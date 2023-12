Olive Harvest du California College rassemble le campus

Le bureau du développement durable de l'Occidental College de Los Angeles, en Californie, a produit son tout premier huile d'olive extra vierge après avoir récolté à la main les arbres Mission vieux de 130 ans du campus.

Selon Alison Linder, coordinatrice du développement durable du collège, la récolte des olives a été inspirée par un événement similaire organisé au Scripps College voisin pour créer une expérience d'apprentissage pratique et promouvoir la durabilité.

"Je suis heureuse de soutenir des efforts comme la récolte de l'huile d'olive qui placent l'action climatique au premier plan de la vie sur le campus et montrent que nous avons tous un rôle à jouer », a-t-elle déclaré. Olive Oil Times.

"Notre campus, situé dans le sud urbain et ensoleillé de la Californie, abrite plus de 125 oliviers fruitiers, vénérés par les observateurs pour leur beauté et leur ombre, et par le personnel du domaine et du développement durable pour leur résistance à la sécheresse et au climat », a-t-elle ajouté.

Même si la récolte des olives avait déjà suscité un intérêt, un bureau de développement durable nouvellement doté et un hiver particulièrement humide a créé l’occasion idéale pour coordonner une récolte réussie et un événement communautaire.

"L'intention de la première récolte d'olives de l'Occidental College était multiforme : premièrement, sensibiliser aux pratiques d'aménagement paysager résilientes au climat et à la sécheresse utilisées sur son campus ; deuxièmement, créer une communauté autour de la production alimentaire locale ; troisièmement, présenter notre bureau du développement durable réinventé à la communauté occidentale », a déclaré Linder.

Le bureau du développement durable a été récemment relancé en raison de l'intérêt des étudiants, du personnel, du conseil d'administration et du corps professoral à voir un effort coordonné pour la planification et l'action en matière de développement durable sur le campus face aux impacts de plus en plus évidents de changement climatique.

L'intérêt pour ses efforts s'est manifesté par environ 75 bénévoles de toutes les zones du campus qui ont aidé à cueillir des olives lors de l'événement.

Les olives de la mission ont été récoltées, donnant 45 litres d'huile d'olive. (Photo : Marc Campos, Collège Occidental)

"Cela m'a ouvert les yeux de voir la quantité d'olives nécessaire pour produire un gallon d'huile, et plusieurs bénévoles ont été surpris du temps nécessaire pour remplir un seau », a déclaré Linder. "Au bureau du développement durable, nous espérons que cette opportunité pratique mènera à une meilleure appréciation des produits que nous consommons.

Immédiatement après la récolte, Lola Trafecanty, responsable du terrain de l'Occidental College, et Isa Merel, coordinatrice adjointe du développement durable, ont conduit les olives deux heures au nord-ouest jusqu'à Ojai Olive Oil Company.

Ojai Olive Oil a reçu et transformé les 500 livres (225 kilogrammes) d'olives immédiatement à leur arrivée. Les olives ont été moulues en 12 gallons (45 litres) d'huile d'olive dans les quatre heures suivant la récolte.

"La nouveauté d’une occasion aussi importante a apporté une énergie d’excitation et d’enthousiasme sur le campus », a déclaré Merel. Olive Oil Times. "J'ai été approché par des membres de la communauté avec lesquels je n'aurais jamais interagi autrement, me disant à quel point ils étaient excités par la récolte et me remerciant pour mon travail acharné.

L'oliveraie de l'Occidental College a plus de 130 ans et a commencé lorsque l'architecte paysagiste Beatrix Farrand, l'un des 11 membres fondateurs et la seule femme de l'American Society of Landscape Architects, a planté quatre arbres en 1936.

Au fil du temps, le bosquet s'est agrandi et offre désormais de l'ombre aux étudiants, au personnel, aux professeurs et à la faune du campus pour se détendre, étudier et socialiser, tout en produisant une culture viable pour l'usage communautaire.

Les organisateurs espèrent transformer la récolte des olives en une expérience d'apprentissage annuelle et multidisciplinaire pour les étudiants. (Photo : Marc Campos, Collège Occidental)

Les oliviers, bien qu'ils ne soient pas originaires de Californie, sont incroyablement résistants aux températures élevées et à la sécheresse, une caractéristique de plus en plus nécessaire dans l'aménagement paysager des campus à mesure que les étés deviennent plus chauds et les hivers plus secs en raison du changement climatique.

"Nous espérons qu'à travers cette récolte inaugurale et en honorant la générosité des arbres, nous avons suscité une appréciation à l'échelle de la communauté pour leur résilience distinctive », a déclaré Linder.

À l'avenir, les responsables du Collège voient le potentiel d'opportunités de recherche continues sur la qualité des sols, les qualités organoleptiques de l'huile d'olive, l'impact économique et une sensibilisation accrue à l'environnement.

Un partenariat de recherche est également envisagé avec les départements de biologie et de géologie pour tester et assainir le sol en utilisant des pratiques régénératrices afin d'augmenter la disponibilité des nutriments et la capacité de rétention d'eau.

Par exemple, un projet se concentre sur le compostage du grignon d’olive sur place pour créer un engrais entièrement naturel.

Occidental accueille également une mineure en études alimentaires, un domaine d'études interdisciplinaire qui englobe la politique environnementale, la sociologie, la culture, la religion et la kinésiologie.

Cette mineure interdisciplinaire est une plate-forme idéale pour un projet de recherche dirigé sur la production durable d'huile d'olive, la santé et les avantages communautaires spécifiques à l'Occidental College.

La récolte d'Occidental a été inspirée par un événement similaire au Scripps College. (Photo : Marc Campos, Collège Occidental)

Il est prévu d'inviter les étudiants et les membres du corps professoral à se joindre au processus de recherche et d'entretien pour faire de la récolte des olives une tradition annuelle sur le campus.

Pendant la récolte, le bureau du développement durable a également été contacté par des professeurs intéressés par la fabrication de l'encre à partir des olives du campus, démontrant ainsi les multiples possibilités offertes par un événement comme celui-ci.

"Après une pause de quatre ans dans notre bureau du développement durable, il a été très gratifiant que ce soit l'événement de lancement d'une nouvelle ère de programmes de développement durable sur les campus », a déclaré Merel. "J'ai hâte de voir où vont les futures itérations de cette nouvelle tradition de campus.

La participation des étudiants comprenait également la conception de l'étiquette de la bouteille. "Travailler avec un étudiant pour concevoir l'étiquette de la bouteille a été l'une de mes parties préférées de ce projet ; La créativité, le talent et la passion d'Alice Amdur pour l'art ont été contagieux », a déclaré Merel. "Je pense que cela rend l'huile d'olive de cette année beaucoup plus spéciale.

"C'était une excellente occasion de rassembler les intérêts et les talents du campus pour créer un produit durable et d'origine locale », a conclu Linder.