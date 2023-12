Les agriculteurs grecs réclament des subventions face à la faiblesse des rendements

En Grèce, les oléiculteurs et les producteurs d'huile se sont rassemblés devant les bâtiments gouvernementaux régionaux dans tout le pays, cherchant une aide financière pour faire face à la récolte d'olives extrêmement mauvaise de cette année.

Les manifestants ont exigé que tous les oléiculteurs du pays reçoivent 200 € par stremma (une unité de mesure traditionnelle grecque équivalente à 0.1 hectare) d'oliviers pour renforcer leurs revenus.

Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts puisque nous produisons si peu d'huile d'olive. - Dionysios Gonis, membre de l'association agricole d'Argolide

Ils ont également appelé à des mesures visant à réduire les coûts de production et à ajouter les olives aux cultures éligibles à une indemnisation par l'ELGA (l'organisme grec d'assurance agricole) après des catastrophes naturelles.

"Le manque de fruits dans notre région varie de 80 à 100 pour cent, tandis que les oliviers ne peuvent prétendre à aucune compensation", a déclaré Thanasis Halatis de l'association agricole de Kalyvia, dans le nord de la péninsule de Chalcidique, lors d'une manifestation devant le bâtiment du gouvernement régional à Thessalonique.

Cette campagne agricole, les producteurs d'olives de Chalcidique, où sont cultivées les olives de table vertes de forme ovale caractéristiques de la région, sont on s'attend à n'en récolter qu'une fraction de la récolte exceptionnelle de 160,000 - tonnes de l'an dernier.

D'autres oléiculteurs présents à la manifestation ont souligné que le des coûts de production qui s'envolent menacer leur entreprise.

"Avec des coûts de production de 800 € par stremma contre 600 € l’année dernière, il devient évident que non seulement nous n’atteindrons pas le seuil de rentabilité, mais que nous nous retrouverons endettés », ont-ils déclaré.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres régions oléicoles du pays, notamment en Messénie et en Laconie dans le Péloponnèse, à Lesbos, Héraklion et La Canée en Crète et à Fthiotida dans le centre de la Grèce.

Les associations agricoles et les syndicats d'oléiculteurs de tout le pays avaient annoncé leur mobilisation lors d'une réunion panhellénique à Atalanti une semaine avant les manifestations, arguant que le problème du faible rendement n'est pas sporadique mais affecte l'ensemble du secteur oléicole grec.

Selon le comité de blocus des producteurs, qui a coordonné les manifestations, les oléiculteurs grecs sont confrontés cette année à une perte de revenus d'un milliard d'euros en raison de la réduction des récoltes.

Dans la région de Magnésie, au centre de la Grèce, la mauvaise performance des oliviers a ajouté une couche supplémentaire de difficultés pour un rendement substantiel pour les producteurs locaux. après les incendies de forêt de l'été et inondations.

"Magnesia abrite de nombreux stremmata [d'oliviers] et a subi d'importants dégâts dus aux inondations, aux incendies et aux mouche des fruits, combiné à une réduction de 95 pour cent de la floraison des arbres », a déclaré Thodoris Georgadakis, président du syndicat des associations agricoles de la région.

"Nous demandons une compensation de 200 euros par stremma, et l'argent doit parvenir à tout le monde avant Noël », a-t-il ajouté.

Alors que les producteurs grecs d'olives de table sont les plus touchés par la faible production de fruits cette année, les producteurs d'huile d'olive du pays sont également touchés, avec une le rendement de l'huile d'olive devrait baisser à environ 200,000 340,000 tonnes contre - - tonnes.

"Les producteurs d'huile d'olive sont confrontés à un énorme problème cette année », a déclaré Dionysios Gonis de l'association agricole d'Argolide, dans l'est du Péloponnèse, qui a protesté contre la baisse du rendement avec d'autres agriculteurs de Nauplie.

"Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts puisque nous produisons si peu d'huile d'olive », a ajouté Gonis. "La baisse de fruit n'est pas compensée par ELGA, nous demandons donc 200 € par stremma pour couvrir nos dépenses et continuer à faire pousser nos arbres. Nous voulons que l'État et le gouvernement régional nous aident pour que l'huile d'olive n'arrive pas aux consommateurs à ces prix.

Les producteurs d'olives et d'huile d'olive qui ont participé aux manifestations dans toute la Grèce ont déclaré qu'ils réévalueraient la situation début janvier pour décider d'éventuelles nouvelles mobilisations.