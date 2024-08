L'huile de maïs réduit le cholestérol: nous pouvons tous rentrer chez nous

Il est temps de tout emballer et de l'appeler un jour.

Il n'y a pas d'avenir pour l'huile d'olive. Toutes ces années de dur labeur se résument à ceci: l'huile de maïs réduit le cholestérol plus que l'huile d'olive.

Je sais ce que tu penses. Et tous ceux études au fil des ans cela dit que l'huile d'olive peut aider à prévenir les maladies cardiaques, le diabète et même le cancer? Et le Dr Oz?

Tant pis pour tout ça. Mazola réduit le cholestérol. Que pouvons-nous faire? Il est temps de tourner la page et enfin de se lancer dans le golf.

Permettez-moi d'expliquer ce qui m'a amené à voir les choses avec une telle clarté.

J'avoue que j'ai un faible dans mon cœur pour Mazola depuis le début des années 1970, quand on m'a appris à un jeune âge que le maïs était "maïs »dans la langue des Indiens (je sais, mais nous avons appelé les Amérindiens Indiens à l'époque).

Pendant huit ans, nous avons appris "Goodness of Maize »d'une belle actrice nommée Tenaya Torres, dont les gens l'appelaient le maïs "avant l'Amérique était Amérique. »La margarine Mazola a été faite à partir de cette bonté. Cette douceur sucrée de maïs moulu sur pierre.

Pendant huit ans, nous l'avons regardée pendant les pauses commerciales de M * A * S * H et All in the Family, et nous avons montré notre amour en achetant suffisamment de margarine pour pousser les ventes de l'agro-conglomérat Best Foods à 4 milliards de dollars par 1980.

Maintenant, on nous demande de montrer à nouveau notre amour - cette fois pour nos enfants, nos familles et nous-mêmes.

Ici, dans la plus grande économie du monde, nous avons été inondés récemment par une nouvelle publicité Mazola qui nous exhorte à "prends soin de ceux que tu aimes. Et, jusqu'à présent, il a joué 5,475 - fois devant un public national. Il est diffusé encore et encore.

La publicité explique que certaines options, comme le choix d'un beignet ou d'une pomme, sont faciles et apparentes. D'autres nécessitent un examen plus attentif, comme le choix entre l'huile de maïs et l'huile d'olive.

Quelles informations devons-nous considérer dans notre décision? C'est en petits caractères:

L'huile de maïs a "quatre fois plus de stérols végétaux bloquant le cholestérol que l'huile d'olive », et l'huile de maïs peut "aident à réduire le cholestérol deux fois plus (pour les adultes ayant un taux de cholestérol élevé lorsqu'ils sont consommés quotidiennement dans le cadre d'un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol). »

Comme d'habitude, les choses ne sont pas si simples.

"Tout d'abord, la réduction du cholestérol LDL ne réduit pas nécessairement le risque de maladie cardiaque », explique Olive Oil Times rédactrice en chef de la santé, Elena Paravantes. "L'huile d'olive réduit le LDL mais elle réduit également la oxydation de LDL, ce qui est beaucoup plus important. "

"Deuxièmement, l'huile d'olive présente une multitude d'avantages, grâce aux antioxydants, qui vont bien au-delà de la réduction du cholestérol - des avantages tels que la prévention du cancer, l'abaissement de la tension artérielle, la réduction de l'oxydation et de l'inflammation - l'huile de maïs n'a pas ces effets.

Dre Mary Flynn, professeure agrégée de médecine clinique à l'Université Brown et auteure de la Régime d'huile d'olive à base de plantes, a également appelé l'accent mis sur le niveau LDL par erreur. "Vous devez savoir si le LDL est sain ou non. Si la personne consomme régulièrement un régime contenant des graisses polyinsaturées (le régime américain typique est riche en huiles de graines végétales), elle aura du LDL oxydé.

"L'huile de maïs abaissera les LDL, mais l'huile d'olive, étant principalement des graisses monoinsaturées, n'oxydera pas les LDL », a déclaré Flynn. "En consommant de l'EVOO, vous diminuerez davantage l'oxydation. »

La recherche a montré que des niveaux excessifs d'acides gras oméga-6, par rapport aux acides gras oméga-3, peuvent augmenter la probabilité d'un certain nombre de maladies. L'huile de maïs a un rapport oméga-6 / oméga-3 de 49: 1. On pense que le rapport optimal est de 4 pour 1 ou moins.

"L'utilisation de l'huile d'olive signifie, peut-être, un LDL légèrement plus élevé », conclut le Dr Flynn, "mais ce sera le LDL qui ne contribuera pas à l'athérosclérose et vous aurez un HDL plus élevé, ce qui protège également le développement de l'athérosclérose.

Mais Mazola sait que nous ne répondons qu'aux simples extraits sonores, et la beauté du terrain réside dans sa simplicité: l'huile de maïs abaisse le cholestérol. Prenez soin de ceux que vous aimez.

Quel était le slogan de ce grand campagne d'huile d'olive il y a quelques années? Oh oui, "ajoute de la vie. " J'ai entendu dire que cela avait eu un impact profond sur les 14 personnes qui l'ont vu.

Ainsi, alors que le Royaume-Uni impose sa nouvelle interdiction des barres d'huile d'olive, et les magnats de Taiwan claquent étiquettes d'huile d'olive sur le biodiesel, alors que les producteurs californiens font adopter des lois permettant des mensonges blancs à la date de la récolteet un consensus se construit vers condamnation mondiale de la burette d'huile d'olive, il y a un spot télévisé sur la rotation lourde pour l'huile de maïs intitulé, simplement, "Options. "

Si seulement l'huile d'olive avait sa propre campagne.