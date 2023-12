Les petits agriculteurs célèbrent un succès retentissant en Californie centrale

Dans les collines à l'ouest de San Miguel, sur la côte centrale de la Californie, se trouve la pittoresque ferme de quatre hectares de l'éponyme. Ferme oléicole de San Miguel.

Au fil des années, l'équipe mari et femme de Richard et Myrna Meisler a bâti un héritage de produits de haute qualité. huile d'olive extra vierge production en contrôlant soigneusement chaque aspect du processus, de la récolte manuelle aux conditions de mouture.

Nous n'avons pas de haute technologie pour nous aider, mais un bon œil pour savoir quand arroser, quand cueillir et comment mélanger. - Richard Meisler, copropriétaire, San Miguel Olive Farm

Le couple affirme que leur production d’olives primée est plus qu’une simple exploitation agricole ; c'est un projet de passion.

"Il y a trente-quatre ans, nous avons acheté une propriété en Californie centrale, à trois heures de chez nous », a déclaré le copropriétaire Richard Meisler. "Il y a dix-sept ans, nous avons planté dix oliviers sur cette propriété, juste en contrebas de l'endroit où nous vivons depuis 24 ans. C’était le début d’une véritable aventure.

"Finalement, nous nous sommes retrouvés avec 1,200 - oliviers toscans dans notre ferme », a-t-il ajouté. "La première huile que nous avons produite en 2012 nous a donné sept gallons (26.5 litres).

Les Meisler ont présenté cette huile à des concours de qualité locaux et ont reçu plusieurs prix. "Nous avons vendu immédiatement et avons dû refuser de nombreux acheteurs potentiels », a déclaré Meisler.

Forts de ce succès, ils ont commencé à réfléchir aux moyens de se développer. Avec l'aide d'amis et de producteurs locaux, les Meisler ont réalisé qu'ils pouvaient planter beaucoup plus d'oliviers sur leurs terres.

"Myrna avait un oncle qui n'arrêtait pas d'envoyer des articles sur les oliviers, l'encourageant à les planter sur nos terres », a déclaré Meisler. "Elle a lu un article dans notre journal sur deux oléiculteurs locaux et les a contactés. Bientôt, nous avons découvert tout un réseau de personnes utiles.

Les Mesiler ont exploré les ressources locales pour atteindre leurs objectifs, à la recherche des variétés d'olives les mieux adaptées aux conditions de culture de leur propriété.

"C'était passionnant d'apprendre au fur et à mesure », a déclaré Meisler. "En trouvant une pépinière d'oliviers réputée au nord de chez nous, nous avons rencontré le propriétaire, qui nous a conseillé sur le choix des variétés les mieux adaptées à notre climat, et nous nous sommes retrouvés avec cinq variétés d'olives toscanes », dont Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino et Taggiasca.

Aucun d’eux n’avait une formation agricole, ce qui ne les a pas arrêtés. Ils se sont passionnés pour la culture, l’apprentissage et la production d’huile d’olive extra vierge.

"N'ayant jamais exercé d'agriculture, nous nous sommes lancés sans regarder en arrière », a déclaré Myrna Meisler. "Creuser des trous pour les petits arbres a demandé de l'imagination. Mais nous avons tous les deux travaillé plusieurs jours toute la journée pour faire le travail.

Le réseautage avec les producteurs locaux a été un élément permanent du succès. "Nous avons rejoint un rassemblement informel d'autres producteurs. Dans ce groupe, nous avons appris l'irrigation et le mouche des fruits, la taille, la récolte et bien plus encore », a ajouté Richard Meisler.

Myrna et Richard Meisler au 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Photo: NYIOOC)

Le couple est fier de tous les aspects de leur travail. Ils proposent des expériences oléicoles et des visites éducatives, y compris des dégustations. Guidés par leur enthousiasme, ils ont pris ce qu’ils croyaient être une décision cruciale : récolter à la main avec soin.

"Nous avons pris des décisions différentes des autres, mais nous les avons gardées toutes ces années », a déclaré Meisler. "Nous récoltons uniquement à la main, sommes sans pesticides, cultivons naturellement et tout est fait avec soin. Il y a beaucoup d’amour dans ce que nous faisons.

Le couple est optimiste quant à la campagne agricole 2023/34 dans le comté de San Luis Obispo, qui abrite plusieurs des producteurs d'huile d'olive les plus primés du pays. Les premières récoltes sont déjà terminées, avec le premier Olio Nuovo mis en bouteille et prêt à être vendu.

"Richard était occupé à sélectionner les rangées et les arbres à récolter, et nous avions des gens qui attendaient l'Olio Nuovo pendant près d'un an », a déclaré Myrna Meisler. "L'huile d'olive extra vierge 2022 est épuisée et nous produisons seulement 75 bouteilles de notre Olio Nuovo 2023. »

Une fois la récolte précoce terminée, le couple espère terminer la saison fin novembre avec deux jours supplémentaires de cueillette avant d'amener les olives à un moulin soigneusement sélectionné pour transformation.

Après une saison 2023 difficile, les Meisler se sentent bien mieux quant à leur rendement cette année.

"L’année dernière n’a pas été bonne du tout », a déclaré Richard Meisler. "Nous avons eu une très petite récolte, mais nous étions quand même heureux de produire de délicieuses huiles d'olive exceptionnelles à haute teneur en phénol.

Produire de l’huile d’olive en Californie n’est pas pour les âmes sensibles. Avec changement climatique, les impacts économiques et les conditions imprévisibles, les Meisler continuent d’accepter les changements avec enthousiasme.

"Les défis ne sont pas mauvais», a déclaré Meisler avec un sourire. "Le prix des produits dont nous avons besoin a doublé. La facilité a disparu, et la qualité n'est plus la même. Le fret a doublé, et le bon vieux »s'occuper des affaires ne semble pas important.

Les Meisler apportent leurs olives soigneusement sélectionnées à un moulin local. (Photo : Ferme oléicole de San Miguel)

Alors que l'oléiculture était nouvelle pour les Meisler, entrer dans le NYIOOC World Olive Oil Competition a marqué une autre étape dans leur parcours de production d'huile d'olive.

Ils ont remporté 19 prix au NYIOOC depuis 2018, dont trois Gold Awards en 2023 édition du concours.

"Gagner des Gold Awards était notre objectif, surtout dans cette compétition. L'argent c'est bien, mais ça fait penser, »comment pouvons-nous gagner une médaille d’or l’année prochaine ? » dit Meisler. "Nous l’avons fait et avons gagné gros.

Outre la satisfaction de savoir qu'ils maintiennent une qualité constante, Myrna Mesiler a déclaré que les prix apportent une valeur commerciale unique, en particulier pour les petits producteurs en concurrence sur un marché encombré.

"Les autocollants dorés sur nos bouteilles sont un argument de vente et ils sont très importants pour une huile d'olive extra vierge de haute qualité », a-t-elle ajouté.

Les Meisler ont placé tous leurs prix de qualité – environ 160 au total – le long des murs de leur salle de dégustation. Les distinctions servent de rappel pour continuer à s’améliorer et à travailler dur. Ce sont aussi des souvenirs de grands moments et de toutes les nouvelles personnes rencontrées en cours de route.

"Chaque récompense est un tremplin pour notre entreprise. Le succès demande du temps et de la persévérance », a conclu Meisler. "Nous aimons dire, »Stable Eddie. Et cela nous rappelle de continuer.