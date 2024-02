Les experts soutiennent les olives dans un monde plus chaud et plus sec

Alors qu’un milliard d’habitants supplémentaires devraient vivre sur la planète au cours des trois prochaines décennies, Primo Proietti estime que le défi le plus important pour l’avenir sera de produire suffisamment de nourriture.

À cette époque, l'olivier, avec certaines de ses caractéristiques comme sa résistance à la sécheresse, en fait encore l'une des meilleures utilisations agricoles des terres. - Primo Proietti, Université de Pérouse

"Si nous ne parvenons pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la hausse des températures à la surface de la planète aura des effets dévastateurs sur l'agriculture, réduira les zones productives et réduira les rendements des cultures », a déclaré le professeur de sciences agricoles et environnementales de l'Université de Pérouse, en Italie. Olive Oil Times.

"Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans les 30 prochaines années, la population mondiale dépassera les neuf milliards », a ajouté Proietti. "Pour y répondre, nous devons augmenter la production alimentaire d’au moins 50 pour cent, en augmentant les superficies cultivées et les rendements par hectare.

En conséquence, l’oléiculture pourrait jouer un rôle essentiel dans l’avenir de l’agriculture. Les oliviers peuvent séquestrer le carbone de l'atmosphère, soutiennent la santé des sols, préviennent l'érosion et améliorer la biodiversité en fournissant des habitats naturels à de nombreuses espèces animales.

Les pratiques agricoles durables, telles que l'utilisation de cultures de couverture, le travail minimal du sol et l'évitement des pesticides et des engrais chimiques dans l'agriculture biologique, peuvent encore améliorer les avantages environnementaux des oliveraies.

En tant que coordinateur du projet de l'Union européenne Olive4Climate, Proietti et son équipe ont travaillé à l'évaluation du bilan carbone dans les fermes italiennes, grecques et israéliennes.

Ils ont constaté qu'en moyenne, produire un litre de huile d'olive extra vierge a séquestré six kilogrammes de dioxyde de carbone, contre 3.4 kilogrammes émis lors de sa production.

"En adoptant des modèles de culture écologiquement durables, l'huile d'olive peut même avoir une empreinte carbone négative », a déclaré Proietti. "Oléiculture peut atténuer le changement climatique puisque la séquestration du carbone se produisant dans le système d’oliveraie est supérieure aux émissions de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

"Ceci est le résultat d’un intérêt environnemental important et peut donc avoir un impact positif considérable sur les choix des consommateurs et peut par conséquent générer une valeur ajoutée significative pour le huile », a-t-il ajouté.

Le projet soutenu par l'UE a produit un manuel visant à améliorer le bilan carbone en réduisant les émissions et en augmentant le carbone séquestré dans les plantes et le sol.

Selon Proietti, le projet prometteur lié à l'olivier marché des crédits carbone pourrait encore renforcer l'importance des oliviers dans la lutte contre le changement climatique.

Pourtant, les récoltes d’olives les plus récentes et les impacts du changement climatique ont montré à la communauté mondiale les graves défis auxquels la production d’olives est confrontée à l’heure actuelle.

"L'olivier est un arbre très résistant », a déclaré Adriana Bruggeman, chercheuse et professeure associée à l'Institut de Chypre. Olive Oil Times. "En ce qui concerne la production, les installations d'irrigation, l'accès réglementé aux ressources en eau et les pratiques durables peuvent probablement offrir aux olives une bonne protection contre des événements tels que la sécheresse.

Outre la gestion correcte et durable de l'oliveraie, la disponibilité de l'eau pour l'irrigation et les meilleures pratiques sont des priorités absolues pour les oliveraies actuelles et futures.

"Le changement climatique entraîne à la fois une diminution des précipitations estivales (actuellement de 2.5 %) et une augmentation de la consommation d’eau des plantes en raison de l’évapotranspiration accrue », a déclaré Proietti.

Cela s’ajoute à une perte d’eau plus importante du sol par évaporation et transpiration due à la hausse des températures, ce qui augmente les besoins d’irrigation.

"En Méditerranée, on estime que les besoins en irrigation augmenteront de près de 20 pour cent au cours des prochaines décennies », a déclaré Proietti.

"Les ressources en eau seront moindres », a ajouté Bruggeman. "Aujourd’hui, nous irriguons de nombreuses cultures. À l’avenir, certains pourraient même consacrer davantage d’argent aux oliviers et moins aux cultures arboricoles, moins tolérantes à la sécheresse.

Les technologies et procédures d’irrigation modernes peuvent améliorer considérablement l’efficacité. À Chypre et dans de nombreux autres pays producteurs d'olives, des systèmes avancés de surveillance météorologique sont de plus en plus utilisés pour équilibrer l'irrigation et maximiser les avantages de l'utilisation de l'eau.

"L'application d'une stratégie d'irrigation déficitaire, déjà expérimentée dans les oliveraies et les vignobles, augmente l'efficacité de l'utilisation de l'eau car elle évite une humidité excessive du sol tout en préservant l'eau pour le cycle végétatif-productif où l'eau améliore le plus les performances productives », a déclaré Proietti.

Il a ajouté que l'humidité du sol dans les oliveraies devrait répondre à environ 70 pour cent des besoins en eau des arbres à des moments essentiels du développement des arbres, y compris la croissance des mésocarpes, la production de pulpe et la nouaison.

"Il devrait être d'environ 30 à 40 pour cent pendant les phases davantage orientées vers le durcissement du noyau et l'activité végétative », a déclaré Proietti. "De cette manière, 30 à 50 pour cent d’économies d’eau peuvent être réalisées sans répercussions excessives sur la production.

D’autres approches importantes incluent l’irrigation nocturne pour réduire les pertes par évaporation, l’entretien du sol et son enrichissement en matière organique.

« [Ces mesures] améliorent la capacité de rétention d'eau et réduisent le ruissellement des eaux de surface dans les terrains en pente, augmentant ainsi le stockage du sol, grâce à l'application de cultures de couverture en hiver et d'engrais vert ultérieur au début du printemps », a déclaré Proietti.

"Si le sol est géré par culture de couverture permanente, il est protégé des variations extrêmes de température et de l’évaporation excessive en exploitant l’effet mulching de l’herbe coupée », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’oléiculture, le paillage consiste à recouvrir le sol autour des oliviers d’une couche de matière, qui peut être organique ou inorganique.

Les objectifs comprennent la conservation de l'humidité, la réduction de la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil, la régulation de la température du sol, la protection des racines des conditions météorologiques extrêmes et l'amélioration de la santé du sol lorsque des matières organiques sont utilisées et se décomposent lentement.

"Faucher la couverture végétale annuelle telle que les mauvaises herbes et laisser sécher la végétation tondue sur le champ génère une couverture de paillis saine », a déclaré Bruggeman.

"C’est une bonne pratique pour réduire les pertes par évaporation, réduisant ainsi la demande en eau d’irrigation », a-t-elle ajouté. "Cela améliore également la teneur en matières organiques et la santé du sol, ce qui crée un meilleur stockage de l'eau dans le sol et rend les arbres plus résilients.

En plus d'économiser l'eau, Bruggeman a déclaré qu'une gestion avancée de l'irrigation peut améliorer la qualité du huile. Fournir trop d’eau aux olives juste avant la récolte peut diminuer le rendement en huile des olives et en diminuer la qualité.

Outre l'optimisation de l'irrigation, Bruggeman a déclaré que les températures extrêmes et les vagues de chaleur, en particulier celles qui coïncident avec la floraison des oliviers, sont des défis auxquels les oléiculteurs de Chypre et d'ailleurs doivent également faire face.

"Ce que nous vivons à Chypre et probablement dans tout le bassin méditerranéen est une imprévisibilité croissante du temps ; c’est ainsi que nous pouvons constater que le climat change », a déclaré Bruggeman.

"À notre époque, l’olivier, avec certaines de ses caractéristiques comme sa résistance à la sécheresse, en fait encore l’une des meilleures utilisations agricoles des terres », a-t-elle conclu.