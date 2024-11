Les meilleures huiles d'olive au monde pour 2021 dévoilées lors de la compétition Premier

Les résultats complets de la 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition ont été libérés aujourd'hui le Guide officiel des meilleures huiles d'olive du monde, après un déploiement en ligne de trois jours des marques primées.

Des producteurs de 28 pays ont livré 1,159 13 marques au concours le plus prestigieux de l'industrie. Une équipe internationale d'experts a analysé à distance chaque entrée de - pays.

Je pourrai appeler les membres de notre équipe et leur dire, un par un, que leur dévouement a rendu cette magnifique réalisation possible. - Nicola Ferrarese, copropriétaire, Tèra de Prie

Dans un étonnant étalage de la détermination des producteurs à améliorer leur artisanat, 790 marques ont gagné le NYIOOCles très convoités Gold et Silver Awards pour leur qualité exceptionnelle, pour un taux de réussite global de 68%.

Andreas Papaspyrou, Papas Grove

NYIOOC Président Curtis Cord a déclaré que le nombre de gagnants en constante augmentation depuis la première édition du concours en 2013 était "la déclaration la plus forte possible de producteurs courageux pour relever les défis pour proposer le meilleur produit possible pour notre santé et notre plaisir.

"Face à tout ce que le monde leur a lancé cette année, ces personnes dévouées ont quand même réussi à créer des huiles d'olive extra vierges d'une qualité exceptionnelle - une chose extrêmement difficile à faire même dans les meilleures conditions », a ajouté Cord.

Les 790 marques composent désormais une liste élite de les meilleures huiles d'olive extra vierges du monde sur le Guide officiel, le guide utilisé par des millions de personnes chaque année pour en savoir plus sur les lauréats et les personnes derrière eux.

"Ce sont les marques qui offrent la plus grande valeur en termes de caractéristiques que nous attendons lorsque nous choisissons une huile d'olive extra vierge », a déclaré Cord, "et ils valent la peine d'être recherchés.

Agricola Maraviglia

Olive Oil Times les journalistes ont commencé à contacter les producteurs pour leurs réactions après avoir remporté le premier prix dans l'industrie de l'huile d'olive.

"Ce prix signifie que nous produisons de l'huile d'olive de la bonne manière. C'est le remboursement de tout notre travail acharné », a déclaré Matej Drnovšček, propriétaire du domaine Kmetija Drnovšček en Slovénie et producteur de la marque lauréate d'un prix d'or Drnovšček Belica.

La productrice italienne Simone Botti, qui possède Le Fontaccé, a remporté un Gold Award pour son mélange toscan. "Ce prix récompense les sacrifices et tout le travail qui a été fait au cours de l'année », a-t-il déclaré. Olive Oil Times, "surtout au moment de la récolte avec le moulin que je gère personnellement.

Producteur espagnol Oro del Desierto a remporté deux Gold Awards, prolongeant une impressionnante séquence de victoires au NYIOOC. "Nous sommes très satisfaits des résultats », a déclaré le propriétaire Rafael Alonso lorsqu'il a appris les récompenses. "Nous avons continué à avoir des résultats positifs et constants depuis 2014 à ce concours. Néanmoins, nous continuerons d'essayer de faire de notre mieux chaque année.

Ferme Triboli

"Depuis le début, j'ai travaillé dur pour produire une huile d'olive de qualité supérieure, produite de manière éthique, capable de chatouiller les palais les plus sophistiqués tout en embellissant notre terre en restaurant des bosquets abandonnés. Gagner ce prix signifie la reconnaissance de ce travail acharné », a déclaré Francesco Piattelli Palmarini, dont le mélange Maraviglia a remporté un prix d'or.

"Fier, récompensé et motivé! » a déclaré Petros Papaspyrou après avoir remporté trois prix pour ses huiles d'olive extra vierges Papas Grove produites à Kranidi Argolidas, en Grèce. "Cela permet à notre petite entreprise familiale de continuer à offrir des produits de qualité et honnêtes.

"Ces récompenses comptent tellement pour moi », a déclaré Brooke Hazen, propriétaire de Fermes Goldridge en Californie. "Cela me procure un sentiment chaleureux de gratitude et de satisfaction après avoir consacré tant de temps, d'énergie et d'argent à produire la meilleure huile d'olive possible.

Cet article commence notre couverture spéciale du 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition dans lequel nous mettrons en lumière les personnes derrière les marques primées.