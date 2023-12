RMEICH, Liban – "Désolé pour la réunion tardive, mais vous savez, c'est la saison de la récolte des olives et je dois y aller avant la fin de la journée. Sinon… » Le discours du père Nagib est interrompu par le bruit d'un bombardement.

Au sommet d’une montagne voisine, de la fumée s’élève. Les environs de Rmeich, village chrétien du sud du Liban, sont constamment bombardés depuis le 7 octobre.th, le jour où le Hamas a attaqué Israël.

Le Hamas est l'organisation politique et militaire qui gouverne Gaza et est désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et sept autres pays.

Jusqu'à présent, près de 18,000 1,200 Palestiniens et au moins - - Israéliens est mort dans le conflit, selon le Associated Press. Au Liban, une vingtaine de civils et près de 20 militants sont morts.

Les mains du père Nagib sont colorées de vert et de noir alors qu'il passait l'après-midi à cueillir les fruits de ses arbres. Son bosquet est juste à la frontière avec Israël.

Comme lui, de nombreux villageois de cette partie du Liban possèdent des olives dans leurs champs pour leur consommation domestique ou pour les vendre pour gagner leur vie.

Selon les chiffres du ministère libanais de l'Agriculture, le secteur oléicole au Liban compte plus de 110,000 200,000 oléiculteurs et environ 12 20 parcelles abritant 30 millions d'arbres. Le syndicat local des agriculteurs estime que - à - pour cent de la production nationale provient du sud du Liban.

Le secteur oléicole est important au Liban, non seulement économiquement mais aussi culturellement. Plus de la moitié des arbres ont plus de 500 ans, selon au moins une estimation.

Alors que la crise économique et sociale qui sévit dans le pays depuis quatre ans, a a eu un impact sur la production d'huile d'olive du pays, les conflits dans le sud du Liban entre le Hezbollah, un parti politique et un groupe militant lié à l'Iran, et l'armée israélienne rendent la situation encore plus difficile cette année.

Le gouvernement libanais a déclaré que 40,000 - oliviers avaient brûlé depuis le début du conflit.

De la fumée s'élève d'une frappe aérienne israélienne près de Yaroun, dans le sud du Liban, le dimanche 10 décembre 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Si certains décidèrent de rester pour sauver leurs récoltes, plus de 50,000 - personnes prirent la fuite vers le sud. Certains d’entre eux que nous avons rencontrés dans un camp de déplacés à Tyr (au nord de Rmeich) étaient des ouvriers agricoles. Les olives restent sur les arbres dans certains champs car personne ne peut les cueillir.

A Deir Mimas, au nord de Rmeich mais toujours proche de la frontière, le bruit des avions est quasi constant.

Les ouvriers syriens reviennent des oliveraies, où ils tentent de se précipiter pour récolter le plus possible.

Ce village avait besoin de 400 ouvriers sur le terrain au cours de la saison écoulée. Mais cette année, beaucoup sont déjà partis à cause du conflit. Même si Deir Mimas n’a pas été touché directement, il était au milieu des combats.

Assise à sa table dans son jardin, Hanoune, qui a refusé de donner son nom complet, termine son déjeuner. Malgré son sourire et son accueil chaleureux, la villageoise ne cache pas ses inquiétudes face à la saison de cette année.

"Parfois, quand on est dans les champs, on entend les bombardements. C'est effrayant. Mais parfois, on ne peut pas », dit-elle en épluchant une mandarine.

Hanoune dépend de ses oliveraies et d'une maison d'hôtes pour faire vivre sa famille. Elle sait que cette année ne sera pas une bonne année non plus.

"Nous attendons les olives, puis nous les vendons », a-t-elle déclaré. "Chaque année, c'est comme ça, mais qu'en est-il cette année ? J’ai fabriqué du savon avec l’huile, l’emballage et tout ça, ça m’a coûté beaucoup d’argent.

"Mais maintenant, je ne peux plus les vendre », a-t-elle ajouté. "Cela peut attendre l’année prochaine, mais comment vais-je vivre en attendant ?

Hanoune craint une escalade à la frontière, semblable à ce qui s'est produit en 2006. Durant les 34 jours de conflit entre le Hezbollah et Israël, presque toutes les infrastructures locales ont été bombardées.

Cela ajouterait un autre défi à la saison des récoltes de cette année, des dommages collatéraux supplémentaires dus à la fureur de l'humanité.