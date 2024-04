Chaleur et récoltes de paniers contre les mouches des fruits au Pérou et dans le nord du Chili

Un temps inhabituellement chaud a entraîné une infestation sans précédent de mouches des fruits et a abaissé des perspectives de récolte déjà médiocres dans le nord du Chili et le sud du Pérou.

"Le fléau de la mouche méditerranéenne des fruits fait des ravages dans le nord du Chili et le sud du Pérou », a déclaré Máximo Karl Paniagua, directeur de l'Association des oléiculteurs de la vallée d'Azapa dans le nord du Chili.

Lorsque El Niño se développe et que des vagues de chaleur excessives surviennent, les conditions permettant à la mouche méditerranéenne des fruits et à d'autres ravageurs de se reproduire et de se propager augmentent. - Gianfranco Vargas, président, Sudoliva

L’espèce envahissante – une proche cousine du mouche des fruits – se nourrit de plus de 200 types différents de fruits et légumes. Bien que les agrumes et les fruits à noyau soient sa source de nourriture la plus courante, on sait que les femelles se nourrissent d'olives.

Karl a constaté que les mouches méditerranéennes des fruits commençaient à infester certains oliviers de la région, avec une présence plus importante détectée sur les arbres qui portaient très peu de fruits et n'étaient pas récoltés.

Karl et Gianfranco Vargas, producteur péruvien d'huile d'olive et président de l'association culturelle Sudoliva, ont attribué la propagation de la mouche méditerranéenne des fruits au temps anormalement chaud provoqué par El Niño.

"Lorsque El Niño se développe et qu’il y a ces vagues de chaleur excessives, les conditions permettant à la mouche méditerranéenne des fruits et à d’autres ravageurs de se reproduire et de se propager augmentent », a déclaré Vargas.

Karl a ajouté que le temps plus chaud augmente les chances qu'une plus grande partie des larves de mouches des fruits atteignent l'âge adulte et puissent se reproduire.

La récente vague de chaleur qu'a connue la région a encore entravé la récolte des olives péruviennes, la production devant désormais tomber en dessous du niveau 700 à 1,000 - tonnes estimées il y a quelques mois, juste avant le début des vendanges.

"La récolte a été très mauvaise », a déclaré Vargas. "Au départ, nous pensions récolter 10 pour cent de la quantité normale. Maintenant, nous espérons en récolter cinq pour cent.

Si les températures élevées ont été la principale cause de la baisse de la production, Vargas s'inquiète également de l'impact des infestations de mouches méditerranéennes des fruits, notamment sur les les arbres centenaires de la région.

"La dernière attaque de mouche méditerranéenne des fruits au Pérou s'est produite entre 1925 et 1940. À Tacna, l'infestation n'a pas pu être contrôlée et ils ont dû abattre les oliviers », a-t-il déclaré. "C'est pourquoi à Tacna, au Pérou, on ne trouve pas d'oliviers centenaires comme on peut en voir à Arica.

Alors que les précédents cycles El Niño ont entraîné de petites infestations de mouches méditerranéennes des fruits dans le nord du Chili, Karl a déclaré que toutes ces infestations avaient été rapidement contrôlées.

Il a ajouté que le Chili avait déjà exécuté un plan à long terme et était parvenu au point où la mouche des fruits avait disparu du pays. Certains estiment qu’il faudra cinq ans pour contrôler l’infestation actuelle.

"Le Chili a atteint l’objectif mais a trébuché depuis », a-t-il déclaré. "Les autorités ont assoupli les dispositifs mis en place pour lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits.»

Il estime que les autorités et les agriculteurs doivent agir de manière décisive avant que les oliviers ne commencent à fleurir en août pour éviter une autre mauvaise récolte et la propagation du ravageur.

Karl craint également que si l'infestation n'est pas maîtrisée rapidement, la mouche méditerranéenne des fruits se propagera au centre du pays, où est produite la majeure partie de l'huile d'olive chilienne.

Selon Karl, les autorités chiliennes ont déjà réussi à éliminer la mouche méditerranéenne des fruits en passant d'une oliveraie à l'autre et en appliquant des traitements pour tuer les mouches.

Les autorités ont également tenté de contrôler l'infestation en irradiant les mouches méditerranéennes des fruits en captivité et en les relâchant dans les vallées. Les mouches irradiées sont stériles et l’idée est qu’elles s’accoupleront avec d’autres mouches pour produire des œufs qui n’écloront jamais.

Actuellement, le Chili peut irradier 14 millions de mouches par mois, mais Karl estime que les autorités doivent relever ce seuil à 30 millions pour gérer l'infestation.

Sur la base des preuves qu'il a vues, Karl pense que cette infestation provient d'agrumes et de fruits tropicaux cultivés dans le nord du Pérou et s'est propagée au sud du Pérou et au nord du Chili grâce à la contrebande illégale de fruits et légumes.

"Il y a plus de 100 routes informelles qui traversent la frontière chilienne, où il n’y a aucun contrôle et où les marchandises, notamment les fruits, entrent, et cela a créé le problème que nous connaissons aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Karl pense que davantage de personnes gardant la frontière pourraient aider à lutter contre la contrebande, mais a déclaré que les conditions économiques sous-jacentes rendront toujours plus rentable la vente de fruits péruviens de contrebande illégale sur les marchés chiliens.

Entre-temps, des mesures d'éradication similaires sont également mises en œuvre pour éliminer la mouche méditerranéenne des fruits dans le sud du Pérou ; Karl a déclaré que ces programmes n'avaient pas été entièrement couronnés de succès, ce qui a encore aggravé la situation.

"Il est important pour nous de travailler en étroite collaboration avec nos homologues péruviens pour éradiquer la mouche méditerranéenne des fruits dans chaque vallée », a-t-il déclaré.