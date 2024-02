L'oléotourisme en hausse en Californie centrale

L'agrotourisme est en plein essor sur la côte centrale de la Californie et les visiteurs échangent leur voyage vers la Grèce, l'Italie ou l'Espagne pour goûter à la Californie. huiles d'olive extra vierge primées.

L'industrie touristique de la région est en plein essor, les visiteurs dépensant 2.15 milliards de dollars (2 milliards d'euros), et les producteurs locaux répondent à l'intérêt croissant pour l'agrotourisme éducatif en proposant des dégustations, des visites et des expériences à la ferme.

S’il y a une passion pour ce que nous faisons en tant que producteurs, les gens le remarquent. Si les visites de fermes sont de bonne qualité, passionnantes et intéressantes, vous y arriverez. - Richard Meisler, copropriétaire, San Miguel Olive Farm

"Au cours des dernières années, nous avons reçu de plus en plus de demandes pour ce que l'on pourrait qualifier de »expérience agricole », Shaana Rahman, copropriétaire de Fermes Boccabella et président du conseil d'administration du California Olive Council, a déclaré Olive Oil Times.

"Nous répondons aux appels de groupes de camping-cars et de personnes qui aiment le camping et souhaitent s'immerger dans la vie à la ferme, ne serait-ce que pour une nuit ou deux, et apprendre comment est fabriquée l'huile d'olive », a-t-elle ajouté.

Rahman a déclaré que le tourisme oléicole évolue des dégustations d'huile d'olive à des opportunités d'apprentissage plus immersives sur l'agriculture et la meunerie.

"Ils sont ravis de faire le tour du verger, de toucher les arbres, de voir les fruits et d'écouter les pas que nous faisons d'un arbre à la table pour fabriquer huile d'olive extra vierge," dit-elle.

Après un déclin significatif dû à la pandémie de Covid-19, les responsables estiment que l’industrie s’est complètement rétablie en 2023, sur la base de divers indicateurs liés au tourisme.

Selon Visit California, une organisation à but non lucratif, les dépenses de voyage dans le Golden State ont dépassé 134 milliards de dollars (125 milliards d’euros) en 2022, soit près du double du point bas de 2020 et légèrement en dessous des niveaux atteints en 2018 et 2019.

Certains producteurs profitent de l’intérêt accru pour leur région. "Paso Robles et San Miguel sont devenus une destination touristique », Richard Meisler, copropriétaire de Ferme oléicole de San Miguel, A déclaré.

En effet, les données de Visit California indiquent que 2022 a été une année record pour le tourisme dans le comté de San Luis Obispo, un haut lieu de la production d'huile d'olive de haute qualité, les visiteurs passant la nuit dépensant plus de 2.1 milliards de dollars (2 milliards d'euros), dépassant de sept pour cent le précédent record établi en 2019.

"Nos visites ont augmenté parallèlement à la vente de nos huiles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur », a déclaré Meisler. "Les gens naviguent dans les zones et s’arrêtent là où quelque chose semble bien. Il y a des années, une seule voiture sur la route était excitante. Oui, le tourisme est en hausse.

Meisler et son épouse Myrna espèrent profiter d'une autre bonne année pour voyager en 2024 avec leur salle de dégustation, qui offre une vue sur leur ferme et leur oliveraie.

"L'atmosphère calme, la douce brise de l'après-midi, le ciel bleu et un lapin occasionnel qui court sont également gratuits », a déclaré Meisler.

Une dégustation guidée sur la côte centrale de Californie. (Photo : Ferme oléicole de San Miguel)

Au centre-ville de Paso Robles, Ruth Mercurio a confirmé que la région a connu une augmentation notable de l'agrotourisme.

"Ils arrivent ravis de goûter, d'apprendre et de poser des questions », a déclaré le propriétaire et associé directeur de We Olive. Olive Oil Times. "Beaucoup souhaitent rechercher les fermes oléicoles locales, en particulier celles dotées d'un pressoir à olives.

Mercurio a activement assumé le rôle d'ambassadrice de l'oléotourisme pour le comté et a déclaré qu'elle recommande une gamme d'oliveraies locales aux visiteurs.

L'une des fermes qu'elle suggère est Crête de Kiler. La copropriétaire Audrey Burnam a déclaré que même si le vin constitue l'attraction agrotouristique indéniable de l'État, l'huile d'olive suscite un intérêt croissant.

"Nous constatons un intérêt croissant de la part des visiteurs pour en savoir plus sur l'huile d'olive et d'autres produits agricoles locaux comme la lavande, le fromage et les champignons », a-t-elle déclaré.

Tandis que le Campagne agricole 2023/24 se termine dans le Golden State, les producteurs ont déclaré que la récolte abondante signifie qu'il y aura beaucoup d'huile d'olive extra vierge à déguster tout au long de la haute saison touristique estivale.

"La récolte de cette année a été la plus importante, la meilleure et la plus récente que nous ayons jamais eue », a déclaré Rahman. "Les fruits étaient abondants et beaux, même si le moment de la floraison, la nouaison et les conditions météorologiques ont retardé considérablement la récolte.

Rahman a expliqué que la récolte se termine généralement à la fin du mois de novembre. Cependant, cette année, la cueillette des olives n'a commencé que fin novembre et s'est poursuivie en décembre et janvier.

"Une récolte de janvier est sans précédent pour nous, mais c'était vraiment excitant de faire une dernière cueillette tardive des olives les plus mûres pour notre huile d'olive extra vierge de récolte tardive », a déclaré Rahman.

Meisler était d'accord. "Cette année, notre récolte d'olives a été énorme. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de nos 1,200 - arbres ont été chargés », a-t-il déclaré. "La pluie a été une bénédiction après une petite récolte en 2022, alors que nous n’avions eu que 40 pour cent de notre récolte normale.

Cependant, la récolte abondante a empêché certains petits producteurs de récolter tous leurs fruits en raison de la quantité et de la hausse des coûts de main-d'œuvre.

"Cette année, le coût de la main-d'œuvre et la densité des arbres ont rendu la récolte manuelle plus lente et plus coûteuse », a déclaré Meisler. "Abandonner tant de belles olives me rend le cœur triste. Tailler les arbres pour un accès facile devrait nous donner une autre bonne récolte.

Aux côtés des petits agriculteurs, les meuniers locaux ont également constaté une augmentation considérable de leur activité cette année.

"2023 a été une saison de récolte exceptionnelle pour les producteurs d'huile d'olive de la côte centrale », a déclaré Burnam. "La production d'huile d'olive a atteint un niveau historique (plus du double l'année dernière) et la qualité des fruits était exceptionnelle grâce à pluie printanière prolongée, le contrôle des producteurs mouche des fruits, un délai rapide entre la récolte et la mouture et un gel retardé qui ont permis aux producteurs de récolter leurs fruits au moment optimal.

Selon Chuck Davison, président et directeur général de l'office du tourisme du comté de San Luis Obispo, 7.47 millions de personnes ont visité le comté en 2022, atteignant presque les niveaux de 2019. "Le tourisme est le deuxième moteur économique de la région, juste derrière l’agriculture », a-t-il déclaré.

Des efforts considérables ont déjà été déployés pour faire de la Côte Centrale une destination oenologique et gastronomique.

"Ce serait formidable de voir un effort similaire pour éduquer le public sur le volume considérable d'agriculture à petite échelle pratiquée sur la côte centrale et le nombre incroyable de fermes produisant de l'huile d'olive », a déclaré Rahman.

Mercurio accepta. "L'agrotourisme autour de l'huile d'olive extra vierge consiste à établir des liens – avec la terre, avec les agriculteurs et avec les produits », a-t-elle déclaré.

"Cela peut transformer un agritouriste en un fan et un consommateur à vie », a ajouté Mercurio. "Les communautés agrotouristiques ont tendance à être petites et liées. C’est cela la communauté agricole d’huile d’olive extra vierge de la côte centrale. Je pense que les agrotouristes recherchent ce lien. Ils veulent le voir en action.

Les producteurs d'olives et les entreprises notent que les références de bouche à oreille et les avis en ligne encouragent les agritouristes à visiter et à explorer la côte centrale.

"L'importance de l'agrotourisme de l'huile d'olive extra vierge réside également dans les liens que les producteurs d'huile d'olive extra vierge entretiennent avec d'autres agriculteurs et entreprises et dans la manière dont ils transmettent et partagent cela avec les agritouristes », a déclaré Mercurio. "Les agritouristes ne le sont pas »un et c'est fait lors de la visite de la région.

"Ils se déplacent à travers les paysages agrotouristiques sur la base de recherches et de recommandations – et si l’agritouriste a un lien de confiance avec l’agriculteur, ils se rendront souvent vers d’autres sites et entreprises agrotouristiques sur la base de ces recommandations », a-t-elle ajouté. "Cette connexion vient maintenant de boucler la boucle. Et cela commence par connaître votre communauté agrotouristique et ce qu’elle peut offrir à l’agritouriste.

Rahman a déclaré que les médias sociaux sont devenus un outil puissant pour aider les producteurs à se connecter aux climats agrotouristiques potentiels et au reste de la communauté.

"Sur le plan personnel, j'utilise mes réseaux sociaux pour partager la vie à la ferme avec des gens de tout le pays, les encourageant à visiter la côte centrale et à soutenir les agriculteurs locaux », a déclaré Rahman. "En ma qualité de président du conseil d'administration du California Olive Oil Council, nous parlons toujours aux gens de la nécessité d'acheter local et de soutenir notre industrie.

Mesiler a ajouté que les critiques positives sur les réseaux sociaux et autres sites d'évaluation sur Internet sont bonnes pour les producteurs. Pourtant, les visiteurs constatent rapidement un manque de passion ou d’enthousiasme pour le projet.

"S’il y a une passion pour ce que nous faisons en tant que producteurs, les gens le remarquent. Si les visites de fermes sont de bonne qualité, passionnantes et intéressantes, vous y arriverez », a-t-il déclaré.

Pour Burnham, l’éducation est essentielle pour impliquer les agrotouristes et les transformer en clients.

"Nous sommes désormais ouverts cinq jours par semaine pour des dégustations éducatives d'huile d'olive, proposons des visites plus approfondies le week-end et avons commencé à organiser quelques événements spéciaux au cours desquels nous servons des plats de saison accompagnés d'huiles d'olive », a-t-elle déclaré.

Rahman a mis l'accent sur la participation, expliquant que l'année dernière, ils ont réalisé une série de "« Cook-Alongs » dans toute la Californie avec des chefs locaux, utilisant des ingrédients locaux et de l'huile d'olive de Californie qui ont été filmés et promus sur les réseaux sociaux.

"Cela a été une formidable façon de montrer aux gens non seulement comment cuisiner avec de l'huile d'olive extra vierge, mais aussi comment apprécier la générosité cultivée ici même en Californie », a-t-elle conclu.