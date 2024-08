Les huiles d'olive vendues dans les points de vente au détail et proposées dans les restaurants en Italie devront respecter les nouvelles Législation de l'UE en matière d'étiquetage et les spécifications de l'emballage, comme le capuchon non rechargeable illustré ici.

Avec une procédure inhabituellement rapide, la Chambre des députés italienne a approuvé le règlement de l'UE 2013 bis (S1533), dont l'article 19 contient des règles importantes concernant l'huile d'olive.



Après l'approbation, le Parlement italien a finalement mis en vigueur la nouvelle loi concernant la "qualité et transparence de la chaîne de l'huile d'olive vierge. »

Les règles faisaient partie de la législation italienne réglementant la qualité et la transparence de la production et de la distribution d'huile d'olive vierge signée par l'ancienne sénatrice Colomba Mongiello et approuvée en Italie en janvier 2013.

Les critiques se sont plaints que les nouvelles lois étaient injustes envers le libre-échange au sein de l'UE. Le texte de la loi a ensuite été modifié dans certaines de ses parties et finalement approuvé par le Parlement européen. Des lois similaires ont déjà été approuvées dans d'autres pays européens tels que l'Espagne et le Portugal. Le Parlement italien a dû approuver le règlement de l'UE pour le mettre en vigueur dans ce pays.

Selon la nouvelle loi, qui fait suite à la récente réglementation mise à jour sur l'étiquetage de l'huile d'olive, l'indication de l'origine des mélanges d'huiles d'olive provenant de plus d'un État de l'UE ou de tout pays non membre de l'UE doit être imprimée plus clairement sur les étiquettes des emballages et avec des couleurs plus vives par rapport à la couleur de fond, d'autres indications et vendre des dénominations.

Il est également expressément interdit d'attribuer des propriétés organoleptiques aux huiles d'olive autres que les huiles extra vierges et vierges («vierge» a été ajouté dans la dernière version).

En ce qui concerne l'huile d'olive extra vierge italienne, la loi a également modifié l'obligation d'étiquetage concernant les esters d'alkyl et d'esters d'éthyle, en ratifiant uniquement la limite de 30 mg / kg pour les esters d'éthyle.

Un autre changement important dans la législation est l'utilisation obligatoire de bouchons de bouteilles non rechargeables.

Selon les nouvelles règles, les huiles d'olive vierges vendues en emballages dans les points de vente doivent être présentées dans des contenants étiquetés conformément à la réglementation en vigueur, équipés de serrures appropriées (afin que leur contenu ne puisse être modifié sans ouvrir le scellé de l'emballage), et à condition avec un système de sécurité empêchant la réutilisation après épuisement du contenu original indiqué sur l'étiquette.

La réglementation européenne encourage les emballages d'huile non rechargeables, pré-scellés et jetables, afin que les opérateurs ne puissent pas diluer l'huile d'olive avec des produits de mauvaise qualité. Ceux qui ne respectent pas cette loi seront passibles d'une amende de € 1,000 à € 8,000 et de la confiscation des produits. Au Royaume-Uni, la Rural Payments Agency a déclaré que son application de la disposition de l'UE s'étendra à la "les magasins «fill-your-own» dont les opérations ne respectent pas la nouvelle loi.

Les producteurs de l'UE devraient également améliorer l'étiquetage, car la Commission européenne insiste pour que les étiquettes indiquent plus clairement le nom du produit et son origine. Bruxelles espère que les changements permettront producteurs d'huile d'olive pour renforcer leurs marques sur le marché mondial. Des étiquettes claires peuvent également fournir aux consommateurs des informations plus précises sur les propriétés des aliments préemballés.

La critique, cependant, n'a pas manqué, en particulier de la part des restaurateurs: ils seront contraints d'offrir une huile plus chère - spécifiquement conditionnée et non rechargeable - à leurs consommateurs, ce qui est considéré par certains comme un fardeau inutile pour les petites entreprises qui offrir des huiles et du vinaigre à tous les clients pour en profiter gratuitement avec leur nourriture.