Le Davis Olive Centre réagit à la critique du rapport par le CIO

Rapport de l'année dernière par l'UC Davis Olive Center, "Les tests indiquent que importé »l'huile d'olive extra vierge ne respecte pas les normes internationales et USDA», A fait sensation dans l'industrie de l'huile d'olive et au-delà lorsque les médias populaires ont vanté les résultats avec des titres fantastiques comme "Que l'huile d'olive n'est pas vierge». L'étude controversée de l'université de Californie a déclaré que 69% des échantillons d'huile d'olive importés étiquetés "huile d'olive extra vierge »n'a pas respecté les normes chimiques et sensorielles internationales pour la classification extra vierge.

Le groupe d’experts en chimie du Conseil oléicole international (COI) s’est opposé aux conclusions eta publié une réfutation, citant la petite taille de l'échantillon, les conditions de stockage inconnues, les méthodes d'analyse chimique et les analyses sensorielles de l'étude.

Désormais, les auteurs du rapport ont publié leur propre réponse pointue à ces critiques, défendant chaque exception apportée par les chimistes du CIO dans une déclaration publiée pour la première fois sur le site Web du Association américaine des chimistes pétroliers.

"À mon avis, "le scientifique principal de l'étude, Dr. Edwin Frankel, écrit dans un email à Olive Oil Times, "le CIO a été très politisé en établissant une norme pour les huiles d'olive extra vierge exportées. En Californie, nous espérons pouvoir développer de meilleures normes à l'appui de nos huiles d'olive extra vierge produites localement. »

UC Davis se tient derrière le rapport

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker et Dan Flynn

La réponse au rapport de l’Université de Californie Davis («Les tests indiquent que les »l'huile d'olive extra vierge «échoue souvent aux normes internationales et USDA», UC Davis Olive Center, juillet 2010), allant de la reconnaissance de la tête à de vives critiques telles que celles proposées par le groupe d'experts en chimie du Conseil oléicole international (CIO; Madrid, Espagne) . Nous respectons les membres du Groupe d'experts, mais soutenons pleinement le rapport.

Pour examiner rapidement la source de la controverse, l'étude UC Davis a révélé que 69% des huiles d'olive importées que nous avons testées ont échoué au test sensoriel officiel du CIO, ce résultat étant confirmé dans 31% des cas par les tests du CIO pour l'absorbance UV des produits d'oxydation, et dans 86% des cas par des tests allemands sur le diacylglycérol (DAG) et la pyrophéophytine (PPP).

Le rapport a été rédigé par l'UC Davis Olive Center et le Australian Oils Research Laboratory. Le laboratoire australien est reconnu par le CIO et l'AOCS pour ses compétences dans la conduite des tests chimiques et sensoriels du CIO.

Bien que la déclaration du Groupe d'experts ne représente pas adéquatement la diversité d'opinions parmi les membres du panel, dont beaucoup n'ont pas eu la possibilité d'examiner ou de signer la déclaration, nous répondrons à la déclaration telle qu'elle est écrite.

Signification statistique. Le groupe d'experts du CIO affirme que le rapport UC Davis est "non statistiquement significatif », mais en fait, UC Davis a analysé des échantillons à quatre fois le rythme du programme de contrôle de la qualité du CIO (sur une base annualisée). Selon un rapport officiel du CIO disponible sur le site Web du CIO, le CIO a analysé en moyenne 116 échantillons extra vierges par an en 2008 et 2009 collectés aux États-Unis et au Canada. Ces pays ont une population totale de 340 millions d'habitants, de sorte que le CIO a analysé un échantillon pour 2.93 millions d'habitants. L'étude UC Davis est basée sur 52 échantillons prélevés dans l'État de Californie, qui compte 38 millions d'habitants. Ainsi, l'étude UC Davis a analysé un échantillon pour 730,000 - personnes, soit quatre fois le taux du CIO.

Conditions de stockage. Le groupe d'experts, tout en acceptant nos constatations selon lesquelles de nombreuses huiles n'étaient pas conformes aux normes du CIO, soutient que "il est impossible de considérer les résultats comme fiables »sans informations sur la livraison ou l'heure des tests. Voici les informations factuelles: Tous les échantillons d'huile ont été collectés et gérés à l'UC Davis par un seul membre de l'équipe de recherche. Des échantillons ont été prélevés dans une période de sept jours lorsque les températures diurnes variaient entre 52 ° F et 56 ° F (11 ° C et 13 ° C). Les échantillons étaient en transit vers UC Davis pendant neuf heures au maximum. L'équipe de recherche a rapidement codé, emballé dans du papier d'aluminium, emballé pour l'expédition et expédié les échantillons au laboratoire australien, les échantillons arrivant en Australie cinq jours après leur expédition. Le laboratoire australien de recherche sur les huiles est certifié par le CIO et suit les normes de qualité du CIO concernant la durée des essais et tous les autres paramètres.

Méthodes chimiques. Le groupe d'experts déclare que la norme commerciale du CIO "contient toutes les méthodes nécessaires pour évaluer la qualité et la pureté de l'huile d'olive… il n'était donc pas nécessaire d'appliquer les méthodes non officielles citées dans le rapport. »Bien que nous apprécions le travail effectué par le CIO dans l'élaboration de normes, nous nous attendons à ce que peu de chimistes conviendrait que les normes du CIO sont pleinement adéquates, et nous sommes fermement convaincus de compléter les méthodes du CIO par des tests supplémentaires (DAG et PPP) adoptés en Allemagne et en Australie. En fait, les tests chimiques allemands / australiens ont confirmé des résultats sensoriels négatifs pour 86% des cas, tandis que les tests chimiques du CIO ont confirmé des résultats sensoriels négatifs pour seulement 31% des cas.

Le groupe d'experts déclare également qu'il a rejeté les tests DAG et PPP car "ces composés changent de manière dynamique pendant la durée de conservation de l’huile. » En utilisant ce raisonnement, le groupe scientifique devrait également désavouer les tests CIO pour l'acidité gras libre, les diènes conjugués (K232) et les triènes (K270) et les valeurs de peroxyde, qui changeraient tous pendant la durée de conservation de l'huile. Le groupe d'experts affirme également que l'étude UC Davis ne peut pas conclure que des huiles raffinées ont été ajoutées parce que les stigmastadiènes et les profils de stérols étaient conformes aux normes du CIO. En fait, l'étude UC Davis a indiqué que l'ajout d'huiles raffinées était une possibilité, et notre équipe d'étude a conclu "si l'un des échantillons a été falsifié, il est fort probable que l'adultérant était de l'huile d'olive raffinée plutôt que des huiles raffinées de noix, de graines ou végétales. »

Analyse sensorielle. Le groupe d'experts, tout en acceptant notre constatation selon laquelle de nombreuses huiles ont échoué à l'analyse sensorielle menée par un panel officiel du CIO, déclare que les procédures du CIO nécessitent une seconde analyse à effectuer par un autre panel du CIO et rejette l'étude UC Davis pour ne pas avoir deuxième test effectué. En fait, le CIO n'a pas besoin d'un panel sensoriel pour obtenir un deuxième avis lorsqu'un panel constate qu'un échantillon d'huile a échoué à un test initial.

Bien que le rapport UC Davis ne soit qu'une étude, et doit être considéré comme tel, il convient de noter que de graves problèmes de qualité de l'huile d'olive ont été découverts par Consumer Reports en septembre 2004, Der Feinschmecker en mai 2005, Australian Oils Research Laboratory pendant plusieurs années, le Université de la République en Uruguay en octobre 2010, et le Département de la santé d'Andulacía, Espagne, en novembre 2010. Les États-Unis étant désormais le troisième plus grand consommateur d'huile d'olive au monde, cette question mérite des recherches continues.

Nous encourageons les lecteurs à examiner notre rapport et annexeet évaluer la validité de l'étude par eux-mêmes. Nous réitérons notre volonté de travailler en collaboration avec le CIO pour analyser la qualité de l'huile d'olive aux États-Unis. Testons-le et goûtons-le ensemble.

Edwin N.Frankel est professeur auxiliaire, Selina C.Wang est associée de recherche, Charles F. Shoemaker est professeur et chef du laboratoire de chimie de l'huile d'olive UC Davis, et Dan Flynn est le directeur exécutif du à l'Université de Californie, Davis. Rodney Mailer est chercheur au laboratoire australien de recherche sur les huiles à Wagga Wagga, en Australie.