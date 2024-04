Al Piglio cherche à exploiter le potentiel du terroir discret de Frosinone

Au cours des trois dernières années, Elisabetta Petrini et sa famille ont transformé six hectares d'oliveraies anciennes partiellement négligées dans le centre de l'Italie en un site primé. huile d'olive extra vierge opération.

Le Piglio a terminé en beauté la récolte 2023/24, en remportant un Silver Award pour sa marque Mezzogiorno, un monovariétal Moraiolo biologique d'intensité moyenne, aux éditions 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Il y a tellement de potentiel ici. Les producteurs et l’ensemble de la chaîne de production doivent reconnaître que beaucoup de choses peuvent être accomplies. C'est un territoire unique avec un patrimoine unique. - Elisabetta Petrini, propriétaire, Al Puglio

"Nous sommes ravis d'apprendre que nous avons reçu un prix au NYIOOC Concours mondial d'olive », a-t-elle déclaré. "Pour moi, c'est un rêve devenu réalité.

Le concours de qualité le plus prestigieux au monde a salué Al Puglio pour ses sensations gustatives d'artichaut, de feuille de figuier, de feuille d'olivier, de poivre noir et de café.

"Après avoir étudié comme sommelier à l'huile d'olive, recherchant les meilleures façons de gérer le processus de production et recherchant constamment les conseils de ceux qui sont les plus compétents et compétents, recevoir cette reconnaissance n'est pas seulement une grande satisfaction mais, surtout, une motivation pour rechercher continuellement l'amélioration », a ajouté Petrini.

Avec Moraiolo, Al Piglio cultive des olives Rosciola et Leccino dans la province de Frosinone, à environ 55 kilomètres à l'est de Rome.

"Rosciola est un magnifique cultivar local qui prospère dans nos collines rocheuses », a déclaré Petrini. "Elle présente de nombreuses caractéristiques uniques et est sujette à une récolte précoce car elle mûrit plus tôt que les autres variétés d'olives que nous cultivons.

À quelques exceptions près, la région autour de Piglia, au nord de Frosinone, n'est pas connue pour produire de l'huile d'olive extra vierge.

"C'était le premier défi auquel nous avons été confrontés », a déclaré Petrini. "La culture locale de l'huile d'olive, enracinée dans des pratiques anciennes, ne donne généralement pas la priorité à la qualité telle que nous la comprenons aujourd'hui.

Comme dans de nombreuses autres régions du pays, un nombre important de petites oliveraies de la région appartiennent à des familles. Lorsqu'elles sont productives, ces bosquets sont principalement utilisés pour l'autoconsommation de la famille. La taille, la fertilisation et la récolte suivent souvent des méthodes transmises de génération en génération.

"Quand j'ai dit aux habitants que nous voulions récolter la Rosciola en premier, c'est-à-dire début octobre, certains étaient incrédules », a déclaré Petrini. "La plupart d’entre eux sont habitués à récolter en décembre.

Trouver le bon partenaire pour moudre les olives s'est également avéré un défi. "La plupart des usines ici n'ouvriraient qu'à la fin octobre », a déclaré Petrini. "Nous avons dû chercher ailleurs et avons trouvé les bonnes usines dans la région de Colline Pontine.

Il faut à Petrini 30 à 45 minutes pour transporter les olives du verger au moulin. Elle espère toutefois que son récent succès à la Compétition mondiale encouragera les usines à ouvrir leurs portes plus tôt dans la saison.

"Regardez Rosciola et d'autres cultivars locaux », a déclaré Petrini. "Il y a tellement de potentiel ici. Les producteurs et l’ensemble de la chaîne de production doivent reconnaître que beaucoup de choses peuvent être accomplies. C’est un territoire unique avec un patrimoine unique.

Petrini espère que sa victoire au Concours mondial encouragera davantage de producteurs de Frosinone à adopter une récolte précoce. (Photo : Al Piglio)

Cette prise de conscience se reflète également dans le site touristique que Petrini et sa famille ont construit autour de leurs oliveraies et de leurs vignobles.

"Lorsque nos clients passent la nuit dans nos suites ou viennent dîner dans notre restaurant, nous leur fournissons une liste d'huiles d'olive extra vierges de toute l'Italie », a-t-elle déclaré. "De plus, nous discutons avec eux de la qualité et des caractéristiques de l’huile d’olive extra vierge.

"Ensemble, nous dégustons trois excellentes huiles d'olive pour les aider à discerner les différences entre les régions qu'elles représentent », a ajouté Petrini.

A table, les clients d'Al Piglio trouvent une bouteille d'huile d'olive extra vierge de la ferme à utiliser à leur guise. "J'ai appris cela en Espagne, où les restaurants de renom présentent toujours à leurs clients une bouteille d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, prête à l'emploi », a déclaré Petrini.

Pour Al Piglio, cette année NYIOOC Ce prix couronne une saison réussie. "Je dois dire que cette campagne a probablement été un peu meilleure pour nous que pour la plupart des autres pays de la région », a déclaré Petrini. "Dans notre cas, la dernière saison a été meilleure que la précédente.

Selon Petrini, changement climatique pose à long terme l’un des défis les plus importants pour les producteurs d’huile d’olive de haute qualité.

"Nous ne pouvons pas inverser certaines dynamiques, mais nous pouvons essayer de nous adapter et d'atténuer l'impact, en trouvant les meilleures solutions pour continuer à améliorer nos pratiques agricoles », a-t-elle déclaré.

C'est aussi pourquoi Al Piglio a été fondée dans un souci de durabilité. "Grâce à mon expérience dans le secteur de l'énergie, l'adoption d'une infrastructure de production d'énergie photovoltaïque qui couvre tous nos besoins s'est imposée naturellement », a déclaré Petrini, soulignant d'autres choix durables, notamment celui de ne pas utiliser de plastique.

"Au-delà du changement climatique, un défi majeur pour cette région, et probablement pour toute l’Italie, est de se forger une véritable identité sur le marché », a déclaré Petrini. "La biodiversité de ce pays est sans précédent, notamment en ce qui concerne les olives.

"La diversité, la qualité et le caractère unique des produits que nous pouvons proposer en Italie sont inégalés dans aucun autre pays », a-t-elle conclu. "Nous devrions en être plus conscients et le valoriser à des niveaux auparavant réservés uniquement au vin.