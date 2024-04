Les petits producteurs et l'oléotourisme occupent le devant de la scène à Ercole Olivario

Ercole Olivario, un concours pour le meilleur italien huiles d'olive extra vierge, a conclu son 32nd édition le 6 avrilth à Pérouse à l'auditorium San Francesco al Prato, un lieu culturel de la capitale ombrienne.

Promu par l'Union italienne des chambres de commerce de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture (Unioncamere), avec la collaboration de la Chambre de commerce de l'Ombrie, Ercole Olivario est le seul concours national institutionnel dédié au secteur de l'huile d'olive.

Élargi ces dernières années avec l'ajout de plusieurs initiatives parallèles, le concours vise à promouvoir les producteurs italiens d'huile d'olive et à soutenir les entreprises axées sur la qualité.

Au cours de l'événement de clôture, Federico Sisti et Giorgio Mencaroni, respectivement secrétaire général et président de la Chambre de Commerce de l'Ombrie, ont annoncé les 12 gagnants du très convoité trophée, constitué d'une réplique miniature du temple d'Hercule Olivarius.

Le temple d'Hercule Olivarius a été construit au IIe siècle avant JC au cœur de Rome. (Photo : Ercole Olivario)

Deux producteurs de l'Ombrie, de la Sardaigne et des Pouilles ont été récompensés, ainsi qu'un producteur du Trentin-Haut-Adige, de la Toscane, Molise, la Campanie, la Calabre et la Sicile ont également remporté des prix.

La moitié des producteurs gagnants ont Appellation d'Origine Protégée (AOP) et Indication géographique protégée certifications (IGP).

Les huiles d'olive primées feront l'objet du projet de surveillance de la durée de conservation, qui sera réalisé en collaboration avec l'Université de Pérouse.

"Pour cette édition, nous avons présenté ce projet de recherche expérimentale qui confirme encore une fois le prestige du concours », a déclaré Mencaroni.

"Elle est réalisée à travers des analyses instrumentales et sensorielles et se concentre sur les données concernant le stockage à long terme des huiles d'olive extra vierges finalistes », a-t-il ajouté. "En accordant une attention particulière à leurs propriétés sanitaires, l’étude fournira des informations utiles tant aux producteurs qu’aux consommateurs.

Pendant ce temps, huit prix ont été décernés à des producteurs de Sicile, des Pouilles, du Latium et des Abruzzes lors de la quatrième édition du concours de qualité des olives de table, avec un prix par méthode de transformation.

De plus, trois agriculteurs siciliens AOP et deux producteurs toscans et des Pouilles ont été récompensés lors de La Goccia d'Ercole (La Goutte d'Hercule), dédiée aux petits producteurs italiens.

Sisti a déclaré que le concours parallèle avait été créé pour donner aux petits producteurs, dont certains ne satisfont pas aux exigences minimales de production pour les concours plus importants, une chance d'expérimenter et de faire juger leurs huiles d'olive extra vierges par un panel d'experts.

"C'est en effet devenu un incubateur, où nous découvrons des huiles d'olive extra vierges exceptionnelles, et aussi une expérience à travers laquelle les agriculteurs ont la chance de se former pour participer au principal concours à l'avenir et mieux affronter la concurrence du marché mondial », a-t-il déclaré. dit.

Des jurys régionaux ont sélectionné les participants à Ercole Olivario lors des dégustations réalisées au cours des semaines précédentes. Dans certaines régions, les sélections se sont déroulées par concours.

Quinze marques du Latium ont été admises après avoir remporté le Premio Roma Evo organisé par la Chambre de Commerce de Rome, tandis que 13 marques ombriennes ont été sélectionnées au concours Oro Verde dell'Umbria organisé par la Chambre de Commerce locale.

Le jury du concours national était composé de 16 dégustateurs professionnels de toutes les régions italiennes participantes, dirigés par un chef de jury et un coordinateur.

Federico Sisti (à gauche) et Giorgio Mencaroni (à droite) avec Marina Colonna et Andrea Caterina au 32nd Ercole Olivario (Photo: Ercole Olivario)

L'événement a également vu le lancement du premier rapport sur l'oléotourisme en Italie, fruit d'une collaboration entre l'association Città dell'Olio, le consortium Unaprol-Coldiretti et Roberta Garibaldi, grande experte du tourisme gastronomique et œnologique.

Selon leur étude, l'industrie oléotouristique du pays comprend environ un million d'entreprises avec une valeur de production de près de 2 milliards d'euros.

Le rapport contient des données détaillées, d'autres aperçus sur l'attractivité du secteur et les meilleures pratiques des entreprises italiennes développant un projet d'accueil oléotouristique.

Les organisateurs d'Ercole Olivario ont récemment présenté le prix spécial Giorgio Phellas pour l'oléotourisme, attribué à l'entreprise sicilienne Mandranova.

"Nous sommes vraiment ravis de cette reconnaissance car nous croyons fermement au potentiel de l'oléotourisme », a déclaré la copropriétaire Silvia Di Vincenzo. Olive Oil Times. "Notre entreprise est proche de la Vallée des Temples d'Agrigente, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et point de référence touristique.

"Nous avons une structure d'accueil où nous accueillons des personnes du monde entier et les impliquons dans des formations à la mini-dégustation d'huile d'olive », a-t-elle ajouté. "Ces formations comprennent une explication de l'ensemble du processus de production, des informations sur les propriétés nutritionnelles de l'huile d'olive extra vierge et des suggestions d'accords culinaires.

"Nous voulons que ceux qui visitent notre entreprise comprennent ce qu'est une huile d'olive extra vierge de haute qualité et ce qui se cache derrière sa production », a poursuivi Di Vincenzo.

Au cours de l'événement, d'autres prix spéciaux ont été remis à des entreprises de Toscane, Molise, Trentin-Haut-Adige, Calabre et Ombrie, qui se sont distinguées dans divers domaines, tels que l'entrepreneuriat féminin et jeune, la communication numérique et l'emballage.

Enfin, le meilleur monovariétal de la saison, produit en Sardaigne, a reçu une mention de mérite.

Les gagnants Ercole Olivario pour chaque catégorie sont :

Huile d’Olive Extra Vierge – Légèrement Fruitée

Première Classée: Molensis, Marina Colonna, Molise

Huile d’Olive Extra Vierge – Moyennement Fruitée

Première annonce : GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Pouilles

Deuxième classé : Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardaigne

Huile d’Olive Extra Vierge – Fruité Intense :

Première classée : Concordu, Nicola Solinas, Sardaigne

Deuxième Classé: Torchia, Oleificio Torchia, Calabre

Troisième classé : Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Pouilles

AOP/IGP – Fruité Léger :

Première Classée: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Ombrie

AOP/IGP – Moyennement Fruité :

Première Classée : Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Ombrie

Deuxième classé : Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Troisième classé : Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sicile

PDO/IGP – Fruité Intense :

Première Classée: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campanie

Deuxième Classé : Bio Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Toscane

Les gagnants de la Goccia d'Ercole sont :

Huile d'olive extra vierge:

Première annonce : Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toscane

Deuxième classé : Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Pouilles

Troisième Classé: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toscane

AOP/IGP :

Première Classée : Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sicile

Deuxième Classé : DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sicile

Troisième classé : Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicile

La Site d'Ercole Olivario et les pages de réseaux sociaux fournissent une liste complète des gagnants 2024 et des informations sur les événements programmés.