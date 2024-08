Les étudiants conçoivent un dispositif permettant de détecter des indicateurs de rancidité

Bien que les consommateurs américains paient pour l'huile d'olive fraîche, aromatique et pleine de bienfaits pour la santé, un rapport par l'Université de Californie Davis Olive Center a constaté que près de 70% de l'huile d'olive vendue dans certains supermarchés californiens était de qualité inférieure. Ce manque de qualité a motivé un groupe d'étudiants de Davis à inventer un dispositif qui détecte le rancissement, un défaut courant dans l'huile d'olive ancienne et oxydée.



La rancidité change ces saveurs fraîches, fruitées et herbacées recherchées d'huile d'olive extra vierge en quelque chose de plus comme "crayons de couleur ou Play-Doh ", a déclaré Dan Flynn, le directeur exécutif de l'UC Davis Olive Center.

L'huile d'olive peut devenir rance avec l'oxydation entraînant la perte de nutriments, y compris les précieux antioxydants responsables de nombreux avantages pour la santé associée à la consommation d'EVOO.

La plupart des gens ne savent pas détecter l'huile d'olive rance simplement en la goûtant. En fait, une autre étude Davis montré que lorsque les gens goûtent à l'aveugle une huile d'olive ancienne et rance et une huile fraîche et saine, ils préfèrent la rance, grâce à des années de familiarité avec le goût et une aversion pour l'amertume des EVOO de haute qualité.

La nouvelle méthode développée par les étudiants de Davis est simple, ciblée et peut dépister la composition chimique provoquée par le rancissement, a déclaré Flynn.

Voir aussi:Comment reconnaître la rancidité

En développant leur invention, appelée OilView, les étudiants ont d'abord identifié les aldéhydes comme le groupe de produits chimiques qui changent lorsque l'huile d'olive devient rance. Ils ont ensuite conçu des protéines et développé un système électrochimique qui détecterait l'activité enzymatique. Le produit final est un biocapteur à base d'enzyme qui détecte les aldéhydes spécifiques présents dans l'huile d'olive rance. Les suites mathématiques et logicielles aident en outre à identifier le degré de rancissement.

Les étudiants estiment que l’utilisation de leur appareil bon marché à différents stades de production d'huile d'olive par les producteurs d'huile d'olive et de bouteilles aléatoires par les détaillants garantira que les clients obtiennent une qualité élevée huile d'olive extra vierge. L'appareil devrait coûter entre 60 et 80 dollars et sera probablement disponible sur le marché dans 1 à 2 ans.

Le mois dernier, Baidu, l'un des principaux moteurs de recherche et services Web chinois, a fait tourner les têtes dévoilé sa dernière innovation à la Baidu World Technology Conference - des baguettes conçues pour détecter les huiles d'olive contaminées ou les huiles de qualité inférieure.