Des chercheurs espagnols développent un 'nez électronique' portable

Des chercheurs espagnols ont développé un »«nez électronique», disent-ils, est très prometteur pour les tests organoleptiques et le contrôle de la qualité des aliments.

Bien que les soi-disant nez électroniques ne soient pas nouveaux, le groupe de recherche sur les systèmes sensoriels de l'Université d'Estrémadure affirme que son système réduit le temps et le coût des tests.



Dans un récent communiqué de presse, le chercheur Jesus Lozano a déclaré que le nouveau système - qui imite le nez humain - pourrait non seulement fournir des résultats quantitatifs en une minute, mais il coûterait dix fois moins cher que les méthodes existantes à mettre en place.

"L'inconvénient de cet appareil portable… est que, comme pour l'odorat des mammifères, le »le nez électronique doit être sensibilisé avec des échantillons connus, et plus il fait de tests, plus ses résultats sont précis », a-t-il déclaré.

Outre son utilisation dans l'analyse de l'eau, le système serait très utile pour le contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire, l'évaluation des propriétés organoleptiques du vin, la détection d'explosifs et de maladies et le développement de parfums et de cosmétiques, a déclaré l'université.

Hugo Regojo, directeur général du groupe d'huile d'olive Bogaris aux États-Unis, a récemment appelé le secteur de l'huile d'olive à exploiter cette technologie. Au Séminaire sur la saveur et la qualité de l'huile d'olive tenue à Sainte-Hélène en janvier, il a dit qu'il y avait un "besoin d'améliorer le nez électronique, et la détection électronique des défauts sensoriels dans la technologie pétrolière, pour contrôler la fraude dans l'industrie. "

Le Conseil oléicole international examine actuellement les méthodes d'analyse nouvelles et existantes conçues pour améliorer la qualité et l'authenticité des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, mais n'a pas encore rendu les détails publics.

Directeur exécutif du CIO Jean-Louis Barjol a déclaré la semaine dernière qu'il n'y avait aucune perspective qu'il abandonne l'utilisation de panneaux sensoriels pour déterminer la qualité de l'huile d'olive. "Nous accordons une grande importance à notre méthode de test sensoriel… et nous la considérons comme un critère de qualité essentiel », a-t-il déclaré.