La plupart des EVOO obtiennent de bons résultats au nouveau test pour les composés phénoliques

En octobre 2013, Prokopios Magiatis et Eleni Melliou de l'Université d'Athènes pouvaient être vus dans des magasins du nord de la Californie en train de stocker des dizaines de bouteilles d'EVOO dans le cadre d'un projet de recherche financé par le secteur privé pour mesurer les composés phénoliques à l'aide de la RMN (Résonance Magnétique Nucléaire ) et pour déterminer combien d'EVOO achetés en magasin seraient admissibles à l'étiquetage de l'UE règlement 432/2012.

Les résultats des tests ont été présentés au FOODMR2014 conférence à Cesena, en Italie la semaine dernière qui a porté sur les applications de la résonance magnétique, en particulier la RMN dans l'étude des aliments. Plus de 200 ont présenté de nouvelles applications.

Au cours de la conférence, Magiatis a présenté une nouvelle version du signalés récemment Méthode RMN capable de mesurer rapidement les composés phénoliques qui soutiennent l'allégation santé de l'UE 432/2012 selon laquelle 5 mg par jour d'hydroxytyrosol et ses dérivés (complexe d'oleuropéine et tyrosol) offrent une protection contre l'oxydation des LDL: "Les polyphénols de l'huile d'olive contribuent à la protection des lipides sanguins contre le stress oxydatif. »

L'oléocanthal et l'oleacein sont les deux formes les plus abondantes d'hydroxytyrosol et de tyrosol conjugués dans la plupart des huiles d'olive, avec l'aglycon d'oleuropéine et l'aglycon de ligstroside.

Les échantillons collectés en Californie ont été testés par le UC Davis Olive Center pour l'oléocanthal, l'oleacein, l'aglycon d'oleuropéine et l'aglycon de ligstroside. L'étude a été réalisée par Prokopios Magiatis, Eleni Melliou et Brian Killday.

"Notre objectif était de développer une méthode fiable pour mesurer tous les composés mentionnés dans le règlement en une seule expérience et fournir les données nécessaires pour les allégations de santé », a déclaré le Dr Magiatis.

La bonne nouvelle est que 56 sur 110 des EVOO achetés dans les supermarchés et les magasins locaux avait un excellent profil phénolique, selon le résultats et près de la moitié d'entre eux seraient éligibles à l'allégation santé de l'UE en matière d'étiquetage.

L'UE est en train de décider si la mesure de l'oléocanthal peut être incluse dans le total nécessaire pour faire la nouvelle allégation. Le Dr Maria-Isabel Covas, qui a mené les essais humains EUROLIVE qui ont constitué la base de l'UE 432/2012, a déclaré catégoriquement que l'oléocanthal devrait être mesuré et inclus, et d'autres scientifiques interrogés ont accepté.

Si l'oléocanthal était inclus, la moitié des EVOO testés en Californie seraient admissibles à la réclamation. S'il est finalement décidé que l'oléocanthal ne doit pas être mesuré, alors moins de 1 sur 5 serait admissible.

Magiatis a poursuivi en expliquant : "Ce n'est pas seulement la marque qui joue un rôle mais aussi la variété, et le type de moulin à huile est un point critique. La teneur totale en polyphénols n'est pas si caractéristique si l'on ne sait pas exactement lequel est dominant.

Image du diagramme d'impulsion RMN fournie par Brian Killday

"Par exemple, la variété Mission de Californie présentait dans tous les échantillons analysés une concentration significativement plus élevée (5 fois plus) d'oleuropéine aglycone que toutes les variétés méditerranéennes. Typiquement le Mission Berkeley Olive Grove a montré la concentration la plus élevée parmi tous les échantillons étudiés à 397 mg / kg. En fait, toutes les huiles californiennes contenant de l'huile de mission, même dans un mélange, se sont révélées très riches. Ce composé phénolique spécifique a été lié à activité contre la maladie d'Alzheimer. »

"Un autre facteur important est le type de broyeur utilisé. Huile d'olive apollo, également du nord de la Californie, contenait le plus de composés phénoliques au total. Cela pourrait être attribué au moulin à olives sous vide qu'ils utilisent.

Inventé par le défunt Marco Mugelli, agronomiste, ingénieur et expert en huile d'olive de renommée internationale, le moulin à vide peut atteindre des niveaux de polyphénols plus élevés en prolongeant la période de malaxation sans augmenter l'oxydation.

Les EVOO testés avec les quantités les plus élevées de chaque composé phénolique étaient:

oleuropéine aglycon - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - Californie

oleacein - 400.6 - Apollo Sierra Organic - Californie

aglycon ligstroside - 174.5 - Lucini - Italie

oléocanthal - 403.2 - Colavita - Italie

Une analyse organoleptique est également en cours sur tous les EVOO. Magiatis a déclaré qu'il présenterait les données RMN en conjonction avec une analyse organoleptique dans un proche avenir. Cela pourrait peut-être conduire à une nouvelle classe d'EVOO combinant le meilleur des deux mondes, donnant un sens supplémentaire à la phrase, "test de goût."

Publicité

Publicité

Magiatis a ajouté: "L'un des aspects les plus importants de notre recherche dans la mesure de la teneur phénolique de l'EVOO en utilisant la RMN est que nous avons découvert que la méthode HPLC ne mesure pas les composés phénoliques individuels très précisément. Ce problème est causé par les solvants utilisés pour extraire et analyser les phénols de l'huile d'olive. Comment pouvons-nous mettre en œuvre une réglementation qui exige la mesure précise des composés phénoliques individuels en utilisant une méthode qui s'est avérée inexacte? »

Les résultats des tests ne doivent pas être considérés comme une garantie que les marques spécifiques contiendront les mêmes quantités lorsqu'elles seront achetées à un moment ou à un endroit différent. Certains composés phénoliques ont tendance à mieux se maintenir dans le temps que d'autres. De nombreux facteurs affectent les niveaux phénoliques, notamment le type de moulin, le moment de la récolte et de la mise en bouteille, le type de bouteille utilisée, le temps passé en rayon et les conditions dans l'entrepôt ou dans le transport. Les marques qui ont échoué au test ne seront pas publiées mais beaucoup d'entre elles étaient très proches des qualifications. Un point de coupure strict pour la teneur en phénols a été utilisé, basé sur le règlement de l'UE 432/2012 de 250 mg par kilogramme.

Il convient également de noter que la méthode RMN a été vérifiée comme un outil de recherche valide et évaluée par des pairs. La méthode de mesure RMN a été inventée en Grèce mais n'a pas été soumise à l'acceptation du COI (Conseil oléicole international). Une enquête a été adressée au ministère responsable pour savoir pourquoi il n'a pas été soumis pour reconnaissance officielle au CIO ou à l'UE. A la date de publication, aucune réponse n'a été reçue. Une source bien placée du ministère qui a souhaité garder l'anonymat a admis que le problème est "politique".

Les 56 marques EVOO achetées en magasin qui ont montré des totaux phénoliques élevés et leurs résultats de test peuvent être trouvées ici.