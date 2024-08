Le nouveau World Labs publie son dernier jab à Imported Olive Oils

Dans un redux de dernier claquement d'été des huiles d'olive importées, l'UC Davis Olive Center et l'Australian Oils Research Laboratory se sont à nouveau associés pour offrir une évaluation critique de la qualité de certaines des marques d'huile d'olive les plus vendues en Amérique dans les rayons des supermarchés en Californie.

Le rapport d'aujourd'hui Évaluation de l'huile d'olive extra vierge vendue en Californie, montre que les chercheurs ont pris en compte au moins une partie des critique des méthodes de l'an dernier en prélevant un échantillon beaucoup plus large des huiles d'olive importées les plus vendues et en utilisant des tests accrédités par le Conseil oléicole international.

Les huiles d’olive importées testées étaient Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompéien et une marque haut de gamme, Lucini. Ils ont été comparés à California Olive Ranch (COR) et Cobram Estate - les plus grands producteurs américains et australiens d'huile d'olive.

Le rapport conclut "des tests en laboratoire ont révélé que les marques importées les plus vendues de »l'huile d'olive extra vierge vendue aux États-Unis et achetée dans des magasins de détail en Californie échoue souvent aux normes sensorielles du CIO pour l'huile d'olive extra vierge. »

Ce n'était cependant pas une bonne nouvelle pour l'Australie et la Californie. Onze pour cent des Californiens, et TOUTE des huiles d'olive australiennes ont échoué "Des tests PPP (pyrophéophytine) qui ont indiqué qu'ils étaient exposés à la chaleur et à la lumière ou frelatés avec des huiles raffinées. Dans un déclaration sur le site Web du California Olive Ranch, Le vice-président du marketing, Claude S. Weiller, s'est dit déçu que deux bouteilles COR aient échoué au test PPP. "Notre investissement dans la technologie qui nous permet d'identifier les olives utilisées pour fabriquer notre huile devrait nous aider à comprendre ce qui est arrivé aux deux bouteilles qui n'ont pas passé le rassemblement », écrit-il.

L'étude a été menée par le Université de Californie au Davis 'Olive Center qui est soutenu par le Conseil de l'huile d'olive de Californie, dont les membres ont tout à gagner du discrédit de l'huile d'olive importée. Les producteurs d'huile d'olive de Californie fournissent environ un pour cent de l'huile d'olive consommés aux États-Unis, mais ils développent la capacité de fournir beaucoup plus que cela.

C'est le dernier chapitre de ce qui est devenu une industrie controversée, de plus en plus divisée en producteurs du Nouveau et de l'Ancien Monde qui cherchent un avantage pour capter davantage l'appétit croissant des Américains pour l'huile d'olive.

