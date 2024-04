La récolte 2023/24 est déjà dans le rétroviseur et les agriculteurs du plus grand pays producteur d'huile d'olive au monde se préparent à planter de nouveaux oliviers.

Alors que des données récemment publiées montrent que la superficie oléicole en Espagne a continué d'augmenter en 2023, les pépinières de la communauté autonome d'Andalousie, au sud, ont du mal à répondre à la demande de nouveaux plants d'oliviers.

dans un nouveau rapport, le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation a déclaré que la culture des olives avait atteint 2,788,084 2023 0.73 hectares en -, soit une augmentation de - pour cent par rapport à l'année dernière, légèrement au-dessus de la moyenne de toutes les cultures ligneuses.

Cependant, les pépinières de la plus grande région productrice d'huile d'olive d'Espagne affirment qu'elles ne disposent pas de suffisamment de nouveaux plants pour répondre à la demande croissante, certaines déclarant aux médias locaux que les réservations de nouveaux oliviers durent jusqu'en 2025.

La Conchuela, une pépinière bien connue de Cordoue, la deuxième plus grande province productrice d'huile d'olive d'Andalousie, a déclaré à EFE Agro que prix élevés de l'huile d'olive à l’origine, baisse des prix des amandes et des pistaches et intérêt grandissant Les fonds provenant de groupes de capital-investissement et de fonds d'investissement étaient à l'origine de ces pénuries.

Un début d'année 2024 humide, combiné à une production plus élevée que prévu au cours de la campagne 2023/24, a entraîné une chute des prix de l'huile d'olive par rapport à leurs sommets historiques, mais les prix restent bien supérieurs à tous les niveaux précédents.

La production d'huile d'olive en Espagne a rebondi par rapport au plus bas historique de la saison précédente à 831,0000 tonnes en 2023/24, diminuant craintes de certains experts que la récolte ne dépasserait pas encore une fois les 700,000 - tonnes.

Grâce à la pluie et à une meilleure production, un kilogramme de huile d'olive extra vierge se vend désormais 7.000 8.988 €, en baisse par rapport au record de 2022 - € atteint à la mi-janvier. Cependant, les prix actuels sont encore plus du double de ce qu’ils étaient en avril -.

Les pépinières d'Andalousie attribuent également la pénurie de plants à la montée des plantations à haute et très haute densité.

Ils observent en Espagne une évolution des oliveraies traditionnelles – où les coûts de production atteignent environ 4.50 € par kilogramme d’huile produit – vers des oliveraies à haute et très haute densité, dont les coûts de production sont souvent inférieurs à 1 € par kilogramme.

Les pépinières constatent ce changement en raison des variétés de plants d'oliviers qui sont désormais les plus demandées, dont Picual.

La variété responsable d'environ un tiers de la production mondiale d’huile d’olive est largement utilisée dans les oliveraies irriguées à haute densité. Parallèlement à la demande locale, les pépinières signalent une augmentation de leurs ventes aux agriculteurs en France, au Portugal et en Italie.

Certains responsables andalous attribuent la demande croissante de plants d'oliviers à la sécheresse historique qu'a connue la péninsule ibérique et à l'évolution démographique.

Alors que les niveaux des réservoirs restent bien inférieurs à la moyenne, les agriculteurs du sud de l'Espagne remplacent les cultures gourmandes en eau, comme les tomates, le maïs et le riz, par des oliveraies à haute densité, qui consomment moins d'eau et nécessitent moins de main d'œuvre.