Les consommateurs chinois confondus par les choix de l'huile d'olive

L'huile d'olive ralentit le vieillissement, constitue une première ligne de défense alimentaire contre les ravages des maladies cardiovasculaires et a bon goût. C'est une réputation à respecter, qui laisse le consommateur chinois moyen dans une situation délicate. L'éventail déroutant de choix et les messages marketing déroutants induisent de nombreux consommateurs chinois en erreur quant à ce qu'ils doivent acheter.

Le problème est que le mélange d’un marketing trop zélé et d’une tarification bizarre rend difficile pour les non-initiés de séparer le bon grain de l’ivraie. Chaque marque d’huile d’olive se vante d’être saine, riche en graisses insaturées, pure et de haute qualité. Mais bien sûr, il s’agit là de publicité. Pourquoi ne pas utiliser les chiffres pour faire la distinction entre le bon et le mauvais ? Eh bien, cela pourrait fonctionner si vous pouviez trouver – et ensuite croire – les chiffres. Les rapports chinois sur le sujet indiquent que l’étiquetage de la plupart des huiles d’olive est déroutant et difficile à comprendre pour le consommateur moyen.

Tout le monde veut de l’huile d’olive fraîche, n’est-ce pas ? Alors, regardez la date de production, qui devrait être estampillée quelque part sur l’étiquette – sauf que vous ne savez pas si la date que vous lisez est la date à laquelle les olives ont été pressées (indiquez le pays ici) ou si c’est la date à laquelle l’ensemble a été emballé en Chine. Il en va de même pour la date limite de consommation et d’autres informations essentielles. En octobre 2009, la Chine a établi des lois et des normes pour l’huile d’olive et son emballage, mais ce que ce journaliste chinois trouve sur les étagères laisse encore beaucoup à désirer.

Mais on paie pour ce qu’on obtient, n’est-ce pas ? On aimerait bien le croire, mais qu’est-ce qui peut justifier la différence entre une bouteille d’un litre d’huile d’olive vierge italienne qui coûte 1 yuans (environ 200 dollars) et une bouteille de 29.40 litres d’huile d’olive et de tournesol qui coûte moins de 2.5 yuans (20 dollars) ? Le fait qu’une huile contienne même un peu d’olive semble rendre certaines huiles de cuisson plus chères que celles qui n’en contiennent pas. Si les olives sont l’ingrédient magique qui explique les différences de prix, on peut imaginer pourquoi le prix des produits haut de gamme est si élevé. En d’autres termes, c’est ce que le marketing fait le mieux – gonfler les prix de tous côtés – mais savoir si c’est ou non la meilleure solution pour le consommateur est une autre question.

Certains rapports chinois donnent des conseils sur la façon de choisir l'huile. Regardez la clarté de l'huile, disent-ils. Est-elle épaisse ou fine ? La couleur est-elle trop foncée ou trop claire ? Restez fidèle aux bonnes marques, disent-ils. Plus de marketing, plus de confusion.

Bien sûr, la plupart des bonnes marques sont importées, stockées dans Carrefour ou des épiceries plus haut de gamme destinées aux expatriés, qui, avec leurs revenus plus élevés et leurs origines occidentales, constituent un consommateur très différent du Chinois moyen, qui va devoir se creuser la tête avant de pouvoir tout comprendre et trouver quelque chose auquel il pourra s'en tenir.