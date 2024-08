Le Conseil sollicite des commentaires sur les définitions et les méthodes d'essai de l'huile d'olive

Conseil oléicole international

Arrêt de l'utilisation des termes descriptifs »pur 'et »léger - qui trompe depuis longtemps les consommateurs d'huile d'olive - fait partie des changements recherchés par les Conseil oléicole international cherche maintenant des commentaires sur.

Redéfinition du terme "huile d'olive »- actuellement utilisée pour les produits contenant un mélange d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge et une autre source de confusion des consommateurs - est également sur la table dans le cadre d'une proposition de la Turquie.

Et parmi les divers changements proposés aux tests et aux paramètres, "mesure rapide et simple » des composés phénoliques ce qui faciliterait l'utilisation d'allégations de santé sur les étiquettes.

Dans le cadre d'un nouveau système conçu pour renforcer la transparence, le CIO a commencé à diffuser de telles propositions sur des méthodes d'analyse, des paramètres ou des limites nouvelles ou révisées. Aujourd'hui, il a publié 12 de ces propositions et a sollicité les commentaires des parties prenantes concernées d'ici le 8 septembre. Les propositions proviennent de diverses régions du monde et ne proviennent pas du secrétariat exécutif du CIO, mais elles ont été examinées par les experts en chimie du CIO lors de leur dernière réunion et discutées par le comité consultatif du CIO lors de sa réunion du 22 au 23 mai en Croatie.

Ils comprennent:

- Assouplissement de la limite K270 (absorption UV) pour l'huile d'olive raffinée de 1.1 à 1.25 et de la limite K270 pour l'huile d'olive de 0.9 à 1.15. Proposé par la délégation turque du CIO, cela est lié à la difficulté de maintenir les valeurs actuelles lors de l'exportation d'huile d'olive vers d'autres pays et vise à faciliter les échanges.

- Une nouvelle méthode pour la détermination de la teneur en pyrophéophytine de cuivre huile de grignons d'olive. Proposé par la Food and Drug Administration de Taiwan pour lutter contre la fraude, à savoir l'utilisation de pyrophéophytine de cuivre pour "l'huile de grignons d'olive verte.

- Utilisation courante du "méthode colorimétrique simple et rapide (Folin-Ciocalteu, exprimée en hydroxytyrosol) pour la quantification de la teneur en composés phénoliques des huiles d'olive. Proposé par des experts du CIO et utile pour les allégations nutritionnelles sur les étiquettes.

- La combinaison de trois méthodes d'analyse en une, à savoir celles pour la préparation des esters méthyliques, la détermination des acides gras et la détermination des acides gras trans. Proposé par un groupe de travail sur les méthodes de la COI comme simplification des méthodes dans la norme de la COI.

- Une définition nouvelle ou modifiée de "huile d'olive".; suppression du "catégorie «huile d'olive ordinaire»; classification des huiles avec une acidité> 2.0 pour cent comme "lampante huile d'olive"; suppression des mots "pur »et "lumière"; et remplacement du terme "bien équilibré »par "haute intensité amère et âcre ». Proposé par la délégation turque pour éviter d'induire les consommateurs en erreur en définissant et en décrivant mieux l'huile d'olive. "La simplification des catégories et l'utilisation de termes plus descriptifs amélioreront le commerce international et la compréhension du produit par les consommateurs. »

Une liste complète des propositions est publiée sur le site Web du CIO. Le CIO a déclaré qu'elles seront amplifiées dans les projets de propositions techniques au fur et à mesure que les auteurs les remettront à son secrétariat exécutif.