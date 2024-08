Dans quelques semaines, une audition publique sera organisée à Washington par la Commission du commerce international des États-Unis sur la "conditions de concurrence »entre les producteurs américains d'huile d'olive et les principaux fournisseurs étrangers. le l'enquête a été lancée à la demande de Dave Camp, président du comité des voies et moyens de la Chambre.

Attendre dans les coulisses est une proposition ordonnance de commercialisation fédérale rédigé par des producteurs californiens dans l'espoir de placer de nouveaux obstacles pour les huiles d'olive importées tout en ouvrant la voie à la leur Les deux parties font la loi pour ce qui devrait être un combat intense.

Les producteurs nationaux d'huile d'olive fournissent actuellement moins de 2% de ce que les Américains consomment - près de 98% sont importés - et il a été largement rapporté, y compris dans ces pages, que les producteurs américains pourraient un jour fournir 5 pour cent. Mais y aurait-il un combat aussi vicieux pour juste 2 ½ pour cent supplémentaires (à peine 8,000 - tonnes)?

Il s'avère que la réponse est non. Il y a beaucoup plus en jeu que les 5% largement rapportés et les deux parties le savent.

Selon une source de l'industrie californienne de l'huile d'olive, les acteurs de l'industrie locale se sont fixé comme objectif de répondre à bien plus de 5% des besoins nationaux. En fait, ils ne jugent pas totalement impossible que TOUTE de l'huile d'olive dont les Américains ont besoin pourrait éventuellement être fournie par les producteurs américains.

En chiffres ronds, les Américains consommeront 280,000 tonnes d'huile d'olive cette année, soit 74 millions de gallons, ce qui en fait le plus grand marché du monde en dehors de l'Europe. Une ferme moderne à haute densité peut produire 160 gallons par acre, il vous faudrait donc environ 462,000 acres pour produire autant d'huile d'olive.

Cela semble beaucoup? Eh bien, ça l'est, et ce n'est pas le cas. Considérez ceci: il y a plus de 800,000 - acres consacrées aux seules amandes en Californie. Et le producteur espagnol d'huile d'olive Hojiblanca estime que ses avoirs atteindront bientôt 1.2 millions d'acres.

Soudain, 462,000 - acres semblent à portée de main, surtout si vous jetez dans quelques étendues de Géorgie, d'Arizona et du Texas. En fait, cela ressemble à ceci:

Il n’est donc pas étonnant que les producteurs européens soient en armes, exigeant une action au plus haut niveau sur ce qu'ils considèrent comme des efforts américains pour construire des barrières commerciales. Les Américains disent qu'ils ne cherchent qu'à "Nivellez le terrain de jeu." Ce que certains acteurs de l'industrie pourraient vraiment chercher, cependant, ressemble plus à un 462,000 acres "domaine des rêves. "