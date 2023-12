Les autorités de l'État du Paraná, dans le sud du Brésil, ont saisi environ 9,000 300,000 bouteilles d'huile d'olive frauduleuse d'une valeur de 56,000 - réals brésiliens (- - €).

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les bouteilles étaient vendues comme huile d'olive extra vierge d'origine espagnole. Cependant, essais de résonance magnétique nucléaire ont découvert qu'ils contenaient de l'huile de soja.

À long terme, le défi (pour le Brésil) est de maintenir la qualité du produit national, en évitant la fraude auprès des producteurs nationaux, comme cela se produit aujourd'hui avec les huiles d'olive importées. - Rafael Goelzer, directeur des relations de marché, Estância das Oliveiras

Les agents du ministère ont commencé à avoir des soupçons après que des bouteilles de marque espagnole ont été trouvées dans des cartons portant des étiquettes portugaises. Une inspection plus approfondie a révélé que les bouteilles avaient également différents types de bouchons. La fraude a été confirmée après que plusieurs échantillons se sont révélés avoir des profils spectraux identiques.

Les autorités n'ont pas précisé si des arrestations avaient eu lieu lors de l'inspection.

La saisie a eu lieu deux semaines après que des agents du ministère ont saisi plus de 16,000 6,000 litres d'huile d'olive à São Paulo. Plus de - - bouteilles ont été détruites après que les autorités ont testé la soi-disant huile d'olive et l'ont jugée impropre à la consommation humaine.

Le ministère a refusé de nommer les marques ou les chaînes de supermarchés impliquées dans l'une ou l'autre des récentes saisies, mais a déclaré que des représentants des entreprises avaient été convoqués au ministère.

Selon les autorités brésiliennes, la fraude à l'huile d'olive est le deuxième type de fraude alimentaire le plus répandu au Brésil, après la fraude au poisson.

Dans un étude de 2021, des chercheurs d'Italie, de France et du Royaume-Uni ont découvert que la dilution de l'huile d'olive vierge et extra vierge avec de l'huile lampante pour la vendre comme extra vierge et le remplacement de l'huile d'olive extra vierge par de l'huile de soja teinte en vert sont les deux types de fraude à l'huile d'olive les plus courants au Brésil.

Entre 2015 et 2017, le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage irrégularités détectées dans 45 marques commerciales d'huile d'olive extra vierge. Les autorités ont constaté que 62 pour cent des 333,329 - litres analysés par le ministère présentaient des défauts sensoriels.

Le Paraná et São Paulo sont situés à proximité des deux plus grandes régions productrices d'huile d'olive du pays, respectivement le Rio Grande do Sol et la Serra da Mantiqueira.

La production nationale d'huile d'olive au Brésil reste très faible, avec environ 580,000 - litres produits au cours de la campagne agricole 2022/23. Selon les données du Conseil oléicole international, le Brésil devrait consommer 85,000 tonnes d'huile d'olive en 2022/23, dont la quasi-totalité est importée.

En conséquence, les exportateurs vers le Brésil et les producteurs locaux ont déclaré Olive Oil Times que la prévalence de la fraude figure parmi leurs principales préoccupations.

"À long terme, le défi [pour le Brésil] est de maintenir la qualité du produit national, en évitant la fraude avec les producteurs nationaux, comme c'est le cas aujourd'hui avec les huiles d'olive importées », Rafael Goelzer, directeur des relations de marché de Estância das Oliveiras, A déclaré Olive Oil Times dans un Interview 2023.