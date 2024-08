La crise engendre des investissements dans les oliveraies

La profonde récession de l'économie grecque a poussé de nombreux citadins jeunes et instruits à se tourner vers les bonnes vieilles terres familiales et devenir de nouveaux agriculteurs ambitieux.

Parmi leurs produits préférés, certains exotiques, comme les myrtilles et les mûres, les grenades, la stévia, l'aloès et la truffe noire, mais plus de la moitié d'entre eux préfèrent la culture de l'olivier. Les oliviers ont toujours eu une place particulière dans l'agriculture grecque et sont inextricablement liés aux traditions du pays.



De plus, les oliveraies sont désormais considérées comme un bon investissement. Les investisseurs potentiels recherchent des oliveraies de 8 hectares et plus, et sont prêts à payer jusqu'à 300 euros par olivier pour un bosquet bien placé et irrigué.

Leur intention est de sécuriser leur argent, car "la terre ne perd jamais sa valeur »comme le dit la sagesse conventionnelle en Grèce, et reçoit en même temps un revenu supplémentaire de l'huile et des olives comestibles (sans parler d'un approvisionnement en EVOO pour usage personnel, dont tous les Grecs ont besoin).



Nouveaux agriculteurs, investisseurs fonciers et nouveaux entrepreneurs engagé dans le secteur de l'huile d'olive de marque , tous comprennent un groupe de travail des amateurs d'huile d'olive des plus prometteurs, qui peut amener l'huile d'olive grecque au niveau supérieur et exploiter ses mérites.

Mais ce n'est pas tout; selon le Réseau européen de développement rural, les rangs des jeunes agriculteurs à travers l'Europe ont diminué, menaçant la viabilité des régions rurales. Les développements récents peuvent être l'étincelle pour renverser la situation et déclencher un retour sans précédent à la terre, en particulier dans les pays du sud de l'Europe qui ont des liens étroits avec l'agriculture et qui souffrent le plus de la crise financière qui se cache.