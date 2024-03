Les producteurs croates attendent les résultats du concours

Après avoir soumis 92 candidatures, les oléiculteurs croates attendent avec impatience le 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition résultats.

Le premier jour du concours, 40 gagnants ont été annoncés. Parmi eux se trouvaient deux Croates, dont OPG Célini et OPG Ante Vulin chacun remportant des Gold Awards pour un mélange d'intensité moyenne et un Oblica moyen, respectivement.

Les agriculteurs et les meuniers d'Istrie et de Dalmatie, les deux principales régions productrices du pays, espèrent que ces récompenses compenseront un début décevant de la campagne 2023/24.

La production d'huile d'olive a chuté d'environ 30 à 40 pour cent par rapport à l'année dernière, principalement en raison de conditions climatiques défavorables. Selon les données du Conseil oléicole international, la Croatie a produit 5,100 - tonnes de l'huile d'olive en 2022/23.

Malgré ce déclin important, les producteurs sont convaincus d'avoir produit des produits de haute qualité. huile d'olive extra vierge.

"Celui qui a envoyé des échantillons de son huile peut espérer de bons résultats », a déclaré plusieurs fois primé Tomislav Duvnjak de Vodice en Dalmatie.

Depuis que Duvnjak a lancé une effort coordonné pour organiser et aider à financer les petits producteurs dalmates pour envoyer des candidatures à New York en 2021, la Croatie a toujours été l'un des plus grands gagnants du Concours mondial.

En 2023, les producteurs croates ont remporté 105 prix sur 131 candidatures. Seules l'Italie et l'Espagne ont obtenu davantage de récompenses. Des situations similaires se sont produites en 2022 et 2021, les Croates remportant respectivement le troisième (96) et le quatrième (87) prix.

Avant l'initiative de Duvnjak, les producteurs croates remportaient entre 20 et 50 récompenses par an.

Il a également souligné que la Croatie avait régulièrement l'un des taux de réussite les plus élevés, atteignant ou dépassant 80 pour cent au cours des trois dernières années, dont 90 pour cent en 2022.

Ivica Vlatković, producteur primé et avocat vocal pour le secteur croate de l'huile d'olive, estime que le petit pays qui compte un peu moins de quatre millions d'habitants sera bientôt synonyme de qualité.

Il cite une longue tradition d'oléiculture et de production d'huile d'olive, ainsi que de nombreuses variétés autochtones - notamment les olives Oblica, Levantinka, Istrian Bjelica, Istrian Buza et Krvavica - comme l'une des raisons de la notoriété internationale croissante du pays.

Vlatković a également constaté la tendance à demande en hausse pour l'huile d'olive biologique et estime que la Croatie possède un grand potentiel en matière de production biologique. Il a déclaré qu'il existe 1,956 - hectares d'oliveraies biologiques en Croatie, soit près de trois fois le nombre d'oliveraies biologiques aux États-Unis.

Cependant, les Croates soulignent que la production biologique de haute qualité a un coût, les huiles d'olive extra vierges croates se vendant au détail jusqu'à 30 pour cent de plus que la moyenne européenne.

Srećko Gross, pharmacien et président de l'Institut oléicole de Zagreb, une association d'agriculteurs de la capitale, a attribué ces prix élevés aux coûts de production élevés associés à l'agriculture biologique.

Cependant, il a averti que les prix élevés avaient entraîné une augmentation de la falsification et de la fraude de l'huile d'olive, ce que confirment les données des autorités locales.

Lors de l'un des contrôles les plus récents, 13 des 25 échantillons sélectionnés au hasard et étiquetés extra vierges n'ont pas atteint la note.

L'une des sept marques croates sélectionnées a échoué à l'inspection, ainsi que cinq des neuf huiles de marque italienne et sept des neuf marques espagnoles.

Gross a souligné le rôle du NYIOOC en promouvant les petits agriculteurs qui se concentrent sur la qualité plutôt que sur la quantité plutôt que sur les marques blanches qui vendent des mélanges moins chers d'huile d'olive vierge ou extra vierge mélangée à de l'huile de grignons d'olive, dont certains sont mal étiquetés.

"Il n’y a pas de raffineries ici… ces marques devraient être exclues du jeu », a déclaré Gross. "En tant que petit pays, nous devons continuer à développer la production d'huiles d'olive extra vierges de première qualité, pour lesquelles nous sommes de plus en plus connus dans le monde entier.