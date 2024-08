«Nous, olives» de la Californie ouvre à Brooklyn

Le détaillant d'huile d'olive basé en Californie, We Olive, a ouvert sa première franchise sur la côte Est dans le quartier de Boerum Hill à Brooklyn, New York.

Les nouveaux propriétaires de magasins, Angelo et Patricia Incorvaia, ont grandi dans le quartier. Sont proposés quarante huiles d'olive extra vierges produites en Californie et certifiées par le Conseil de l'huile d'olive de Californie que les clients peuvent déguster et acheter en bouteilles ou en vrac.



Le personnel est disponible pour fournir aux clients des informations sur chaque variété d'huile d'olive, partager des faits sur la façon dont les olives sont cultivées, récoltées et transformées, et faire des suggestions.

We Olive a déjà des barres d'huile d'olive en Californie, au Nevada et au Texas - qui font toutes la promotion et vendent principalement des huiles d'olive californiennes. Le magasin de Brooklyn abrite également un bar à vin servant des vins artisanaux de Californie et des bières locales, ainsi qu'une sélection de plats gastronomiques comme des tapenades, des moutardes, des pestos et des vinaigres balsamiques.

Frank Mercurio, propriétaire et associé directeur de We Olive, a décrit le concept We Olive & Wine Bar comme "une expérience culinaire amusante, saine et délicieuse où la famille, les amis et les voisins se réunissent pour déguster de la bonne nourriture et du bon vin. »

"Toutes nos huiles d'olive extra vierge sont disponibles pour une dégustation complémentaire tous les jours », a expliqué Mercurio. "Les clients sont encouragés à profiter de la »expérience de l'huile d'olive »lorsqu'ils sont accueillis dans le magasin. Il peut s'agir d'une dégustation formelle dans notre bar de dégustation d'huile d'olive ou, s'ils le souhaitent, les clients peuvent se promener dans le magasin et déguster par eux-mêmes.

Il existe également des huiles d'olive aromatisées infusées de romarin, d'ail, de basilic et d'orange sanguine.

Nous Olive Brooklyn

We Olive vise à informer les clients non seulement sur l'huile d'olive, mais aussi sur ses bienfaits pour la santé. "Nous fournissons une formation interne et dirigée par des consultants sur la façon d'incorporer de l'huile d'olive extra vierge dans son alimentation », a déclaré Mercurio. "Nous avons trois chefs formellement formés au sein de notre personnel d'entreprise et nos propriétaires de magasins et notre personnel sont formés aux divers avantages pour la santé de l'huile d'olive extra vierge. »

Une franchise We Olive & Wine Bar coûte 30,000 dollars, a déclaré Mercurio, et offre de multiples flux de revenus: le composant de vente au détail, le bar à vin et un menu de petites assiettes.

Les bars de dégustation d'huile d'olive font partie des tendances de vente au détail à la croissance la plus rapide aux États-Unis et à l'étranger avec des centaines de magasins ouverts ces dernières années.

De nombreux magasins spécialisés dans l'huile d'olive sont fournis par le distributeur californien Veronica Foods, qui s'approvisionne en huiles d'olive dans le monde entier, y compris NYIOOC producteurs primés Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu et Oro Bailen.

Le mois dernier, un marchand d'huile d'olive du Midwest (États-Unis) avec sept emplacements, a lancé son entreprise sur la populaire émission de télévision américaine Shark Tank dans le but d'étendre sa franchise.

Au Royaume-Uni l'été dernier, un interdiction de tels "remplissez vos propres boutiques » a été annoncé, lorsque la Rural Payments Agency a mis à jour son "Réglementations et inspections de l'huile d'olive »après l'article 2 du règlement de la Commission 29/2012, tel qu'interprété par une décision de 2006 de la Cour européenne de justice, a interdit la vente de toutes les huiles d'olive non aromatisées au robinet, a indiqué l'agence.