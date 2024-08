Un chercheur va partager les détails de 'Découverte palpitante'

Le 21 novembre, Gary Beauchamp, directeur et président du Monell Chemical Senses Center de Philadelphie, sera en Espagne pour discuter de sa découverte bien connue de la molécule oléocanthal, un composant clé responsable de certains des avantages pour la santé de l'huile d'olive extra vierge.



Semblable à l'anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) connu sous le nom d'ibuprofène, l'oléocanthal partage les mêmes propriétés anti-inflammatoires mais sans les effets secondaires du médicament si largement utilisé par l'industrie pharmaceutique. Oleocanthal sera expliqué par l'homme qui l'a découvert accidentellement il y a plus de dix ans.

Dr Gary Beauchamp

Plusieurs études après la découverte de Beauchamp ont montré que l'oléocanthal pourrait aider à éliminer les protéines qui sont le composant principal (connu sous le nom de bêta-amyloïde) des plaques amyloïdes chez les patients atteints d'Alzheimer.

La consommation à long terme de petites quantités d'oléocanthal provenant de l'huile d'olive peut être en partie responsable de la faible incidence des maladies cardiaques et de la maladie d'Alzheimer associées à une La diète méditerranéenne.

En fait, Beauchamp a découvert l'oléocanthal lors d'une expérience visant à améliorer le goût de l'ibuprofène.

Tout en faisant des recherches sur la gastronomie moléculaire avec une équipe de scientifiques, de spécialistes de l'alimentation et de chefs, Beauchamp effectuait une dégustation d'huile d'olive lorsqu'il a remarqué des similitudes entre le goût d'une huile d'olive particulière et l'ibuprofène.

Invité par la Société Oléocanthale d’Andalousie, QV Extra International et l'Association espagnole des municipalités oléicoles, Beauchamp donnera une conférence intitulée »Oleocanthal: une découverte passionnante »au Conseil de Cordoue pour expliquer le processus qui l'a amené à découvrir la molécule dans l'huile d'olive qui pourrait aider à améliorer la vie de beaucoup.