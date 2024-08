Les lauréats grecs cherchent déjà à répéter

Ce fut une soirée inoubliable dans l'East Village de New York, où les résultats du 2019 NYIOOC ont été annoncés le mois dernier.

La conférence de presse a été retransmise en direct pour tout le monde à regarder, attirant l'attention de milliers de personnes dans le monde. Parmi plus de participants 900 de pratiquement tous les coins du monde de l'huile d'olive, les producteurs 109 de Grèce a présenté leurs meilleures huiles d'olive extra vierge et a remporté au total les prix 35, 18 Gold et 17 Silver.

Ce fut une année où notre engagement passionné envers la qualité et la réflexion hors des sentiers battus a dû entrer en jeu pour surmonter les nombreux obstacles qui nous étaient présentés. - Diamantis et Dino Pierrakos, propriétaires de Laconiko

Après un saison de récolte difficile, les producteurs ont déclaré que les prix a confirmé leur travail acharné et l'engagement à produire de l'huile d'olive de haute qualité quelles que soient les circonstances.

Cependant, les producteurs grecs ont remporté moins de récompenses que l'année dernière, lorsqu'ils ont remporté des récompenses 55, ce qui reflète probablement les conditions défavorables de cette saison et le faible rendement.

Voir aussi: NYIOOC Couverture spéciale 2019

Moulin à huile d'olive Papadopoulos, basé près de l’ancienne Olympie, est rentré chez lui avec trois prix, un Gold Award pour son Mythocia Olympia IGP biologique mélange moyen et deux Silver Awards pour leur Mediterre Alea Bio et Mythocie Omphacium fabriqué à partir d'une délicate variété Olympia.

"Notre connaissance par l'éducation, notre amour pour le fruit et notre passion pour produire de nouvelles saveurs et de riches arômes sont les trois principales raisons pour lesquelles nous nous efforçons chaque année d'extraire de l'huile d'olive de haute qualité », a déclaré Eva Papadopoulos. Olive Oil Times.

"Pour être honnête, NYIOOC est la meilleure compétition d'huile d'olive au monde, réunissant les plus hauts standards d'intégrité et de professionnalisme pour décerner des médailles aux meilleures huiles d'olive du monde entier », a-t-elle ajouté.

L'entreprise a également osé se diversifier et fabriquer de l'huile d'olive à partir de variétés autres que Koroneiki, telles que Kolireiki, Menoutiana et Mpotsikoelia, ce qui a amélioré les caractéristiques organoleptiques de leurs vierges supplémentaires.

Papadopoulos a également précisé que la saison était difficile et que la culture précise et la "méticuleuse et prudente »leur a permis de réussir dans la compétition.

Elle a également déclaré qu'à partir de l'année prochaine, leurs produits seront disponibles sous la marque Mediterre, une entreprise suisse de produits méditerranéens biologiques.

Laconiko, du sud de la Grèce, est resté fidèle à la tradition et a remporté un autre Gold Award cette année pour son extra vierge à base de Koroneiki moyen. Diamantis et Dino Pierrakos, les propriétaires, ont décrit avec enthousiasme leur victoire Olive Oil Times.

"Ce sont les Oscars dans le monde de l'huile d'olive, en raison de l'exposition, des normes élevées et de la qualité des juges qu'elle offre », a déclaré Pierrakos.

Ils ont noté qu’il s’agit de la sixième année consécutive au cours de laquelle ils ont été reconnus et ont reçu un prix NYIOOC World Olive Oil Competition, mais eux aussi ont eu une saison difficile et de nombreux obstacles à surmonter pour pouvoir présenter une huile d'olive extra vierge de très haute qualité.

"Ce fut une année où notre engagement passionné pour la qualité et la réflexion en dehors des sentiers battus devait entrer en jeu pour surmonter les nombreux obstacles qui nous étaient présentés, en ne faisant pas une huile d'olive de qualité en un seul lot mais en faisant une huile de qualité en notre production globale », ont-ils dit.

Mer Des Oliviers De Delphes, de Grèce centrale, a remporté un Gold Award pour son huile d'olive extra vierge fabriquée à partir d'une délicate variété d'Amfissis.

"Notre huile d'olive provient de la région de Delphes à base d'olives de la variété Amfissis. Il a un arôme fort et fruité avec un goût doux sans être épicé, et un arrière-goût spécial dû à la terre de Delphes », ont-ils déclaré Olive Oil Times.

Michael Dudek pour Liokareas (Oilio LLC)

"Nous avons été les premiers à promouvoir l'huile d'olive monovariétale de notre région. Notre aspiration est de mettre l'huile d'olive de Delphes sur la carte mondiale des huiles d'olive de qualité », ont-ils ajouté.

Ils avaient aussi quelque chose à dire sur la NYIOOC et l'importance de leur prix.

Publicité

Publicité

"La dernière fois que nous avons participé au NYIOOC était de retour en 2017 lorsque nous avons remporté le Silver Award », ont-ils déclaré. "Le Gold Award que nous avons obtenu maintenant nous a fait très plaisir, car nous connaissons le potentiel de notre huile d'olive. »

"Il est largement connu que NYIOOC est le meilleur au monde, et en ce sens, notre prix est d'une grande valeur et reconnaissance », ont-ils ajouté. "Être sur le Meilleures huiles d'olive Portal est une promotion constante de notre huile d'olive sur les marchés internationaux, augmentant son prestige.

Une autre compagnie, Huile du sud de Kalamata, a reçu un Gold Award pour leur Liokareas sauvage huile d'olive extra vierge, mélange d'huiles à base d'olives sauvages et d'olives de la variété Koroneiki.

"Ce qui est intéressant au sujet de notre entreprise et différent de certains des autres, c'est que notre détermination et notre concentration incroyablement fortes sur la production d'huile d'olive de haute qualité ne finissent jamais », a déclaré Peter Liokareas.

Il a également reconnu que cette saison était précaire et qu'il fallait travailler plus dur pour obtenir une huile d'olive de qualité supérieure.

"Cette année a été une année difficile pour de nombreux pays, dont la Grèce », a déclaré Liokareas. "J'ai été choqué par ce que j'ai vu lorsque j'ai voyagé dans le sud de la Grèce, et plus particulièrement en Messénie et en Laconie d'abord en août, puis à nouveau en octobre et novembre.

"Mais en même temps, j'ai aussi ressenti un grand sentiment de fierté pour cette région de Grèce d'où nous sommes », a-t-il ajouté. "Pour voir une région qui lutte si dur sur le plan économique dans des moments difficiles, ne pas abandonner la production de ce grand produit pour lequel nous sommes connus.

Il a ensuite poursuivi, "le NYIOOC est la plus grande compétition au monde. Ce peut être l'une des compétitions les plus difficiles à remporter. Pour nous, c'est la plus prestigieuse. »

Les commentaires et les sentiments des gagnants grecs ont continué d'affluer.

Pour Vert olympien, lauréat d'un Gold Award pour leur extra vierge à base d'olives Koroneiki, la satisfaction a été immense.

"C'est un grand honneur et nous sommes extrêmement fiers de ce prix », a déclaré Tammy Karambelas, responsable du support commercial. "Notre moulin moderne avec ses machines de haute technologie et les solutions innovantes que nous appliquons ont fait de nous des pionniers dans le secteur de l'huile d'olive de qualité. Le prix prouve que notre attention à l'ensemble du processus de production, de l'arbre à l'étagère, est sur la bonne voie. »

Entreprises agricoles helléniques, de Lesbos, étaient à nouveau sur la bonne voie, recevant un Gold Award pour leur huile d'olive extra vierge à base d'olives Kolovi, et maintenant ils ont élargi leur boîte à trophées en remportant également un Silver Award pour leur extra vierge biologique.

"Nous sommes très heureux que nos marques biologiques ACAIA et ACAIA se soient une fois de plus distinguées lors de cette compétition renommée », a déclaré Ellie Tragakes, directrice générale. "Chaque année, nous travaillons dur pour créer des huiles d'olive de la plus haute qualité, et c'est la cinquième année que NYIOOC reconnaît que nos huiles d'olive sont parmi les meilleures au monde. »

"Nous continuerons à travailler dur pour produire de l'huile d'olive de la plus haute qualité afin que nous puissions également apporter une reconnaissance à Lesbos, notre île natale de la mer Égée », a-t-elle ajouté.

Eftychios Androulakis de Pamakô ont parlé de leur Gold Award pour leur monovariétal Mountain Bio fabriqué à partir de la variété Tsounati.

"Au cours des quatre dernières années, nous avons réussi à produire d'excellentes huiles d'olive grâce à une expérimentation constante », a-t-il déclaré. "Nous n'achetons d'olives à personne d'autre et nous ne mettons pas d'autres producteurs dans notre gamme. Il est donc extrêmement difficile de produire une excellente huile d'olive extra vierge biologique chaque année.

"En expérimentant et en observant de près la fin de chaque saison, nous choisissons nos prochaines étapes et nous nous préparons toujours au pire des cas », a-t-il ajouté. "Même maintenant, nous nous préparons pour les expériences de la prochaine saison et de nouvelles façons de fabriquer une meilleure huile d'olive.