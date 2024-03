Au-delà de la canicule et des coupures d’électricité, les Sud-Africains prédisent un rebond de la production

Les oléiculteurs sud-africains s'attendent à un bon rendement en 2024, même si la récolte commence plus tôt que d'habitude en raison de températures supérieures à la moyenne.

La région du Cap-Occidental, la plaque tournante de l'industrie oléicole du pays, a connu des températures record bien supérieures à 40 ºC au cours des dernières semaines. Les services météorologiques sud-africains (SAWS) accusent changement climatique et El Niño.

Le délestage joue toujours un rôle, mais nous avons été proactifs et disposerons d’une alimentation de secours pour y remédier. Nous nous attendons à une récolte bien supérieure à celle de 2023 et avons hâte de commencer. - Philip King, directeur général, Mardouw Olive Estate

Pendant ce temps, Wendy Petersen, directrice générale de l'Association sud-africaine de l'industrie oléicole (SA Olive), a déclaré que certains producteurs s'attendent à récolter entre 10 et 20 pour cent d'olives de plus que l'année dernière.

En 2023, l’Afrique du Sud a produit environ 1.2 million de litres d'huile d'olive, par rapport à 1.7 million de litres dès 2022.

"Quelques producteurs s'attendent à des volumes de 50 à 60 pour cent plus élevés (que l'année dernière), mais ils sont minoritaires », a déclaré Petersen.

"Au fil des années, nous avons constaté une attention particulière portée à la qualité de nos produits, et cela se voit très bien dans le récompenses internationales et les distinctions reçues par les producteurs d'huile d'olive sud-africains sur les plateformes internationales », a-t-elle ajouté.

Cependant, Petersen a averti que les producteurs d'olives de table et d'huile d'olive ont du mal à rivaliser avec les importations à bas prix, ce qui constitue un problème depuis quelques années. Elle a ajouté que la fraude reste problématique car des importateurs peu scrupuleux cherchent à profiter des prix élevés.

"Le fait que l'huile d'olive ne soit pas un produit agricole détaxé à la taxe sur la valeur ajoutée influence sa compétitivité sur le marché », a déclaré Petersen. "Les règles du jeu sont inégales pour l'huile d'olive.

"Nous avons besoin que le gouvernement intervienne et reconnaisse que les olives sont un produit agricole clé qui stimule la création d'emplois et d'emplois », a-t-elle ajouté. "Cela stimule également les nouveaux entrants émergents dans l’oléiculture et le développement de compétences agricoles rares et requises au niveau international.

Le délestage – des coupures de courant en rotation pour éviter un effondrement du réseau électrique national – frustre les oléiculteurs du pays en augmentant les coûts d'exploitation et en ajoutant un autre facteur imprévisible pendant la saison de récolte.

En 2023, le pays a passé 1,742 72.6 heures sans électricité, ce qui équivaut à 20 jours, un Sud-Africain moyen passant près de - % de l’année sans électricité.

Les perspectives pour 2024 ne sont pas meilleures, avec des rapports selon lesquels la charge de base alimentée au charbon (la charge minimale continue qu'un système d'alimentation électrique doit fournir) de la compagnie d'électricité du pays, Eskom, stagne.

"Les délestages ont entraîné une hausse des coûts opérationnels, qui affectent les marges agricoles et les prix des produits finaux », a déclaré Petersen. "L'électricité reste un défi majeur dans l'agriculture, et c'est le cas de la filière oléicole.

Elle a ajouté, "En plus d’affecter les prix, cela affecte également directement la qualité du produit final s’il n’est pas transformé immédiatement après la récolte.

Le délestage complique la production d'huile d'olive en Afrique du Sud, obligeant les producteurs à investir dans des générateurs ou des énergies renouvelables. (Photo : Tobin Jones)

Nick Wilkinson, copropriétaire de Domaine oléicole de Rio Largo, située entre Robertson et Ashton dans la province sud-africaine du Cap-Occidental, a confirmé que le principal défi qu'elle envisage est le délestage, ce qui crée des problèmes de planification de la production.

"Même si nous disposons de l’énergie solaire et d’un générateur de secours pour compenser les pannes du réseau électrique national, cela augmente le coût de production et, en hiver, nous pouvons être sans électricité jusqu’à huit heures par jour », a-t-il déclaré.

"Nous avons eu une très grosse récolte l’année dernière, alors attendez-vous à être un peu en baisse par rapport à l’année dernière », a ajouté Wilkinson. "Mais la qualité semble exceptionnelle avec de bonnes conditions de croissance et aucune maladie fongique ou ravageur. Je m'attends à ce que la récolte du pays soit supérieure à celle de l'année dernière.

Non loin de Rio Largo, l'équipe de Domaine oléicole de Mardouw commencera également bientôt la récolte.

Les producteurs de Mardouw Olive Estate s'attendent à une récolte exceptionnelle. (Photo : Domaine oléicole de Mardouw)

"Normalement, nous commençons début avril, mais en raison des températures très élevées des deux derniers mois, nous prévoyons que les vendanges 2024 commenceront à la mi-mars », a déclaré Philip King, directeur général de l'entreprise.

Pourtant, King est de bonne humeur et ne voit aucun problème compliquer la récolte cette année. "Nous sommes aussi prêts que possible », a-t-il déclaré. "Le délestage joue toujours un rôle, mais nous avons été proactifs et disposerons d’une alimentation de secours pour résoudre ce problème.

"Nous nous attendons à une récolte bien supérieure à celle de 2023 et nous sommes impatients de commencer », a ajouté King.

En se déplaçant vers l'est, Babylonstoren dans la vallée viticole de Franschhoek, a commencé à récolter des olives de table vertes Manzanilla fin février.

Ils se sont installés à Frantoio pour la production de huile début mars, espérant que la récolte se poursuivra jusqu'en juin.

L'équipe de production de Babylonstoren a déclaré que la récolte de cette année avait commencé plus tôt en raison de la forte chaleur de l'automne. (Photo : Babylonstoren)

"La saison de récolte de cette année semble commencer plus tôt que la saison dernière, principalement en raison de la chaleur intense que nous avons connue cet été dans la vallée viticole de Franschhoek », a déclaré Petrus van Eeden, le spécialiste des olives de Babylonstoren.

Il a ajouté que compte tenu des conditions du marché mondial, caractérisées par un faible approvisionnement en huile et prix élevés de l'huile d'olive, il existe une incertitude quant à la récolte de cette année par rapport à la précédente.

"Même si de nombreuses exploitations agricoles semblent avoir une récolte prometteuse, il reste difficile de savoir si le rendement répondra à nos demandes en huile aussi efficacement qu'avant », a déclaré van Eeden. "Compte tenu des prix élevés qui prévalent actuellement, les consommateurs pourraient être confrontés à des pressions, ce qui pourrait entraîner une diminution de la demande locale au fil du temps. »

"Compte tenu de la baisse de la récolte les rendements que nous avons vus en Europe et un ralentissement de la production en Afrique du Sud la saison dernière, il est raisonnable de s'attendre à ce que les clients soient confrontés à une augmentation des prix du litre de huile par rapport aux années précédentes », a-t-il ajouté.