Faire de l'huile d'olive extra vierge à partir de l'arbre de la paix de Sicile

La récolte a eu lieu à l'Olivier de la Paix à Palerme, en Sicile, quelques semaines après que le surintendant régional l'ait déclaré bien d'intérêt culturel.

Un hommage au juge et le juge d'instruction Paolo Borsellino, considéré comme l'une des personnalités les plus importantes dans la lutte contre le crime organisé en Italie et au niveau international, l'arbre est un symbole de régénération, de solidarité, de paix, d'engagement civique et de justice.

"Cet arbre a acquis une importance sociale toujours croissante, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à le protéger auprès des institutions », a déclaré Francesca Grasta, co-fondatrice du Centre d'études Paolo et Rita Borsellino. Olive Oil Times.

"Il y a quelques années, nous avons commencé à collecter les olives, qui étaient transformées pour la consommation et distribuées à la communauté », a-t-elle ajouté. "C'est la deuxième année que nous produisons huile d'olive extra vierge cela est également donné. En effet, l’Olivier de la Paix appartient à la communauté.

L'Olivier de la Paix a été planté sur le lieu de l'assassinat du procureur anti-mafia Paolo Borsellino en 1992. (Photo : Centre d'études Paolo et Rita Borsellino)

Borsellino était inclus dans la liste des héros 2006 du Time Magazine avec son collègue et ami proche Giovanni Falcone. Ils ont travaillé ensemble dans la lutte pour la justice et ont tous deux été assassinés à quelques mois d'intervalle lors d'attentats terroristes mafieux.

Le juge a été tué le 19 juillet 1992 par l'explosion d'une voiture piégée sur la Via D'Amelio, à Palerme, près de la maison de sa mère, Maria Pia Lepanto, en compagnie des cinq agents de sécurité, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina et Vincenzo Fabio Li Muli. Ils ont tous reçu une médaille d'or pour leur valeur civile.

"L'idée de planter l'olivier est née d'un désir de Pia », a déclaré Grasta. "Dans les mois suivants, il y avait une possibilité d'ériger un monument commémoratif sur le lieu de l'attaque, mais lors d'une conversation avec sa fille Rita, Pia lui a confié qu'elle voulait se réapproprier cet événement tragique à travers quelque chose qui représente la vie, donc un arbre, et plus particulièrement un olivier pour son sens de paix.

Récolte à l'Olivier de la Paix à Palerme (Photo : Centre d'études Paolo et Rita Borsellino)

"Elle voulait vraiment que cet endroit devienne un lieu de vie et de paix », a-t-elle ajouté. "Rita a ajouté que cela aurait été encore plus significatif s’il venait de Bethléem.

La proposition de planter l'arbre a été lancée accompagnée d'une pétition visant à recueillir des signatures. Pas moins de 20,000 - signatures d'Italie et de l'étranger sont rapidement parvenues à Palerme et la procédure a commencé.

L'organisation non gouvernementale Coopération Internationale Sud Sud (CISS) a contribué à établir les premiers contacts, puis le Mouvement des Femmes en Noir pour la Paix Palestiniennes et Israéliennes a soutenu l'organisation et a pris des dispositions avec la communauté salésienne de la vallée de Cremisan à Bethléem – la plante venait du terres du monastère, où les moines italiens produisent de l'huile d'olive à partir d'oliviers centenaires depuis les années 1800.

Un an plus tard, lors d'une cérémonie pour le premier anniversaire de l'événement, le gouffre provoqué par l'explosion a été comblé de terre et l'Olivier de la Paix a été planté.

"Les plants sont arrivés par avion et, pour des raisons de sécurité, il n'a même pas été possible de maintenir la motte de terre autour des racines », a déclaré Grasta. "Pour être honnête, il semblait si fragile que personne ne pensait qu’il pourrait survivre ou prospérer au milieu des bâtiments urbains.

"Pourtant, aujourd’hui, c’est beau et florissant », a-t-elle ajouté. "De nombreux événements à haute valeur sociale sont organisés dans ses filiales tout au long de l'année, y compris des activités avec des étudiants venant de toute l'Italie et de l'étranger que le centre d'études accueille régulièrement.

Chaque automne, une coopérative locale récolte et moud les olives avant de restituer l'huile d'olive obtenue à la communauté. (Photo : Centre d'études Paolo et Rita Borsellino)

La récolte des olives est devenue un événement sincère. Les fruits sont soigneusement cueillis à la main et livrés au moulin de Corleone qui emploie les travailleurs de la coopérative. Travail et non solo, qui gère les terres confisquées à la mafia.

"La coopérative nous aide pendant la récolte, à laquelle participent également les fonctionnaires du centre d'études et plusieurs autres groupes de bénévoles », a déclaré Grasta. "Emanuele Filiberto, l'un des agents de sécurité de Borsellino qui n'était pas en service ce jour-là, y participe chaque année.

"Les journées anniversaire de l’attaque constituent le point culminant des activités annuelles », a-t-elle ajouté. "Nous passons la nuit en prière et le matin, avec les enfants de la banlieue de Palerme, nous colorons la rue en l'animant de danses autour de l'arbre, de musique et d'activités théâtrales.

"Avec son atmosphère d'enthousiasme et de collaboration, la récolte est un autre grand événement communautaire qui nous aide à réaliser le souhait de Pia que ce soit un lieu de vie », a conclu Grasta.