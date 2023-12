Une ferme biologique de Jaén ouvre la voie à la vente de crédits carbone

La demande de produits durables et l'huile d'olive biologique est en hausse à l’échelle mondiale, certaines études de marché indiquant que la valeur du secteur fera plus que doubler d’ici 2031.

Cependant, les défis continuent de dissuader de nombreux producteurs de se convertir aux pratiques biologiques.

Lorsque les agriculteurs souhaitent passer à l'agriculture biologique, beaucoup découvrent rapidement qu'il n'y a aucun avantage économique… Les crédits carbone sont une solution pour changer la mentalité des gens à l'égard de l'agriculture biologique. - José María Chica, directeur général, O.Live

A étude de 2018 menée par des chercheurs en Espagne a étudié les désavantages auxquels sont confrontés les oléiculteurs biologiques par rapport à leurs homologues conventionnels.

L'un des défis les plus importants réside dans les rendements inférieurs des arbres biologiques par rapport aux arbres conventionnels, ce qui oblige les producteurs biologiques à avoir besoin de plus de terres pour produire la même quantité d'huile d'olive.

Cela a été aggravé par hausse des prix de l'huile d'olive à l'origine, qui ont rendu l'huile d'olive produite de manière conventionnelle beaucoup plus rentable à vendre pour les agriculteurs au cours de l'année écoulée par rapport à l'huile d'olive biologique.

"Les agriculteurs biologiques sont souvent désavantagés par rapport aux agriculteurs conventionnels », écrivent les auteurs de l’étude. "L’avenir de l’agriculture biologique dépendra de sa viabilité économique.

José María Chica, directeur général d'O.Live, est globalement d'accord avec cette évaluation et développe un modèle de vente de crédits carbone sur le marché volontaire pour rendre l'oléiculture biologique plus rentable.

José María Chica (à gauche) avec son père, José Chica

"Lorsque les agriculteurs souhaitent passer à l’agriculture biologique, beaucoup découvrent rapidement qu’il n’y a aucun avantage économique et, au bout de deux ou trois ans, beaucoup reviennent à l’agriculture conventionnelle », a-t-il déclaré. Olive Oil Times. "Les crédits carbone sont une solution pour changer la mentalité des gens à l'égard de l'agriculture biologique.

Situé à Jaén, une province d'Andalousie responsable d'environ un tiers de la production espagnole d'huile d'olive chaque année, O.Live possède plus de 1,000 hectares d'oliveraies biologiques, un moulin ultramoderne alimenté par des panneaux solaires. , un moulin historique et quelques infrastructures touristiques.

Chica estime que les crédits carbone offriront aux oléiculteurs biologiques un source de revenus alternative pour maintenir ces pratiques et leur permettre de rivaliser avec les oléiculteurs conventionnels de la région.

"Nous émettons 4.5 crédits carbone par hectare d'oliveraies », a déclaré Chica. Un crédit carbone équivaut à une tonne de dioxyde de carbone séquestré.

Actuellement, un crédit carbone sur le marché de conformité de l'Union européenne métiers à 68.08 € (73.28 $), soit environ 15 % de moins qu'au début de l'année.

Selon la réglementation actuelle, les oléiculteurs peuvent certifier les émissions séquestrées remontant à quatre ans. "Au total, nous disposons de 18,045 - crédits carbone », a-t-il déclaré.

L’idée de commencer à vendre des crédits carbone est venue à Chica il y a trois ans après que des amis à lui ont commencé à vendre les crédits dans le cadre de leur projet forestier. Il pensait que les 1,000 - hectares d'oliveraies d'O.Live, complétées par des cultures de couverture, ressemblaient beaucoup au projet forestier de son ami et a commencé à étudier cette possibilité.

Chica s'est tournée vers des chercheurs de l'Université polytechnique de Madrid pour déterminer la quantité de dioxyde de carbone séquestrée par les arbres et le sol, ainsi que la quantité de carbone émise par l'entreprise en cultivant, en récoltant et en moulant les olives dans son moulin.

Il a ajouté que les producteurs doivent être minutieux dans ce processus, notamment en comptant les émissions provenant des travailleurs qui se rendent au travail en voiture et les émissions provenant de diverses pièces d'équipement agricole.

Après avoir pris cette décision, Chica a invité un tiers à vérifier les résultats de l'étude, ce qu'il a fait. Chica a ensuite confié cette étude à une entreprise distincte qui a généré le crédit carbone sur la base de ses résultats.

Une fois les crédits certifiés, ils sont publiés dans un registre public sur le blockchain, qui, selon Chica, crée de la transparence et de la responsabilité sur le marché. Les crédits restent sur la blockchain, les commandes et les factures y étant également publiées, de sorte que le mouvement des crédits est très public et visible.

Chica réinvestit l'argent qu'il gagne en vendant des crédits carbone sur le marché volontaire du carbone dans l'exploitation agricole pour continuer à améliorer sa durabilité.

"La philosophie des crédits carbone est l’additionnalité », a-t-il déclaré. "Chaque année, il faut être meilleur. Vous devez faire quelque chose pour vous améliorer.

Chica a déclaré que les pratiques de l'entreprise agriculture sans labour, composte les branches taillées et utilise ce compost pour fertiliser le sol.

Les chevaux, les chèvres et les abeilles soutiennent un écosystème qui séquestre le carbone plus efficacement qu’une ferme en monoculture. (Photo : José María Chica)

L'entreprise possède également des chèvres, des abeilles et des chevaux dans les oliveraies qui mangent l'herbe et fertilisent naturellement les arbres.

"Bien sûr, nous sommes biologiques, nous n'utilisons donc aucun insecticide, pesticide ou fongicide », dont la production nécessite une énergie importante, a-t-il déclaré.

La durabilité se poursuit dans l'usine, qui intègre des panneaux solaires et dispose des dernières technologies pour utiliser l'énergie plus efficacement. L'entreprise a également utilisé le noyaux d'olives comme biocarburant pour chauffer l'eau utilisée dans le moulin.

Actuellement, Chica vend des crédits carbone à des entreprises espagnoles locales, y compris une commande importante de 4,000 72 plus tôt cette année, alors que les crédits se négociaient à 77.50 € (- $) chacun.

L’un des défis des marchés volontaires est la spéculation. Le prix des crédits carbone a connu une tendance à la baisse au cours de l'année écoulée après des hausses significatives, mais Chica estime que les prix continueront à augmenter à l'avenir.

"Les gens achètent des crédits carbone aujourd’hui pour les revendre dans deux, trois ou quatre ans parce que le prix est en baisse maintenant, mais [je pense] qu’il augmentera à l’avenir », a-t-il déclaré.

Chica a déclaré qu'il faisait de son mieux pour ne pas vendre aux spéculateurs, qui tentent d'acheter des crédits à un prix inférieur et de les conserver pour les revendre lorsque le prix augmente.

"Nous ne voulons pas vendre à quelqu'un qui veut spéculer avec mes crédits carbone », a-t-il déclaré. "Nous vendons directement aux entreprises qui compensent leurs émissions pour être neutres en carbone.

Les revenus supplémentaires générés par la vente de crédits carbone ont aidé l'entreprise à relever les défis de la récolte précédente et actuelle en Espagne, mais Chica a déclaré que la raison pour laquelle O.Live est un producteur biologique va au-delà des revenus supplémentaires.

O.Live récolte généralement cinq à six millions de kilogrammes d'olives. L’année dernière, ils n’ont récolté qu’un million de tonnes, et cette année, ils espèrent en récolter deux millions.

Les fortes chaleurs du mois de mai au moment de la floraison ont endommagé les arbres alors qu'ils étaient sur le point de fleurir, ce qui a entraîné une baisse des rendements.

"Pour nous, la durabilité est très importante », a déclaré Chica. "[Être biologique] ne concerne pas seulement les avantages économiques [de la vente de crédits carbone], mais aussi la création d'un environnement permettant à mes enfants et aux enfants de mes enfants de produire également de l'huile d'olive extra vierge biologique."