Le ministre croate de l'agriculture félicite le producteur le plus primé du pays

Avec la notification de ses quatre récompenses en début de semaine, Avistrie est devenu le producteur croate le plus décoré du Classement mondial de l'huile d'olive et cette année NYIOOC.

Basés dans la région nord-ouest de l'Istrie, les producteurs a remporté trois Gold Awards et un Silver Award au Concours mondial 2024, portant leur total à 24 depuis 2018.

"Nous sommes fiers de nos succès », ont déclaré les propriétaires Beatrix et Rudolf Nemetschke. Olive Oil Times. "Nous avons célébré chaque récompense avec des amis en Istrie et en Autriche.

Le couple réside à Sankt Wolfgang, dans le nord de l'Autriche, mais cultive des olives depuis près d'une décennie à Sveti Lovreč. Cet ancien siège de l'évêque vénitien bénéficie d'un emplacement et d'un sol idéaux pour la culture de l'olivier.

Il y a neuf ans, le couple a acheté environ 85 hectares de terrain avec 400 oliviers abandonnés, qu'ils ont depuis restaurés.

Ils ont planté 1,600 35 arbres, principalement des variétés istriennes et italiennes sélectionnées. L'oliveraie s'étend actuellement sur - hectares et ils ont l'intention de s'étendre. "Notre objectif est de posséder 15,000 - arbres et de les cultiver de manière biologique», a déclaré Rudolf Nemetschke.

Le couple se concentre principalement sur les variétés typiques de l'Istrie telles que Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola ou Istarska Bijelica, et préfère les variétés italiennes telles que Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana et Amaurino.

Nemetschke a déclaré que le secret du succès de l'entreprise réside dans les mesures agrotechniques mises en œuvre tout au long de l'année, y compris pendant la récolte, et dans l'équipe derrière ces mesures.

"Nous avons une équipe d'experts et de travailleurs qui travaillent ensemble depuis des années », a déclaré Nemetschke. "J’essaie aussi de participer à tous les travaux.

L'entreprise met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, en entreprenant une récolte précoce à chaque saison. Au cours de la campagne agricole 2023/24, Avistria a produit 1,242 - litres de huile d'olive extra vierge, citant des conditions climatiques défavorables et la mouche des fruits comme des défis majeurs.

"Nous récoltons au début de la maturation, lorsque les fruits sont de la meilleure qualité », a déclaré Nemetschke. "À partir d’elles, nous produisons des huiles vertes, particulièrement épicées, convenablement amères mais harmonieuses, aux saveurs fruitées accentuées.

Il ajouta, "Les huiles sont pour la plupart monovariétales et nous produisons également un assemblage de cuvée istrienne de qualité supérieure.

Le couple récolte les olives à l'aide de râteaux manuels et les transporte au moulin en quelques heures. "Nous produisons exclusivement de l'huile d'olive extra vierge », a déclaré Nemetschke. "Immédiatement après la cueillette, nous traitons les fruits dans une huilerie Pieralissi ultramoderne.

Selon Classement mondial de l'huile d'olive données, Avistria est le producteur croate le plus récompensé au NYIOOC et classé septième au monde pour le plus grand nombre de récompenses gagnées.

Le Torcio est le deuxième producteur croate le plus récompensé avec 16 prix, suivi de OPG Ivica Vlatković, qui en compte 15.

"Nous avons gagné le premier NYIOOC prix en 2018 », a déclaré Nemetschke. Depuis, Avistria a participé à chaque édition du concours.

"C'est un sentiment formidable de gagner NYIOOC récompenses pour toutes les huiles que nous produisons », a déclaré Nemetschke. "Aussi, pour la première fois, l'or pour notre Cuvée Istrian Blend, qui a remporté l'argent ces dernières années.

Le succès durable de l'entreprise n'est pas passé inaperçu. Lorsque la nouvelle de leur dernière reconnaissance a été annoncée, Marija Vučković, ministre croate de l'Agriculture, a félicité le couple.

"En tant qu'Autrichiens cultivant des oliveraies en Istrie, nous sommes particulièrement fiers", a déclaré le couple.

Nemetschke a déclaré que les récompenses et la reconnaissance qui en découlent ont aidé l'entreprise à commercialiser ses huiles d'olive extra vierges.

Avistria vend la plupart de ses huiles en Autriche mais a des clients locaux en Istrie. Sa stratégie marketing s'appuie sur la population cible des consommateurs, des clients privés, des restaurants, des hôtels et de certains magasins spécialisés.

Le couple envisage également de construire une nouvelle maison de campagne sur leur domaine istrien avec une salle de dégustation et un petit moulin à huile pour transformer leurs olives.

"Nous sommes satisfaits», a déclaré Nemetschke. "C'est une nouvelle motivation pour la prochaine année oléicole.