l'eau en Californie pourrait stimuler la culture des olives

Malgré l' développement d'El Niño Dans l'océan Pacifique oriental, ce qui entraînera une année 2023 humide pour la Californie, les experts climatiques s'attendent à ce que le Golden State continue de devenir plus chaud et plus sec.

Selon le bureau du gouverneur Gavin Newsom, des conditions météorologiques plus chaudes et plus sèches en raison de changement climatique pourrait réduire l’approvisionnement en eau de l’État jusqu’à 10 pour cent d’ici 2040.

Les oliviers utiliseront beaucoup d'eau s'ils sont entièrement irrigués ; La conservation ou non de l'eau par un producteur dépend de la manière dont il gère le verger, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. - Caitlin Peterson, directrice associée, PPIC Water Policy Centre

Le Public Policy Institute of California (PPIC) estime que 40 pour cent de toute l’eau de l’État est utilisée dans l’agriculture. Alors que l'État promulgue des réglementations plus strictes sur l'eau et encourage une meilleure utilisation efficace de l'eau, certains agriculteurs parient déjà sur les olives résistantes à la sécheresse comme culture de l'avenir.

"Les olives ne sont pas la seule culture arboricole qui peut résister à un léger déficit d'irrigation, mais les olives se distinguent par leur tolérance à la sécheresse », a déclaré Caitlin Peterson, directrice associée du PPIC Water Policy Center. Olive Oil Times.

"Ils peuvent pousser sur des terres très marginales avec des sols pauvres, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cultures arboricoles dominantes en Californie, comme les amandes, les noix ou les fruits à noyau », a-t-elle ajouté :

Selon Peterson, les olives de table et les olives à huile résistent à la sécheresse. Les olives de table peuvent rapidement récupérer leur taille de fruit après une réduction temporaire de l'irrigation, même jusqu'à une réduction de 50 pour cent au milieu de l'été. Cependant, ils peuvent résister à des réductions encore plus sévères avec une légère réduction de rendement (dix pour cent).

Avec les olives à huile, certaines restrictions d'eau sont bénéfiques car elles permettent de contrôler la croissance végétative pour permettre la culture du verger en haies. Le stress hydrique peut réduire la taille des fruits, mais cela est moins important pour la production d’huile.

"Bien que cela ne soit pas souvent le cas en Californie, les olives étaient traditionnellement cultivées dans des systèmes de culture sèche », a déclaré Peterson. "Cela signifiait qu’il n’y avait pas d’irrigation et qu’il fallait espacer les arbres pour éviter la concurrence pour l’humidité du sol.

"Le fait que les olives soient bien adaptées à ce type de système en dit long sur leur adaptabilité et la possibilité de procéder à des ajustements de gestion pour une productivité continue même en cas de pénurie d'eau », a-t-elle ajouté.

Selon Peterson, les olives cultivées à sec doivent encore s'avérer économiquement viables en Californie. Toutefois, leur potentiel pourrait s’élargir à mesure que la disponibilité de l’eau d’irrigation diminue dans certaines régions.

Les systèmes d'eau d'olive ont vu le jour dans le contexte des récentes conditions de sécheresse en Californie et des préoccupations persistantes concernant la sécheresse.

Peterson a déclaré que les preuves sont claires : le changement climatique entraîne des sécheresses plus fréquentes et plus intenses en Californie.

Les sécheresses plus chaudes extraient davantage d’eau des sols et de la végétation, ce qui peut créer un cycle de stress végétal qui intensifie encore les conditions de sécheresse.

Une note politique détaillée du PPIC a mis en évidence les problèmes liés à la sécheresse et à l'agriculture ainsi que leur impact, en particulier dans la vallée de San Joaquin en Californie.

PPIC a souligné que la sécheresse actuelle a pour conséquence de réduire la disponibilité en eau et d’augmenter la demande en eau des cultures. Le mémoire décrivait la situation dynamique, "une sécheresse rapide – alimentée par le changement climatique – limite la disponibilité de l’eau et augmente la demande en eau des cultures.

"Le problème avec les sécheresses prolongées comme celle que nous avons connue de 2012 à 2016 est qu'on ne peut pas sauter une saison d'irrigation sur une culture arboricole », a déclaré Peterson. "Nous avons vu de nombreux vergers d'amandiers disparaître pendant cette sécheresse parce que les producteurs n'avaient pas d'eau et ne pouvaient pas se permettre de les entretenir s'ils ne produisaient pas.

"C'est une grosse perte si vos arbres n'approchent pas déjà de la fin de leur vie productive », a-t-elle ajouté.

Les eaux souterraines sont un autre facteur à prendre en compte en matière d’approvisionnement en eau. Les eaux souterraines constituaient autrefois la réserve de sécheresse pour les producteurs. Lorsque l’eau de surface est devenue rare dans le passé, les producteurs ont pu combler la différence en pompant autant d’eau du sol que nécessaire.

Cela n’est pas possible actuellement car la Californie commence à mettre en œuvre la loi sur la gestion durable des eaux souterraines de 2014.

"Les réductions de pompage qui auront lieu pour ramener l'utilisation des eaux souterraines à des niveaux durables sont essentielles à la viabilité à long terme de l'agriculture, en particulier dans des régions comme la vallée de San Joaquin », a déclaré Peterson.

Cependant, elle a averti qu'entre 200,000 365,000 et 10 - hectares de terres irriguées, soit environ - pour cent du total de la vallée de San Joaquin, pourraient être retirés de la production pour réduire la demande.

"Nous estimons une réduction de 20 % des approvisionnements en eau par rapport à ce avec quoi nous travaillons actuellement d'ici 2040 dans la seule vallée de San Joaquin en raison des effets combinés de la loi sur la gestion durable des eaux souterraines, du changement climatique et de réglementations environnementales plus strictes », a déclaré Peterson. .

"Lorsque l’on ajoute une sécheresse à la loi sur la gestion durable des eaux souterraines, les choses deviennent encore plus difficiles à gérer », a-t-elle ajouté. "Je suppose que vous pourriez commencer à voir davantage de vergers d’oliviers dans les zones marginales qui ne peuvent plus supporter les arbres les plus assoiffés.

A rapport sur les réductions de l'approvisionnement en eau liées à la loi sur la gestion durable des eaux souterraines, prévoyait que la transition serait difficile.

Les efforts visant à augmenter l’approvisionnement en eau comprennent la recharge des eaux souterraines, le commerce de l’eau et les méthodes permettant de gérer la rareté croissante de l’eau. Même dans le meilleur des cas, Peterson a souligné qu'environ 202,000 - hectares pourraient devoir être mis en jachère dans la vallée de San Joaquin.

Des utilisations alternatives prometteuses des terres peuvent impliquer le développement solaire, des cultures limitées en eau, la restauration des habitudes, des bassins de recharge et de nouveaux logements économes en eau, comme indiqué dans le rapport.

Peterson a noté des recherches et des conseils bien documentés sur l'irrigation déficitaire réglementée disponibles pour les oléiculteurs. Elle a indiqué que les ressources universitaires constituent un excellent endroit pour en apprendre davantage sur des pratiques spécifiques.

Ces ressources peuvent donner aux oléiculteurs une idée précise de la quantité d'irrigation qui peut être réduite lorsque l'eau vient à manquer et des étapes de croissance et de reproduction appropriées pour le faire.

Les olives ne sont pas aussi sensibles au moment de l’irrigation déficitaire que les autres cultures arboricoles. Cependant, Peterson a indiqué qu'il était préférable d'éviter certaines étapes si possible.

Certains mythes persistants concernant les systèmes d’eau d’olive et l’utilisation de l’eau en Californie sont difficiles à ébranler.

"Les oliviers utiliseront beaucoup d'eau s'ils sont entièrement irrigués ; le fait qu'un producteur conserve ou non l'eau dépend de la manière dont il gère le verger, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre », a déclaré Peterson.

"Je pense aussi que les gens ont tendance à trop se concentrer sur augmenter l’efficacité des systèmes d’irrigation comme la clé pour utiliser moins d’eau », a-t-elle ajouté. "Des systèmes de distribution plus efficaces aident à réduire la consommation d'eau par acre, mais nous oublions que cela peut permettre à un producteur de planter plus d'acres parce qu'il utilise moins d'eau par acre. La clé est d’examiner la consommation totale d’eau, et non les gouttes par acre.