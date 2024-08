L'USITC tient une audience sur les conditions du marché de l'huile d'olive

La Commission du commerce international des États-Unis a organisé mercredi une audition publique à Washington, DC, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de concurrence entre les producteurs américains d'huile d'olive et les principaux fournisseurs étrangers.

Face aux commissaires, qui sont nommés par le président américain pour des mandats de neuf ans se chevauchant, vingt témoins, dont des producteurs, des chimistes et des importateurs, ont témoigné sur des questions allant des subventions et des tarifs à la qualité et à la fraude de l'huile d'olive.

Les dirigeants du plus grand producteur américain d'huile d'olive, California Olive Ranch, ont commencé la procédure en décrivant comment le plus grand marché d'exportation d'huile d'olive au monde était un gâchis non réglementé, les producteurs étrangers contraires à l'éthique sous-évaluant régulièrement les fournisseurs nationaux avec des produits de qualité inférieure.

"Des subventions substantielles du gouvernement européen, des normes de qualité inefficaces, combinées à une fraude généralisée et à un mauvais étiquetage, ont empêché l'industrie américaine de l'huile d'olive de réaliser son potentiel », a déclaré le vice-président du California Olive Ranch, Adam Englehart.

John Sessler (à gauche), président de l'American Olive Oil Association, prêt à témoigner mercredi devant la Commission du commerce international des États-Unis à Washington

Auteur Tom Mueller, dont le 2011 "Extra Virginité: Le monde sublime et scandaleux de l'huile d'olive » décrit une culture de la fraude dans le monde de l'huile d'olive remontant à l'antiquité, mis en cause en grande partie "Autorités américaines "qui n'ont pas fait respecter les règles existantes et, répétant les accusations portées dans son livre, "certaines organisations internationales de l'huile d'olive »pour protéger les pratiques louches en préservant le statu quo.

Tout au long des témoignages, les commissaires ont écouté attentivement les témoins et posé des questions. Avant d'interroger le premier panel, la commissaire Shara L. Aranoff, une démocrate du Maryland nommée par George W. Bush, a déclaré "J'ai un peu peur que mes enfants découvrent ce que je leur ai donné pendant toutes ces années.

Malgré le ton précoce, le sujet de la falsification de l'huile d'olive n'a pas dominé l'audience, car les commissaires et leur personnel ont posé des questions qui pourraient aider à cadrer les problèmes dans le contexte des relations commerciales mondiales et des réalités réglementaires.

Toute personne du Conseil oléicole international (CIO), qui était un sujet de discussion fréquent, était manifestement absente, les commissaires se demandant à haute voix si l'organisation intergouvernementale basée à Madrid avait une position sur un certain point ou une réponse à une question posée. Directeur exécutif Jean-Louis Barjol n'a pu être joint pour expliquer pourquoi un représentant du CIO n'était pas présent à l'audition.

Des producteurs américains, dont California Olive Ranch, ont formé un nouveau groupe, l'American Olive Oil Producers Association (AOOPA) pour organiser leurs efforts. Le directeur exécutif, Alexander J. Ott, a déclaré que le groupe représentait plus de 90 pour cent de la production nationale.

Ott a passé une grande partie de son allocation de cinq minutes - et plus de temps pendant les interrogatoires directs - inexistence de toute ordonnance fédérale de commercialisation de l'huile d'olive et décrivant le long et long processus pour en faire adopter une. Une ébauche de commande marketing était discuté lors d'une conférence des producteurs californiens en janvier dernier, Olive Oil Times. Depuis lors, sa perspective a causé une grande inquiétude en Europe où les politiciens l'ont décriée comme un obstacle au commerce.

Au sein de la House Farm Bill, est un disposition visant à inclure l'huile d'olive dans la soi-disant section 8e liste des produits réglementés par les ordonnances nationales de commercialisation. Ott a appelé cette initiative "mettre la charrue devant le cheval.

"Il n'y a pas d'ordre de commercialisation », a souligné à plusieurs reprises Ott tout au long de la journée, ajoutant "l'hystérie suscitée par une éventuelle commande de commercialisation fédérale est quelque peu humoristique. Prendre un temps précieux à l'audience pour ne laisser aucun doute sur le fait que l'AOOPA travaille simplement sur une telle ordonnance, mais n'en a pas officiellement proposé une, a été perçu par au moins un observateur comme un effort pour guider les enquêteurs à considérer toutes les options dans son rapport au Comité des voies et moyens de la Chambre le 12 août 2013.

Selina Wang, chimiste de l'Université de Californie à Davis, et Rodney Mailer de l'Université Charles Sturt en Australie ont parlé des nouvelles méthodes chimiques, appelées PPP et DAG tests, indiquant que les protocoles actuels et largement utilisés étaient insuffisants pour déterminer avec précision la qualité de l'huile d'olive. "Les normes restrictives existantes sont discriminatoires à l'égard de l'huile d'olive de bonne qualité mais ne font rien pour empêcher la vente de produits inacceptables dans nos supermarchés », a déclaré Mailer.

Témoignant au nom des principaux importateurs, le président du Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA) John Sessler et le vice-président exécutif Eryn Balch, qui ont appelé à l'application des normes internationales existantes pour les qualités d'huile d'olive.

Balch blâmé "tests sensoriels subjectifs »pour les résultats très médiatisés d'un 2010 Université de Californie, étude Davis qui a trouvé la plupart des huiles d'olive importées dans les supermarchés californiens de qualité inférieure, et elle a décrit la large gamme de produits et de qualités que les membres de la NAOOA fournissent pour satisfaire la demande américaine croissante d'huile d'olive.

Frank Patton, président de Pompeian, Inc., un importateur majeur basé dans le Maryland, a déclaré au panel que son entreprise avait été proactive dans la certification de la qualité, devenant le seul (et seul) participant à une Programme de surveillance de la qualité de l'USDA récemment étendu à l'huile d'olive. Appeler le programme "cher, ”Patton a néanmoins déclaré que la participation au nouveau programme était une étape positive pour pompéien et un modèle possible pour d'autres.

L'audience a été la plus grande étape à ce jour pour une nouvelle industrie américaine de l'huile d'olive qui a les yeux rivés sur plus de deux pour cent de la demande intérieure qu'il fournit actuellement. S'étendant au-delà des marchés de producteurs et des magasins spécialisés pour une distribution plus large, les nouveaux leaders de l'industrie ont du mal à concurrencer les fermes européennes subventionnées et certains exportateurs qui occupent les rayons des supermarchés avec des produits de mauvaise qualité, souvent mal étiquetés.

Les exportateurs européens et leurs partenaires commerciaux aux États-Unis Enquête de l'USITC sur l'huile d'olive comme une menace pour leurs façons de faire des affaires existantes qui pourraient éventuellement conduire à plus de réglementation, à des audits de qualité coûteux et, éventuellement, à des tarifs plus élevés sur ce qui est devenu leur marché d'exportation le plus lucratif.

