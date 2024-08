Nouvelles solutions pour la gestion des eaux usées des moulins à huile

Fondamentalement, deux choses sortent d'une olive lorsque vous la broyez: l'huile d'olive et l'eau. Nous savons quoi faire du huile. La gestion de l'eau, en revanche, est un défi délicat et coûteux.



La gestion des eaux usées reste un problème critique et non résolu, en particulier dans les régions où d'énormes quantités sont produites.

Pourtant, ces sous-produits contiennent également des composés phénoliques reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes.

C'est pourquoi plusieurs approches ont été étudiées pour récupérer des produits chimiques bioactifs à partir des eaux usées des oliveraies afin de les exploiter à des fins pharmaceutiques, nutritionnelles et cosmétiques.

Nous avons déjà écrit sur un recherche sur les sous-produits de l'huile d'olive coordonné par le professeur Maurizio Servili de l'Università di Perugia.

Giuseppe Di Lecce (Photo: NYIOOC)

Maintenant, un autre italien étude des traitements et applications possibles des eaux usées des oléiculteurs (OMW) a été réalisée par le Dr Giuseppe Di Lecce et ses collègues chercheurs (Alfredo Cassano, Alessandra Bendini, Carmela Conidi, Lidietta Giorno et Tullia Gallina Toschi) à l'Université de Bologne.

La composition de l'OMW montre une grande variabilité en fonction de plusieurs paramètres tels que le cultivar, le temps de récolte et la technologie d'extraction de l'huile, soulignent les chercheurs.

OMW est un effluents liquides sombres caractérisés par des concentrations élevées de composés organiques, notamment des acides organiques, des sucres, des tanins, des pectines et des substances phénoliques qui les rendent phytotoxiques et inhibent l'activité bactérienne.

En termes de pollution, un mètre cube d'OMW équivaut à 100 - 200 mètres cubes d'eaux usées domestiques. Son rejet incontrôlé dans les réservoirs d'eau entraîne de graves problèmes pour l'ensemble de l'écosystème.

Dans l'étude de Di Lecce, les eaux usées des moulins à huile ont été traitées pour évaluer les caractéristiques des fractions de perméat et de rétentat produites par un système de membrane intégré fonctionnant avec deux facteurs de concentration en volume différents.

Les chercheurs ont évalué l'effet de deux étapes de filtration membranaire (microfiltration et nanofiltration) sur le contenu de la demande chimique en oxygène, la matière sèche, la qualité sensorielle, les composés phénoliques et l'activité antioxydante du perméat et des échantillons retenus.

Le double traitement de microfiltration et de nanofiltration a généré un produit liquide propre qui peut être recyclé comme eau de traitement et des fractions de rétentat de faible poids moléculaire qui présentent une concentration importante de composés phénoliques. En fonction du degré de pureté et des propriétés sensorielles spécifiques, ceux-ci peuvent être destinés à la récupération de molécules à activité antioxydante ou être utilisés dans différents secteurs tels que la production d'engrais, la nutrition animale et les industries alimentaire et pharmaceutique.

Le processus intégré s'est avéré être une approche valide pour produire des extraits de phénol précieux pour plusieurs branches de l'industrie et les résultats de l'étude suggèrent qu'il existe un "hypothèse durable de »pratique industrielle normale »qui peut être incluse dans les procédés actuels d'extraction de huile, afin de purifier l'eau et de récupérer les composés phénoliques à haute valeur ajoutée.»

La recherche a été présentée à l'occasion d'une réunion sur l'innovation technologique en Calabre à la station d'expérimentation de l'Agence régionale de développement agricole à Gioia Tauro, organisée par Apor (association des producteurs d'huile d'olive de Calabre) avec la collaboration de la région de Calabre, l'Université de Bologne et l'Institut sur la technologie des membranes de l'Université de Calabre à Rende.