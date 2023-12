Le rôle des femmes dans le secteur occupe le devant de la scène lors de la Journée mondiale de l'olive

L'édition de cette année de Journée mondiale de l'olive a souligné le rôle vital des femmes dans le secteur de l'huile d'olive tout au long de la chaîne de production, des bosquets aux tables.

Officiellement reconnue en 2019 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Journée mondiale de l'olivier, ou Journée mondiale de l'olivier, a lieu chaque année le 26 novembre.th.

Cependant, la célébration de cette année a eu lieu le 23 novembre.rd au siège du Conseil oléicole international (CIO) à Madrid dans le cadre du 118th session de son Conseil des membres.

Organisé conjointement par le CIO et le Centre international des hautes études méditerranéennes (CIHEAM), l'événement a vu la collaboration de plusieurs associations de femmes à travers le monde, notamment Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio et l'Association des femmes arabes et jordaniennes de l'huile d'olive. Network et le réseau Women & Olives LatAm.

Le CIO a accueilli les représentants des groupes de femmes, le corps diplomatique à Madrid, les chefs de délégation et les responsables du Conseil des membres du CIO.

"Je félicite les présidentes et les membres des réseaux de femmes pour tous les efforts déployés pour réaliser cette excellente initiative, qui mérite certainement d'être consolidée et pérennisée", a déclaré Imene Trabelsi Trigui, chef du département de promotion du CIO. Olive Oil Times.

"Les femmes ont toujours été profondément impliquées dans la gestion du chaîne de valeur de l'huile d'olive. Aujourd'hui, ils sont agriculteurs, dégustateurs, producteurs, chefs cuisiniers, chercheurs, enseignants et experts dans divers domaines directement ou indirectement liés au secteur de l'huile d'olive », a-t-elle ajouté. "Grâce à leurs connaissances et à leur expérience, ils jouent un rôle crucial dans le développement de ce domaine important et ont un impact significatif sur les générations actuelles et futures.

"Le travail de ces femmes contribue efficacement à la construction d'une filière oléicole dynamique », a poursuivi Trabelsi Trigu. "Ils s'engagent aux niveaux régional, national et international à partager leurs expériences de meilleures pratiques en matière de production d'huile d'olive de qualité, en diffusant les bénéfices de la La diète méditerranéenne dont l'huile d'olive est un élément fondamental, ainsi que de sensibiliser aux différentes utilisations de l'huile d'olive tout en préservant son patrimoine historique et culturel et en contribuant aux pratiques de développement durable.

L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont des conditions préalables au développement durable, selon le rapport 2022 sur l’égalité femmes-hommes dans la région méditerranéenne du CIHEAM.

Dans l’agriculture, les femmes représentent 43 pour cent de la main-d’œuvre mondiale et jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire. Même si elles accomplissent de nombreuses tâches cruciales, les multiples rôles et responsabilités des femmes actives dans les communautés rurales ne sont souvent pas bien reconnus.

By promouvoir l'égalité des droits et le partage des ressources et des responsabilités entre les femmes et les hommes, l’égalité des sexes est non seulement un droit humain fondamental mais aussi la pierre angulaire d’une économie prospère qui favorise une croissance durable et inclusive.

L'objectif du COI est que l'événement de la Journée mondiale de l'olive et l'exemple donné par les associations impliquées puissent inspirer les femmes de tous ses pays membres à créer des réseaux dirigés par des femmes, ce qui contribuera à renforcer l'importance de leur travail inestimable dans le secteur de l'olivier. secteur pétrolier.

Plusieurs activités étaient prévues pour la célébration de la Journée mondiale de l'olive, notamment une dégustation de plats traditionnels à base d'huile d'olive du monde entier et des vidéos mettant en valeur la diversité des rôles des femmes dans le secteur. Le CIO et le CIHEAM ont également annoncé les gagnants d'un concours international d'œuvres graphiques.

L'événement, qui a culminé par la lecture et la signature d'un manifeste pour une plus grande sensibilisation et reconnaissance du rôle des femmes dans le secteur de l'huile d'olive, a été animé par Emmanuelle Dechelette, fondateur des Journées Olio Nuovo, qui a annoncé les interventions des représentants des associations.

Parmi eux se trouvaient Jill Myers, fondatrice de Women in Olive Oil ; Nehaya Almuhaisin, fondatrice du Réseau des femmes arabes de l'huile d'olive ; Loriana Abbruzzetti, présidente de Pandolea ; Mariagrazia Bertaroli, directrice de Donne dell'Olio ; et Laura Blanco, fondatrice de Women and Olives LATAM.

Ils ont tous exprimé leur engagement à poursuivre, avec la force de leurs visions et de leurs compétences, les buts et objectifs fixés lors de la Journée mondiale de l'olivier.