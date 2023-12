L'adhésion au régime méditerranéen atténue les symptômes du SSPT, suggère une étude

A étude menée par des chercheurs du Brigham and Women's Hospital et de la Harvard TH Chan School of Public Health a jeté un nouvel éclairage sur la relation complexe entre le trouble de stress post-traumatique (SSPT), les habitudes alimentaires et le microbiome intestinal.

L'étude, publiée dans Nature Mental Health, a révélé un lien notable entre l'adhésion à un La diète méditerranéenne et une réduction des symptômes du SSPT.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, nous sommes sur le point de pouvoir fournir des recommandations alimentaires pour la prévention ou l'amélioration du SSPT. - Yang-Yu Liu, chercheur, Brigham and Women's Hospital

Le SSPT est un problème de santé mentale fondé sur la peur qui peut se développer chez les personnes exposées à des situations pénibles et traumatisantes, notamment des blessures graves, des menaces de mort ou des actes de violence.

Les personnes atteintes du SSPT font non seulement face à ses effets psychologiques immédiats, mais sont également confrontées à un risque accru de maladies chroniques telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, les maladies auto-immunes et même la mort prématurée.

Voir aussi: Nouvelles de la santé

Reconnaissant rôle de l'alimentation et du microbiome intestinal dans le contexte du SSPT, a le potentiel de produire des recommandations et des résultats qui profitent aux personnes touchées par le trouble.

Le co-auteur Yang-Yu Liu, de la division Channing de médecine de réseau du Brigham and Women's Hospital, a souligné la relation fascinante entre le microbiome intestinal humain et le cerveau.

"Grâce à notre étude, nous avons examiné comment des facteurs tels que l’alimentation sont associés aux symptômes du SSPT », a-t-elle déclaré. "Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, nous sommes sur le point de pouvoir fournir des recommandations alimentaires pour la prévention ou l’amélioration du SSPT.

Le microbiome intestinal humain est un centre actif d’activité métabolique. Dans le côlon, les bactéries jouent un rôle central dans la fermentation et la digestion de divers composants, notamment les glucides, les protéines et les lipides provenant de l’hôte et de l’alimentation. Ces processus génèrent des métabolites qui peuvent avoir des effets bénéfiques ou néfastes sur la santé.

Par exemple, la fermentation des glucides produit des acides gras à chaîne courte, principalement de l’acétate, du propionate et du butyrate.

Ces composés offrent de nombreux avantages pour la santé, tels que fournir de l'énergie aux cellules du côlon, améliorer l'absorption des ions, posséder des propriétés anti-inflammatoires et réguler la production de sérotonine tout en influençant le nombre de cellules entérochromaffines.

Remarquablement, le butyrate a montré des effets semblables à ceux des antidépresseurs chez la souris, dépassant les effets de la fluoxétine, un ingrédient commun dans de nombreux antidépresseurs.

De plus, les bactéries commensales peuvent produire des neurotransmetteurs dotés de propriétés neuroactives, notamment le GABA, la sérotonine et la dopamine. Ces neurotransmetteurs ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique mais peuvent stimuler les cellules épithéliales intestinales à libérer des molécules qui, à leur tour, modulent la signalisation neuronale. Cette interaction complexe peut influencer les fonctions cérébrales et le comportement.

Bien que des recherches approfondies aient mis en évidence l’influence du microbiome intestinal sur le développement et la réponse émotionnelle, le lien entre le microbiome et le trouble de stress post-traumatique restait largement inexploré.

Les chercheurs ont souligné l’importance d’explorer l’axe intestin-cerveau, car il donne un aperçu de l’interdépendance de la santé mentale et physique.

Leurs résultats suggèrent que la relation entre le SSPT et le microbiome intestinal humain présente une voie de recherche prometteuse, offrant le potentiel de recommandations visant à atténuer les conséquences négatives en aval du SSPT sur la santé.

Voir aussi: Le régime méditerranéen modifie le microbiome intestinal et améliore la santé des personnes âgées

Pour étudier cette relation, l'équipe a collecté des données auprès de 191 participants à des sous-études de la Nurses' Health Study-II, qui englobait l'étude Mind-Body et la sous-étude sur le SSPT.

Les participants ont été classés en trois groupes : ceux souffrant probablement d'un SSPT, ceux ayant subi un traumatisme sans développer de SSPT et ceux n'ayant pas d'antécédents d'exposition à un traumatisme.

Publicité

Chaque participant a fourni deux séries de quatre échantillons de selles : une au début de l'étude et une autre six mois plus tard. Cette approche a permis la collecte de données sur l'ADN microbien et la confirmation de la stabilité du microbiome intestinal de chaque participant tout au long des six mois.

Les chercheurs ont ensuite analysé les associations entre la structure globale du microbiome et divers facteurs de l'hôte. Ces facteurs comprenaient les symptômes du SSPT, l’âge, l’indice de masse corporelle (IMC) et les informations diététiques.

Grâce à cette évaluation, les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs de l’hôte liés à la structure du microbiome, comme l’IMC, la dépression et l’utilisation d’antidépresseurs.

Par la suite, l’équipe a exploré le lien entre les informations diététiques disponibles et les symptômes du SSPT. Leurs résultats ont révélé que les participants adhérant à un régime méditerranéen présentaient moins de symptômes de SSPT.

Notamment, la consommation de viandes rouges et transformées, pour la plupart absentes du régime méditerranéen, a montré une association positive avec la gravité des symptômes du SSPT. En revanche, la consommation d’aliments à base de plantes était négativement corrélée à ces symptômes.

Les chercheurs ont examiné le lien entre les symptômes du SSPT et les signatures du microbiome intestinal pour identifier les espèces potentielles susceptibles de protéger contre le SSPT. Eubacterium éligens est apparue comme l’espèce protectrice la plus probable contre la maladie.

Ils ont conclu que E. éligens était positivement associé aux composants du régime méditerranéen, tels que les légumes, les fruits et le poisson, tout en affichant une association négative avec la consommation de viande rouge et transformée. E. éligens a déjà été associée à la consommation de noix et aux régimes végétariens.

Bien que l'étude offre des informations précieuses, les auteurs reconnaissent certaines limites, telles que l'utilisation d'une courte échelle de dépistage du SSPT au lieu d'un diagnostic clinique formel. Néanmoins, les résultats constituent une base pour de futurs efforts de recherche.

Il s'agit notamment d'enquêtes sur d'autres troubles de santé mentale et d'interventions diététiques, dans le but d'améliorer les recommandations visant à soulager ou à prévenir les symptômes associés à ces affections.