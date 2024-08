Joints de qualité d'huile d'olive? Faites votre choix

De plus en plus de consommateurs apprennent que le goût et bienfaits de l'huile d'olive pour la santé sont étroitement liés à sa qualité et à sa fraîcheur, mais il y a encore peu de choses que l'acheteur moyen puisse faire pour être sûr qu'elle achète une bouteille d'EVOO à la hauteur.

Goûter l'huile avant de l'acheter pourrait aider, mais des études ont montré la plupart des gens choisissent encore l'huile d'olive ancienne et rance dans les tests de goût, car c'est ce à quoi ils sont habitués. Récolte et "Les dates «meilleur avant» peuvent indiquer la fraîcheur, mais elles ne garantissent pas que l'huile est exempte de défauts et de falsification.

Une chose que vous pouvez faire est de rechercher des autocollants de médailles d'une compétition majeure, comme le Concours international d'huile d'olive de New York, pour identifier les huiles d'olive extra vierge primées de cette année.

Vous pouvez également rechercher des huiles d’olive qui portent un appellation d'origine (DOP), qui indique qu'il est contrôlé par la région qui administre le DOP et doit se conformer à ses normes et présenter certaines qualités.

Ou, vous pouvez rechercher un sceau de qualité.

Pour aider à fournir aux consommateurs une mesure supplémentaire de confiance dans un marché confus, un certain nombre de programmes de label de qualité ont été développés pour surveiller et certifier la qualité des huiles d'olive affichant leurs autocollants.

Les programmes de labels de qualité sont soutenus par des tests de goût (sensoriels) et des normes chimiques, et chacun a son propre ensemble de références de réussite / échec. Un programme, le programme de surveillance de la qualité de l'USDA, comprend également des visites régulières et inopinées des installations et des audits de traçabilité.

La chimie peut être déroutante. Mais le but des programmes de scellés est de surveiller, en l'absence de norme commune, divers paramètres chimiques et gustatifs afin de ne pas être tous des experts.

Un examen des programmes offerts par le département américain de l'Agriculture (USDA), la North American Olive Oil Association, le California Olive Oil Council et la nouvelle Extra Virgin Alliance présente des similitudes, mais aucun n'est tout à fait le même.

Programme de surveillance de la qualité de l'USDA

Les normes USDA ont été révisées dans 2010 et sont basées sur les Conseil oléicole international (CIO) normes, à l'exception des différences dans les limites d'acide linolénique et de campestérol. Cependant, le CIO a depuis apporté des révisions, y compris l'ajout de tests pour la somme de la teneur en esters méthyliques et éthyliques d'acides gras et de phénols. "Les normes américaines n'incluent pas ces changements », a déclaré Pamela Stanziani du USDA Agricultural Marketing Service, bien qu'elle ait également noté que les documents sur les normes peuvent être révisés. "en partenariat avec les membres de l'industrie… pour refléter les pratiques commerciales modernes. »

En 2012, l’USDA a étendu son programme de surveillance de la qualité pour inclure l'huile d'olive. Dans le cadre du programme, les inspecteurs de l'USDA effectuent des tests chimiques et gustatifs, ainsi que des audits réguliers des systèmes et procédures de l'entreprise. "Ils examinent chaque composant d'un mélange, ils vérifient des éléments tels que l'assainissement, la sécurité, la traçabilité et les pays d'origine », a déclaré Luisito Cercaci, vice-président de la qualité, de la recherche et du développement chez Pompeian, Inc., la première et la seule entreprise à ce jour à obtenir l'approbation du PGQ. "L'USDA contrôle l'ensemble du système, acquérant une connaissance plus approfondie et devenant plus rigoureuse au fil du temps », a-t-il déclaré.

Label de qualité de la North American Olive Oil Association

La North American Olive Oil Association (NAOOA) suit Normes du CIO dans ses tests, y compris des analyses sensorielles et une gamme de tests chimiques. "Si vous voulez être sûr de l'image complète de l'authenticité et de la qualité, il n'y a pas de raccourcis. Vous devez tous les gérer », a déclaré Eryn Balch, vice-président exécutif de la NAOOA.

Le programme de contrôle de la qualité de NAOOA comprend des tests réguliers des huiles de ses membres, achetées sur le marché, en utilisant des normes qui sont "plus strictes que celles de l'USDA », a déclaré Balch. Les principales différences entre les deux ensembles de normes sont les niveaux de réussite différents pour l'acide linolénique et le campestérol, et la gamme de tests d'authenticité primaire. Certains des tests d'authenticité effectués par NAOOA sont "secondaire "ou "Tableau II »des tests sous les paramètres de l'USDA, ce qui signifie que l'USDA ne les exécute que si certains composants de la première série de tests échouent. Balch a déclaré que les tests devraient être considérés comme primaires, pour surveiller efficacement l'adultération.

Conseil de l'huile d'olive de Californie

Le California Olive Council (COOC) teste la qualité et l'authenticité des échantillons d'huile soumis par les producteurs. Le test COOC comporte des éléments sensoriels et chimiques, bien que moins d'analyses chimiques que l'USDA ou le NAOOA. Le COOC examinera ses exigences cet été et pourrait ajouter les tests PPP (pyrophéophytine) et DAG (1 - 2 diacylglycérols), a déclaré la directrice générale Patricia Darragh. Darragh a dit que PPP et DAG "des outils très importants dans l'évaluation chimique du classement de l'huile »et qu'il est plus possible de faire les tests "maintenant que plus de laboratoires ont rempli les exigences »pour les faire.

Alliance extra vierge

Le Alliance extra vierge (EVA) est une association commerciale à but non lucratif nouvellement créée dont le but est de restaurer la confiance des consommateurs dans le marché. Les producteurs du monde entier peuvent s'inscrire auprès d'EVA et faire prélever leurs échantillons de produits dans les rayons des magasins pour les tester.

Les normes d'EVA reposent principalement sur Norme australienne pour les huiles d'olive et de grignons d'olive et sur les pratiques commerciales en Europe, plutôt que sur les normes du CIO. "Les normes d'authenticité du CIO pour les stérols et les acides gras sont conçues pour les climats de l'UE et certaines huiles de haute qualité cultivées dans différents climats peuvent échouer au test », a expliqué la cofondatrice d'EVA, Alexandra Kicenik Devarenne.

Les limites d'acides gras libres et de peroxyde d'EVA sont inférieures à celles des autres programmes et les tests PPP et DAG sont requis. Kicenik Devarenne a noté que les normes d'EVA "évoluera avec le temps au fur et à mesure que les données seront collectées sur le marché. »



