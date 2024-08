Olive Council appelle les normes australiennes proposées "Obstacles au commerce"

Appel des parties de la proposition normes d'huile d'olive pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande possible "barrières au commerce international "qui pourraient en fait faire de la falsification de l'huile d'olive "plus facile », le Conseil oléicole international (CIO) a publié aujourd'hui une déclaration recommandant un réexamen du projet de lignes directrices.

La déclaration, intitulée "Commentaires du CIO sur le projet d'huiles d'olive et de grignons d'olive standard australiens / néo-zélandais», Disposait une vingtaine "des divergences »- ou des parties des normes proposées incompatibles avec les conventions existantes du CIO - qui incluaient des définitions, des catégories d'huile d'olive et des méthodes d'essai qui diffèrent ou n'existent pas dans les normes du CIO. "Il serait opportun », selon le document, "pour que le projet de norme australien / néo-zélandais soit réexaminé. "

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas des pays membres du CIO, soutiennent depuis longtemps que les règles actuelles du CIO ne protègent pas adéquatement les consommateurs et les producteurs de la région. Leandro Ravetti qui a aidé à rédiger les normes dit Olive Oil Times "Les opérateurs peu scrupuleux qui profitent actuellement de la différence de prix significative disponible en revendant de manière trompeuse des huiles de graines et / ou de l'huile d'olive de qualité inférieure en tant qu'huile d'olive extra vierge de grande valeur seront sérieusement affectés par cette nouvelle réglementation. Pendant ce temps, les opérateurs authentiques et honnêtes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'outre-mer bénéficieront de règles du jeu équitables où leurs produits de meilleure qualité sont protégés et reconnus. »

Dans une conclusion rappelant la réponse du Conseil aux méthodes utilisées dans l'étude UC Davis de l'année dernière, une autre déviation du Nouveau Monde par rapport aux protocoles du CIO, la déclaration d'aujourd'hui a conclu: