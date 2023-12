31 Cours complet de certification de sommelier à Londres

Les aspirants sommeliers de l'huile d'olive d'Istanbul à Ottawa se sont réunis au CIEE Global Institute dans le quartier Bloomsbury de Londres plus tôt ce mois-ci pour assister au d'huile d'olive Sommelier Certification Program.

Après cinq jours, les participants 31 ont terminé le cours, qui couvrait l'évaluation de la qualité de l'huile d'olive, la culture et l'histoire, la récolte et la production, avantages pour la santé, chimie, régions et cultivars, normes et grades, applications culinaires et éducation des consommateurs.

Je pensais que le moment était venu d'apprendre à évaluer la qualité de l'huile d'olive. J'ai trouvé le cours exceptionnellement bon. Au-delà de mes attentes. - Mehmet Taki, gestionnaire d'actifs et producteur d'huile d'olive

"Le programme est fabuleux; tout est couvert », a déclaré Christianne Noordermeer Van Loo, une directrice non exécutive du secteur de la santé, des finances et de la culture qui a voyagé des Pays-Bas. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo a décidé de s'inscrire au cours après près d'une décennie de produire de l'huile d'olive comme passe-temps d'un petit bosquet sur une propriété qu'elle a achetée en Ombrie.

"J'ai été impressionné par le plaisir que j'ai eu pendant la récolte et d'avoir mon propre huile d'olive extra vierge," dit-elle. "J'ai remarqué ce cours il y a quelque temps, et c'était un rêve de s'inscrire, mais je pensais que ce n'était pas pour les gens sans aucune ou très peu de connaissances. En novembre 2022, j'ai décidé de m'inscrire… et ils m'ont laissé entrer.

Noordermeer Van Loo prévoit d'identifier un moulin plus approprié pour transformer ses olives l'année prochaine. Elle souhaite également utiliser ses connaissances pour améliorer ses capacités sensorielles et se développer davantage en tant que dégustatrice.

Le programme s'est avéré populaire parmi les agriculteurs amateurs. Mehmet Taki, un gestionnaire d'actifs, s'est envolé d'Istanbul pour Londres pour participer au programme après avoir fondé sa ferme oléicole en Turquie il y a dix ans.

"Je pensais que le moment était venu d'apprendre à évaluer la qualité de l'huile d'olive », a-t-il déclaré Olive Oil Times. "J'ai trouvé le cours exceptionnellement bon. Au-delà de mes attentes. C'est un programme très bien équilibré, non seulement limité à la dégustation de l'huile d'olive, mais fournissant également des informations solides sur tous les aspects de l'huile d'olive, de l'agriculture à stockage, y compris les nouvelles tendances et pratiques.

Taki compte partager son savoir-faire avec ses employés de la ferme pour améliorer sa production. "De plus, il y a quelques idées liées aux pratiques agricoles et à la mouture de l'huile d'olive que j'aimerais expérimenter dans ma ferme et voir les résultats », a-t-il ajouté.

De nombreux professionnels de l'huile d'olive et agriculteurs amateurs ont participé au programme pour développer leur expertise et aider leurs entreprises.

Birger Vanacker, propriétaire d'une épicerie fine indépendante en Belgique qui vend de l'huile d'olive extra vierge, s'est inscrit au programme pour améliorer sa maîtrise des produits et éduquer ses clients.

Birger Vanaker

"Étant donné que l'huile d'olive est une partie si importante de mes ventes, je voulais en savoir plus à ce sujet », a-t-il déclaré. Olive Oil Times. "Non seulement pour moi de faire une meilleure sélection dans mon assortiment, mais aussi pour mieux contrôler la qualité et la variété.

"Je peux mieux informer mes clients et les aider à choisir la bonne huile d'olive pour leurs besoins personnels et leurs préférences gustatives », a-t-il ajouté.

Vanacker prévoit d'utiliser cette compétence pour animer des ateliers de dégustation. Il a commandé 144 verres de dégustation officiels et animera son premier cours le 30 mai.

"J'appliquerai mes connaissances à la sélection de mon assortiment, ce qui peut sembler assez évident », a-t-il déclaré. "Cependant, j'aimerais également transmettre ce que j'ai appris à mes clients en les éduquant par le biais d'ateliers et de démonstrations, car les gens n'en savent toujours pas assez sur l'huile d'olive extra vierge.

Bien que Vanacker connaisse déjà un peu l'huile d'olive grâce à une expérience antérieure, il a déclaré que le cours était précieux en raison du large éventail d'orateurs discutant de leurs domaines d'expertise spécifiques.

"Je ne savais pas que certaines notes de dégustation indiquaient une mauvaise huile d'olive », a-t-il déclaré. "Certaines choses que je pensais être normales ne sont en fait pas normales du tout.

Contrastant avec l'expérience précédente de Vanacker, Guy Hendrickx, sommelier et importateur d'huile d'olive de Belgique, s'est rendu à Londres pour étudier plus avant le qualités sensorielles positives d'huile d'olive extra vierge après examen défauts d'huile d'olive largement.

"Je suis sommelier d'huile d'olive et importateur d'huile d'olive italienne de première qualité, donc la mise en œuvre de certaines parties de ce que j'ai appris se fera plutôt en douceur sur le tas », a-t-il déclaré.

"Mes parties préférées étaient de goûter de très bonnes huiles d'olive et de goûter à des huiles d'olive non italiennes, car je goûte principalement beaucoup d'huiles italiennes », a ajouté Hendrickx.

L'édition de cette année du London Olive Oil Sommelier Certification Program était populaire parmi les détaillants.

Elizabeth Kilvert, propriétaire de deux magasins appelés The Unrefined Olive, est venue d'Ottawa pour en savoir plus sur l'huile d'olive et transmettre cette compréhension à ses clients.

Elisabeth Kilvert

"Il est de notre responsabilité en tant que vendeurs d'apprendre tout ce que nous pouvons et d'être un guide pour le client », a-t-elle déclaré. "Nous devons transmettre notre enthousiasme pour l'huile d'olive.

Kilvert considérait le cours comme un élément essentiel du dialogue sur le secteur de l'huile d'olive. Elle croit que les producteurs et les consommateurs peuvent apprendre les uns des autres et aider l'industrie à se développer.

"Je veux transférer ce que j'ai appris pour emmener le client dans un voyage d'appréciation de l'huile d'olive », a-t-elle ajouté. "Je pense que l'huile d'olive doit être mieux comprise et accessible à tous.

Alors que les participants du monde entier se réunissaient dans le centre de Londres pour approfondir leurs passe-temps ou améliorer leurs sélections de détaillants, Marilena Joannides est venue de Chypre avec un objectif différent.

"Au cours des 21 dernières années, j'ai été impliquée dans la recherche et la promotion de la cuisine traditionnelle de Chypre », a-t-elle déclaré. Olive Oil Times. "En tant que spécialiste culinaire chypriote, je participe à des panels de dégustation de produits traditionnels, dont l'huile d'olive.

"L'évaluation de l'huile d'olive extra vierge est l'une de ces choses dans lesquelles je sens que je suis bon, et je voulais développer davantage cette compétence », a-t-elle ajouté.

Marilena Joannides

Joannides, qui fait la promotion de la cuisine chypriote dans son émission de télévision et lors d'événements nationaux et internationaux, a déclaré qu'elle utiliserait ce qu'elle a appris du cours pour éduquer les gens du monde entier sur les qualités organoleptiques et saines de l'huile d'olive extra vierge de l'île de la Méditerranée orientale.

"En dehors de cela, il y a du travail à faire avec des chefs professionnels, car c'est un produit à fort potentiel gastronomique », a-t-elle déclaré. "J'aimerais également poursuivre mes études concernant l'analyse sensorielle de l'huile d'olive extra vierge.

La plupart des participants avaient une expérience antérieure de l'oléiculture, de la production et de la dégustation d'huile. Pourtant, tout le monde a appris quelque chose de nouveau et de surprenant au cours du programme.

"Je ne savais vraiment pas que vous pouviez sentir et goûter autant de saveurs différentes de fruits et de légumes dans les huiles d'olive », a déclaré Noordermeer Van Loo. "C'était une surprise totale.

"Une autre surprise a été que malgré les agriculteurs locaux de mon entourage qui m'ont dit que les sédiments au fond sont tout à fait normaux et absolument pas nocifs, je comprends maintenant qu'il est de loin préférable de filtrer l'huile d'olive avant la mise en bouteille pour éviter les défauts », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Hendrickx a été rappelé à quel point les variétés d'olives ont des attributs sensoriels différents selon l'endroit et la manière dont elles ont été cultivées.

"Mon moment d'apprentissage le plus surprenant est que l'huile d'olive est la seule graisse qui évoque l'émotion », a déclaré Kilvert. "L'odeur et le goût peuvent vous transférer dans un champ, une ferme ou un souvenir.

Joannides a été agréablement surpris d'apprendre toute l'étendue de la culture mondiale de l'olivier, avec des bosquets commerciaux dans 58 pays sur six continents.

Pour Taki, la plus grande surprise a été l'exhaustivité du programme, ce à quoi il ne s'attendait pas lors de son inscription.

"C'était un récapitulatif de mes années d'expérience 10 en cinq jours, en plus d'apprendre à évaluer les huiles d'olive en plus de cela », a-t-il déclaré. "J'aurais aimé avoir participé au programme il y a 10 ans.

Les prochaines éditions de l'Huile d'Olive Sommelier Certification Program se tiendra à New York City du 22 au 26 mai et en San Francisco du 25 au 29 septembre.