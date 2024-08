Leandro Ravetti sur les normes australiennes proposées pour l'huile d'olive

Par Sarah Schwager

Olive Oil Times Contributeur | Rapport de Buenos Aires

Plus tôt ce mois-ci, détails d'un brouillon ont été publiés de la première norme pour traiter l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le chef de la rédaction, Leandro Ravetti, a déclaré Olive Oil Times ce qu'il pense que cela signifie pour les producteurs, les importateurs et les consommateurs d'huile d'olive.

Les normes proposées pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande devraient bouleverser l'industrie mondiale de l'huile d'olive en étant les premières à traiter correctement les problèmes d'étiquetage erroné et la qualité de l'huile d'olive extra vierge.

Les consommateurs sont actuellement induits en erreur par des pratiques d'étiquetage fausses et déroutantes. - Leandro Ravetti

"Les opérateurs sans scrupules qui profitent actuellement de la différence de prix importante disponible en revendant faussement les huiles de graines et / ou l'huile d'olive de qualité inférieure en tant qu'huile d'olive extra vierge de haute valeur seront sérieusement affectés par cette nouvelle réglementation », a déclaré Leandro Ravetti. "Pendant ce temps, les opérateurs authentiques et honnêtes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'outre-mer bénéficieront de règles du jeu équitables où leurs produits de meilleure qualité sont protégés et reconnus. »

Bien qu'il y ait eu récemment beaucoup de scandale en Australie concernant la qualité des huiles d'olive locales par rapport aux huiles d'olive importées vendues dans les supermarchés, M. Ravetti a déclaré qu'il préférait parler de producteurs honnêtes et de haute qualité ou d'opérateurs sans scrupules, peu importe où ils se trouvaient. "Il existe des preuves importantes en Australie et à l'étranger indiquant que de grands pourcentages d'huiles d'olive dans le monde sont mal étiquetés, falsifiés avec d'autres huiles de graines ou ont été mis en bouteille avec de l'huile inférieure », a-t-il déclaré.

"Dans le même temps, les consommateurs sont induits en erreur en leur faisant croire qu'ils achètent un produit sain (EVOO) qui est naturel, frais et non raffiné. Ce n'est souvent pas le cas ou ils sont trompés, en payant ce qu'ils pensent être une huile d'olive particulière qui, dans de nombreux cas, est soit une qualité inférieure, soit dans certains cas pas de l'huile d'olive.

Né et élevé en Argentine et considéré comme l'un de ses meilleurs chercheurs dans le domaine de l'olivier, l'ingénieur agronome qui a déménagé en Australie à 2001 pour rejoindre Courbure de limite son directeur technique étant désormais considéré comme l'un des conseillers les plus qualifiés et expérimentés d'Australie.

Un membre du Comité technique de Standards Australia FT-034 Huile d'olive représentant les oléiculteurs australiens, Ravetti était chargé de rédiger la norme, en suivant les instructions reçues d'un comité technique de divers représentants de l'industrie, et en rassemblant et en résolvant leurs commentaires et observations.

M. Ravetti a déclaré que le projet de norme australienne et néo-zélandaise et les normes internationales (telles que la norme Codex pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive, la norme commerciale du Conseil oléicole international sur les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive, le règlement de la Commission européenne sur les caractéristiques de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et Normes américaines pour les catégories d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive) ont un certain nombre de points communs, en particulier en ce qui concerne les méthodologies analytiques et les limites critiques mondialement reconnues, la nouvelle norme proposée diffère considérablement sur un certain nombre d'aspects.

Celles-ci incluent une dénomination commerciale plus simple et plus claire des différentes catégories d'huiles d'olive et d'huiles de grignons d'olive "afin d'éviter les termes trompeurs et confus actuels »; une révision des limites de fourchette pour un certain nombre de paramètres chimiques afin d'éviter que l'huile d'olive véritable (en particulier l'huile d'olive australienne et néo-zélandaise) ne soit exclue en raison de sa variation naturelle de composition; l'introduction de méthodes analytiques récemment mises au point capables de détecter les techniques de raffinage modernes qui ne sont actuellement pas détectables par les anciennes méthodologies incluses dans les normes existantes; et l'introduction d'une politique de date limite d'utilisation qui est actuellement "manquant dans toutes les autres normes ».

M. Ravetti a déclaré qu'aucune des normes internationales ne tient compte de la variation naturelle des huiles produites en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"L'Australie, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts et avec des représentants de l'industrie australienne de l'olive, a tenté à plusieurs reprises d'introduire certaines des modifications proposées aux normes relatives à l'huile d'olive au sein du Comité des graisses et des huiles de la Commission du Codex Alimentarius », a-t-il déclaré. "À chaque étape, il y a eu l'opposition d'autres pays, en particulier de l'Union européenne, mais à mon avis, sans fondement scientifique ou technique solide pour une telle opposition. »

M. Ravetti a déclaré que les principales raisons pour lesquelles l'Australie et la Nouvelle-Zélande "ensemble de normes techniquement rationnelles et axées sur le consommateur »pour l'huile d'olive consiste à remédier au fait que les consommateurs sont actuellement induits en erreur par des pratiques d'étiquetage fausses et / ou déroutantes, ce qui peut entraîner l'achat inconscient de produits de qualité inférieure et / ou d'attributs de santé inférieurs. .

"De nombreuses huiles australiennes et néo-zélandaises de haute qualité ne sont pas reconnues internationalement, des normes arbitraires étant utilisées comme barrières commerciales contre les variations naturelles des composants mineurs qui n'ont aucun rapport avec la qualité réelle des huiles », a-t-il déclaré.

M. Ravetti pense que les principales caractéristiques du projet de norme sont sa forte concentration sur la protection des consommateurs et son accent sur l'EVOO en tant que catégorie de qualité la plus élevée. La norme propose de nouvelles dénominations de classe qui, selon lui, sont plus faciles à comprendre.

"Par exemple, le nouveau document propose d'appeler un mélange d'huile d'olive raffinée et d'autres huiles d'olive »Mélange d'huile d'olive raffinée 'au lieu de confondre les termes couramment utilisés tels que »Extra light 'ou »Huile d'olive pure'."

Il intègre également de nouvelles techniques analytiques et une politique de péremption visant à protéger et à favoriser la fraîcheur d'EVOO ainsi qu'à détecter les pratiques frauduleuses.

Concernant la décision de fixer le niveau d'acidité libre de l'EVOO à 0.8 conformément aux normes internationales, M. Ravetti a déclaré qu'il n'était pas en mesure de discuter publiquement des aspects débattus au sein du Comité technique, personnellement. il est en faveur de l'idée de niveaux d'acidité libre plus faibles pour l'EVOO.

"Mais nous devons nous rappeler que le document proposé est le résultat d'un consensus atteint entre un grand nombre de parties prenantes », a-t-il déclaré. "Il semble clair tout au long du nouveau document que tous les changements par rapport aux législations internationales n'ont été introduits que lorsqu'ils étaient absolument nécessaires et très bien étayés par des preuves techniques. »

Il a déclaré qu'il était important de souligner que certaines des nouvelles chimies, telles que l'analyse des diacylglycérols (DAG), limiteraient la présence d'huiles avec une acidité libre élevée, car elles pourraient échouer à ce test pendant la durée de conservation du produit.

M. Ravetti a dit qu'il est également important de noter que la norme sera un document volontaire et n'aura force de loi que si elle est appelée par les régulateurs ou dans les contrats.

* Les opinions exprimées dans cet article sont les opinions personnelles de M. Ravetti et ne représentent pas nécessairement les vues de Standards Australia ou du Comité technique sur les projets de normes.