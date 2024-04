L'Uruguay accueillera une conférence sur la recherche et l'innovation dans le secteur de l'huile d'olive

On estime que 200 à 300 scientifiques, producteurs d'huile d'olive, vendeurs et responsables se réuniront dans la capitale uruguayenne de Montevideo en novembre pour la deuxième édition annuelle. Conférence latino-américaine sur l'huile d'olive.

Participants à l'événement de deux jours, prévu le 8 novembreth 9th, discutera des défis et des opportunités auxquels est confrontée la plus grande région productrice d'huile d'olive au monde en dehors du bassin méditerranéen.

Adriana Gámbaro, l'une des organisatrices de l'événement et directrice du département de sciences et technologies alimentaires de l'Université uruguayenne de la République, a déclaré : Olive Oil Times que la conférence est l'occasion de créer un ensemble public de connaissances sur l'oléiculture et la production d'huile d'olive spécifiques aux conditions sud-américaines.

"Les conditions pédologiques, pluviométriques et climatiques sont complètement différentes de celles des autres régions oléicoles », a déclaré Gámbaro. "L’un des objectifs est de partager toutes les recherches menées dans la région.

Même si de nombreuses entreprises privées mènent des recherches dans toute la région, elles ne publient pas leurs résultats. En conséquence, Gámbaro a souligné que la conférence jouerait un rôle important dans la diffusion auprès du public des recherches menées par les universités et les instituts de recherche.

Les sujets de discussion comprendront les meilleures pratiques agronomiques, les techniques et technologies de mouture et l'économie de l'huile d'olive.

Par exemple, un panel discutera de la manière dont les agriculteurs de l'Uruguay et du sud du Brésil peuvent lutter contre des champignons tels que Colletotrichum et d'autres ravageurs et maladies favorisés par les conditions estivales humides.

Il y aura également des présentations sur l'utilisation des enzymes dans huile d'olive extra vierge la production, un domaine d'intérêt émergent en Australie et dans les Amériques mais un sujet controversé en Europe, selon une étude de l'Université de la République.

"Nous allons présenter les principaux résultats de notre projet lors de la conférence », a déclaré Gámbaro. "Il y aura également des entreprises vendant ces enzymes avec des stands lors de l'événement.

Un autre objectif de la conférence est de rassembler des personnes de tout le continent pour partager leurs expériences et apprendre les unes des autres.

"Les conférences sont des lieux où l’on se concentre sur une chose et où il y a une interaction avec les chercheurs », a déclaré Gámbaro. "Des projets communs émergent.

Elle pense que les avantages des interactions en personne manquaient au première édition de la conférence, qui s’est tenue numériquement en avril 2021 après un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19.

Ces interactions se produiront dans le cadre de conversations informelles lors de l'événement et dans l'environnement plus formel de tables rondes, dont une sur le potentiel de oléotourisme à travers la région.

"C'est l'occasion pour les producteurs d'écouter ces discussions et de dire : »comme ce qu'ils font est intéressant ; peut-être que je peux faire la même chose ou quelque chose de similaire'", a déclaré Gámbaro.

Les soutiens du Mendoza Indication Géographique Protégée Le consortium expliquera également comment ils ont fondé le premier indicateur géographique de la région pour l'huile d'olive extra vierge.

"Ils discuteront du processus d'obtention du PGI, ce qui peut également donner le ton et enseigner aux autres régions les étapes à suivre pour obtenir le même résultat », a déclaré Gámbaro.

L'événement examinera également les stratégies visant à augmenter la consommation d'huile d'olive dans la région, à former des coopératives, à développer des économies d'échelle, à améliorer la traçabilité et à ajouter de la valeur aux sous-produits de meunerie.

"L'objectif final est que chacun puisse goûter aux huiles d'olive extra vierges de la région », a déclaré Gambaro.

La conférence débute le lendemain de l'annonce des prix Mario Solinas du Conseil oléicole international pour l'hémisphère sud à Montevideo.

Les participants pourront déguster des huiles d'olive extra vierges de tout le continent et voir comment le profil organoleptique des mêmes variétés d'olives diffère d'une région à l'autre.

Les scientifiques et chercheurs ont jusqu'au 15 septembreth soumettre leurs études et présentations. Bien qu'il n'y ait pas de date limite annoncée pour les agriculteurs, les producteurs, les vendeurs ou le grand public pour s'inscrire à la conférence, le coût est de 110 $ par personne. Les étudiants peuvent s'inscrire pour 60 $.