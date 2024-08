Richard Gawel sur une larme

Richard Gawel

Le leader et blogueur australien de dégustation d'huile d'olive extra vierge Richard Gawel est bien connu dans l'industrie pour ne pas avoir peur de dire ce qu'il pense. Et ce fut certainement le cas en parlant récemment avec Olive Oil Times.

"Parfois, je vais au supermarché et je sors les choses de l'étagère, je les goûte et je pense »ce ne sont que des ordures et je me demande ce que font les décideurs politiques du monde entier », a déclaré le Dr Gawel à propos de la qualité de certains soi-disant EVOO. "S'ils pensent que ces huiles d'olive sont bonnes, ils ont des pierres dans la tête. »

Ils voient probablement tous ces commentaires et pensent » qui est ce gars?' - Richard Gawel

Un fait peu connu, l'expert en huile d'olive a en fait commencé en tant que statisticien scientifique, concevant des essais et analysant les résultats. Cela explique sans aucun doute son obsession pour les données lors de la rédaction de son blog sur l'huile d'olive Extra Vierge lisse.

Il a ensuite travaillé comme professeur de vin, avant d'être exploité par le Association australienne de l'huile d'olive en 1997 pour diriger un panel de dégustation d'huile d'olive. Il a dirigé ce panel pendant huit ans avant de décider de l'abandonner et de commencer comme consultant indépendant en huile d'olive, tout en présidant encore un certain nombre de salons de l'huile d'olive. Il travaille maintenant dans la recherche sur le vin, principalement avec les composés phénoliques du vin blanc, et vit à Adélaïde avec sa femme, deux jeunes adolescents, un chien et un chat qu'il n'aime pas.

Aucun de ceux-ci n'a maîtrisé ses articles de blog, sa partialité à commenter la désinformation sur l'huile d'olive qu'il voit sur Internet, son rôle dans la présidence de salons sur l'huile d'olive, y compris le très convoité Australian National Olive Oil Show, ou son mises à jour Twitter sur toutes les choses EVOO.

Le Dr Gawel a déclaré que, malgré le passage de nombreuses personnes de l'industrie du vin à l'industrie de l'huile d'olive, les deux sont très distincts. "Avec le vin, vous avez tellement de variétés et de niveaux d'alcool différents. Comprendre les subtilités de chacun est le travail de toute une vie », a-t-il déclaré. "Avec l'huile d'olive, les différences sont plus subtiles parce que vous évaluez essentiellement les jus de fruits, mais lorsque vous obtenez 50 huiles dans une émission et que vous devez déterminer laquelle est la meilleure qui est en fait assez difficile.

Né et élevé à Adélaïde, il est loin des lieux traditionnellement associés à la production d'experts en huile d'olive. "Si vous demandiez à quelqu'un dans le monde de l'huile d'olive où serait l'endroit le plus éloigné, je pense qu'Adélaïde, Melbourne ou Hobart, en Australie, se rapprocherait assez », a déclaré le Dr Gawel.

Et donc, Internet a tendance à être son débouché dans le monde de l'huile d'olive. Connu pour son franc-parler, le Dr Gawel a dit qu'il ne faisait que dire ce qu'il pensait et ce que la plupart des gens avaient trop peur de dire. Ne pas avoir de liens commerciaux majeurs avec une société d'huile d'olive particulière aide certainement.

"Je fais un peu de travail pour une entreprise ou une autre ici ou là, mais j'en fais si peu que je ne vendrais pas mon âme pour cela », dit-il. "Pourquoi voudrais-je faire des conneries pour cette somme d'argent? C'est l'autre bonne chose d'être à des millions de kilomètres de nulle part. Ils voient probablement tous ces commentaires écrits par moi et pensent »qui est ce gars? Oh, il est juste australien, ne t'inquiète pas, ce n'est personne. »

Mais ses opinions ne seront certainement pas ignorées.

Un problème sur lequel le Dr Gawel est resté est la qualité des EVOO européens et le mauvais étiquetage. Il a déclaré que l'industrie du monde entier devait examiner la qualité de l'huile d'olive présentée au marché de masse et était heureux que les autorités de protection des consommateurs d'Andalousie "eu le courage "de sortir et tester les huiles dans toute l'Espagne, découvrant que la moitié d'entre eux n'étaient pas vraiment extra vierge.

Dr. Gawel croit que le Normes américaines ont un long chemin à parcourir. "Ils ne sont pas très différents des Normes du CIO (International Olive Oil Council), en fait, il y a très peu de différence. Si vous lisez réellement les petits caractères, ils sont tout aussi déroutants qu'ils ne l'ont jamais été, et en fait, vous pouvez avoir une huile d'olive raffinée mélangée et l'appeler un certain nombre de choses différentes selon les normes actuelles. La définition d'un bon ensemble de normes est qu'une huile ne doit appartenir qu'à une seule catégorie. Je n'ai pas vu les nouvelles normes australiennes mais j'espère qu'elles sont bien meilleures. Mais nous devrons attendre et voir.

Le Dr Gawel a déclaré qu'un changement majeur dans l'industrie est l'amélioration continue de la qualité des huiles d'olive par les grands producteurs qui forcent les petits producteurs artisanaux haut de gamme à quitter le marché. "Dans le passé, les huiles à volume élevé que vous trouverez dans les supermarchés du monde entier étaient généralement de qualité médiocre. Mais je pense que les choses vont changer très bientôt si vous regardez les grands producteurs de Chili, ici en Australie - Courbure de limite et les goûts - et en Californie. Pour la première fois, nous allons voir des huiles d'olive vraiment saines, fraîches et de bonne qualité frapper les rayons des supermarchés aux prix des supermarchés. »

La plupart des plus gros producteurs transforment désormais les olives en huiles de qualité dès qu'elles ont été récoltées, ce dont un petit producteur ne pouvait que rêver. Le Dr Gawel a déclaré que dans ces huiles, ils trouvaient des niveaux d'acidité grasse libre (un indicateur important de la qualité d'une huile d'olive) de 0.1 et 0.15, de faibles peroxydes et ils sont frais et fruités.

Richard Gawel a déclaré qu'un problème dont on ne parle pas beaucoup est la réduction de la consommation d'huile d'olive extra vierge et d'huile d'olive en général en Europe. "Si vous regardez l'Espagne, l'Italie et en particulier la Grèce, la consommation par habitant a considérablement diminué au cours des 10 dernières années. Le CIO n'en parle jamais parce qu'il ne veut pas que quelqu'un en parle. »

Il a déclaré que la consommation annuelle par habitant en Grèce est passée de quelque chose comme 28 à 21 litres au cours des 10 dernières années. "C'est beaucoup d'huile d'olive. Vous devez poser la question, »pourquoi les Européens ne mangent-ils pas autant d'huile d'olive qu'auparavant? Dans tous les autres pays du monde - États-Unis, Australie, Allemagne et Grande-Bretagne - la consommation est soit stable, soit en augmentation "

Publicité

Publicité

"En Europe, ils font des campagnes promotionnelles Inde et Chine, qui est genial. Si vous faites en sorte que les gens en Chine mangent ne serait-ce qu'une goutte d'huile d'olive par an, nous serions tous riches, mais c'est long pour le faire.

Le Dr Gawel fait certainement sa part pour aider à faire avancer les industries du vin et de l'huile d'olive. Dans le cadre de son travail, il goûte du vin à peu près tous les jours et il goûte plus de 500 huiles d'olive par an. Et c'est juste son travail quotidien.

À la maison, il a dit qu'un de ses enfants aime vraiment EVOO et le met sur tout, tandis que l'autre "ne s'en soucie pas moins ». "Ce sont des enfants pour vous », a-t-il dit.

Malgré le grand nombre d'huiles qui ont touché son palais, son appétit pour déguster des huiles d'olive de bonne qualité n'a pas diminué. "Ce serait bien de voir quelques autres huiles européennes fraîches super-duper que nous pourrions essayer, mais encore une fois, l'Australie est un peu à l'écart », a déclaré le Dr Gawel.

Mais il a dit que l'une des meilleures choses au sujet de l'industrie australienne est sa capacité à expérimenter et à essayer de nouveaux mélanges avec ses diverses variétés et styles d'huiles d'olive, qui vont des styles toscans aux variétés espagnoles et grecques, et avec les olives vertes, à mi-chemin. gamme et olives mûres.

"Il est très ouvert d'esprit sur ce qui constitue de bonnes huiles d'olive ici. Certaines des combinaisons que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Nous obtenons ici quelques huiles pour chiens de producteurs australiens dans les rayons des supermarchés, mais je pense que l'essentiel est que le problème n'est pas systémique. Ce que j'ai trouvé, c'est que les huiles australiennes présentes dans les rayons des supermarchés australiens sont de très bonne qualité et assez consistantes, à part les plus étranges. »

Entre ses différents engagements en matière d'huile d'olive et de vin, le Dr Gawel parvient également à consacrer du temps à certaines de ses autres passions qui se retrouvent souvent dans son fil Twitter (@oliveoilguy) tels que les droits de l'homme. En tant que membre de Amnesty International, il a dit se sentir privilégié de vivre dans un pays "où vous pouvez réellement dire ce que vous pensez et ne pas être emprisonné pour cela ».

Lorsqu'il a le temps de pêcher à la mouche, il écrit également à ce sujet. "C'est une chose assez complaisante à faire », dit-il. Jardinier passionné, ses tomates pourraient également être mentionnées, principalement pour "railler »les voisins. "J'aime le cricket. Mes amis américains pensent que c'est la chose la plus drôle au monde, comment n'importe qui pourrait s'asseoir devant la télévision pendant cinq jours et regarder un tirage au sort », a-t-il déclaré.

"Et j'ai toujours aimé l'AFL (Australian Football League). Je suis un fervent partisan de la Club de football de Melbourne (connu comme Les démons). Je suis un cycliste passionné quand je ne suis pas heurté par des voitures, ce que j'ai été plusieurs fois et que j'ai été à l'hôpital. Je pense que les cyclistes ont un peu de mal, on ne s'occupe pas très bien. Mais à part le vélo, la pêche et le cricket, c'est vraiment ma vie.

Quant au dimanche, il s'occupera de son jardin, se promènera à vélo s'il a envie de jouer, rédigera son blog, aura des potes autour pour quelques bières, et passera du temps avec ses enfants.

"Beaucoup de gens pensent que mes dimanches pourraient être gaspillés mais je ne les ai jamais vus comme étant gaspillés », a-t-il déclaré.

.