Un rapport révèle que deux huiles d'olive de Californie sur trois ne respectent pas les nouvelles normes locales

Cinq ans après les producteurs d'huile d'olive de Californie parrainé une étude qui a constaté que la plupart des huiles d'olive importées testées ne répondaient pas aux normes internationales, un groupe représentant les importateurs a publié ses propres rapports.

Cette fois, des tests aléatoires ont révélé que 67 pour cent des huiles d'olive de Californie étiquetées comme extra-vierges étaient en deçà de la de nouvelles normes de qualité développé par la Olive Oil Commission of California (OOCC) et récemment adopté par le California Department of Food and Agriculture.

La North American Olive Oil Association (NAOOA), un groupe commercial représentant les embouteilleurs et les distributeurs d'huile d'olive importée, a commandé les rapports pour soulever des questions sur les nouvelles normes californiennes, qui, selon elle, ont été élaborées à la hâte pour éviter une opposition potentielle et des contestations juridiques.

Le premier rapport, The Olive Oil Commission of California's 2014 Grade and Labelling Standards: Analysis & Implications, préparé par un ancien négociateur agricole en chef américain, Islam A. Siddiqui, a critiqué les nouvelles règles californiennes comme étant conçues pour acquérir un avantage concurrentiel, en disant: "Il devrait être avantageux pour les producteurs / manutentionnaires à grande échelle (Californie), qui ont été à l'origine de cet effort, de différencier leur produit des autres huiles d'olive, en particulier celles importées d'autres pays. »

Notant qu'environ 600 des 700 producteurs d'huile d'olive en Californie produisent moins de 5,000 - gallons et sont donc exemptés des nouvelles règles, le rapport a fait valoir, "Il est ironique que la norme OOCC ne réglemente qu'une partie de l'huile d'olive produite en Californie et exempte l'huile d'olive importée produite dans d'autres États et pays. Cela soulève de sérieuses questions sur la véritable intention derrière la loi habilitante de l'OOCC et la précipitation pour la mettre en œuvre en un temps record.

Pour illustrer ses objections aux normes OOCC, leur efficacité et les motivations qui les sous-tendent, un rapport séparé Le NAOOA publié aujourd'hui a présenté les résultats des tests aléatoires des huiles d'olive extra vierge 18 California achetées dans les rayons des magasins. L'étude a révélé que les deux tiers des échantillons ont échoué à au moins une mesure chimique des nouvelles règles OOCC.

"Pierre angulaire des nouvelles normes OOCC de fraîcheur et de pureté, la Tests PPP et DAG, semblent avoir créé un obstacle important pour les producteurs californiens de rencontrer des échantillons disponibles dans le commerce, ce qui représente 44 pour cent du taux d'échec de l'OOCC de 67 pour cent », indique le rapport.

Dans un communiqué, le vice-président exécutif de NAOOA, Eryn Balch, a déclaré: "Les résultats soulèvent des questions importantes sur la validité des normes OOCC et confirment que les nouveaux tests incorporés dans les normes ne sont pas fiables. »

En juillet, 2010, l’Université de Californie au Davis Olive Center, a publié un étude historique qui a constaté que 69 pour cent des huiles d'olive importées achetées dans plusieurs supermarchés de Californie ne répondaient pas aux normes du Conseil oléicole international pour la catégorie.

Le rapport Davis a été cité depuis, souvent de façon inexacte, pour dépeindre la fraude rampante dans l'industrie de l'huile d'olive et dans le cadre d'une campagne en cours des producteurs américains pour réduire la domination de longue date sur le marché détenue par les marques importées.

Contrairement au rapport 2010 UC Davis, le rapport publié aujourd'hui ne mentionne pas les noms de marque des échantillons testés.

Ceci est un article de dernière minute: Revenez pour les mises à jour.