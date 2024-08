Par Sarah Schwager

La Rural Industries and Research Development Corporation du gouvernement australien a publié son dernier plan australien de recherche, développement et vulgarisation dans l'industrie oléicole (RD&E) pour 2010-2015.

Le plan définit des objectifs pour aider à protéger et à faire progresser une industrie qui a connu une croissance rapide en peu de temps, mais qui semble prête à se stabiliser si une grave sécheresse, le changement climatique, la fidélité des consommateurs, la concurrence à l'exportation, les défis marketing et la situation financière internationale ne le sont pas. abordé.

Alors que les olives font partie de la culture australienne depuis la colonisation européenne, la renaissance de l'industrie oléicole australienne a commencé vers 1995, selon le rapport, passant d'une "industrie artisanale »entre dans sa phase de démarrage vers une industrie techniquement sophistiquée établissant l'Australie parmi les nations oléicoles.

La production d'huile d'olive de l'année dernière était estimée à 15,000 tonnes (contre 2,500 tonnes en 2004) et à environ 3,200 tonnes d'olives de table, pour une valeur au détail combinée de plus de 185 millions de dollars australiens (164 millions de dollars américains). On s'attend à ce qu'il devienne un "à la fin de cette décennie.

Selon le co-auteur du rapport, Ian Rowe, les grands producteurs - moins de 20 situés dans le centre-nord de Victoria et en Australie occidentale au nord de Perth, représentant plus de 70% de la production annuelle du pays - sont de plus en plus reconnus pour leur production et leur transformation efficaces et modernes. méthodes, les petits producteurs ont du mal à concurrencer les supermarchés sur les prix.

"La confusion des consommateurs sur ce qui peut être qualifié d'huile d'olive extra vierge n'aide pas non plus, en particulier lorsque le consommateur compare un produit importé moins cher à un produit produit localement, tous deux étiquetés huile d'olive extra vierge.

L'Australian Olive Association (AOA) s'attaque actuellement à ce problème grâce à son initiative Industry Code of Practice.

M. Rowe, qui est membre fondateur de l'AOA et a été président de 1998 à 2000, affirme que la croissance rapide de l'industrie devrait se stabiliser dans les années à venir.

"Les nouvelles plantations ont diminué et, selon les indications actuelles, la production plafonnera vers la fin de cette décennie », a-t-il déclaré. "La pénurie d'eau d'irrigation, les problèmes financiers, y compris le taux de change australien, la variabilité climatique et la disparition des programmes d'investissement gérés sont tous des facteurs qui contribuent à la chute des nouvelles plantations. »

Le plan comprend quatre objectifs: la recherche de marché et le développement de produits; Industrie oléicole économiquement et écologiquement durable; Faire face aux changements climatiques et à la variabilité; et la communication, la coordination et la formation - chacune ayant plusieurs stratégies, qui formeront chacune la base d'un projet de recherche.

Les priorités du premier objectif concernent les intentions d'achat des consommateurs d'huile d'olive, les perceptions des consommateurs quant aux utilisations appropriées de l'huile d'olive et des olives de table et les attitudes à l'égard des emballages de vente au détail non traditionnels tels que le verre de faible épaisseur, les plastiques, "bag in box », et de petites boîtes, contrairement aux lourdes bouteilles en verre foncé traditionnellement utilisées pour emballer l'huile d'olive extra vierge, qui pèsent lourdement sur l'industrie en termes de coût et d'empreinte environnementale de l'industrie.

Président de l'AOA Paul Miller dit que les stratégies sont absolument nécessaires, avec des prix de l'huile d'olive à des niveaux historiquement bas dans le monde. "On nous dit que cela est dû à la situation financière des principaux pays producteurs - l'Espagne, la Grèce, le Portugal et, dans une certaine mesure, l'Italie - conduisant un comportement de vente pour générer des flux de trésorerie », a-t-il déclaré. "Cela rend la vie difficile à tous dans la chaîne de valeur, à l'exception des détaillants. »

L'industrie doit également faire face aux problèmes de sécheresse et au changement climatique en Australie.

Pour réduire les effets du changement et de la variabilité climatiques, le rapport indique que des stratégies de survie sont nécessaires dans un avenir immédiat pour les bosquets touchés par des conditions météorologiques extrêmes et, pour aller plus loin, pour ceux affectés par des changements à long terme des conditions météorologiques. Des directives sont également essentielles pour minimiser l'utilisation de l'eau tout en maintenant le rendement et la qualité du huile.

M. Rowe dit que si beaucoup de grands bosquets ont accès à une eau d'irrigation de bonne qualité et à long terme - grâce aux politiques d'irrigation actuelles du gouvernement - quelques-uns peuvent avoir des difficultés. Mais il dit que certaines des plus petites bosquets, qui sont plus dispersées géographiquement à travers le continent, ressentent déjà les effets des changements de température et des précipitations.

M. Miller, d'autre part, dit que les olives sont plus dures que de nombreuses autres cultures et le gouvernement les considère comme adaptées à des conditions de séchage plus chaudes par rapport à d'autres cultures traditionnelles. "Malgré les défis concernant l'approvisionnement en eau et la variabilité climatique, l'Australie n'est pas la seule - l'Espagne a eu ses défis ces dernières années », a-t-il déclaré. "Il est possible que de nouveaux acteurs entrent dans l'industrie depuis l'Europe. »

L’Australie doit également développer des moyens de concurrencer d’autres expansion des industries de l'huile d'olive, depuis des pays comme l'Argentine, le Chili et les États-Unis, si elle veut sécuriser l'activité des marchés émergents consommateurs d'huile d'olive, tels que Chine et l'Inde.

M. Miller dit que le marché mondial fait confiance à l'agriculture australienne. Le pays est connu pour son huile d'olive extra vierge de haute qualité à faible acidité grasse libre (FFA). Soixante-deux pour cent des huiles d'olive australiennes ont un FFA inférieur à 0.19%, selon les chiffres de 2003-2009, tandis que 94% ont un FFA inférieur à 0.4%. C'est bien en dessous du niveau internationalement reconnu pour l'huile d'olive extra vierge de 0.8% et comparable au 0.16% rapporté pour les petits producteurs toscans.

M. Miller dit que l'AOA est également au courant des demandes de renseignements des pays européens cherchant à établir de nouvelles plantations en Australie. "Ils disent qu'ils anticipent des conditions plus dures pour l'Union européenne après 2013, alors qu'ils s'attendent à une réduction significative des subventions pour l'industrie oléicole », a-t-il déclaré.

Il dit qu'il y a aussi une activité préliminaire de la part des entreprises asiatiques. "Il y a actuellement plus d'activité en Chine que Indeet l'Australie a des liens solides avec ces marchés asiatiques », a noté M. Miller.

Le quatrième objectif comprend la formation des producteurs, l'amélioration de la cohésion et de la coordination de l'industrie, le renforcement des structures et de la coordination entre les organismes de l'industrie, le développement d'un processus de financement des prélèvements obligatoires et d'un programme de formation professionnelle accrédité au niveau national, et l'introduction d'une stratégie de gestion environnementale de l'industrie oléicole.